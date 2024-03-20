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    Yeni Lancia Ypsilon'un hibrit versiyonu da satışa çıkıyor

    İlk etapta %100 elektrikli versiyonuyla tanıtılan yeni nesil Lancia Ypsilon, 48V hafif hibrit teknolojisiyle tam elektriğe hazır olmayan müşterilere hitap edecek.
    Yeni Lancia Ypsilon'un hibrit versiyonu da satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda %100 elektrikli güç aktarma sistemiyle tanıtılan yeni Lancia Ypsilon'un hibrit versiyonuyla ilgili detaylar da açıklandı. Siparişe açılan modelin İtalya'daki fiyatları 28 bin eurodan başlıyor.

    Lancia Ypsilon Hybrid, grubun alışıldık 1.2 litre üç silindirli benzinli motorunu 48V hafif hibrit sistemle bir araya getiriyor. 6 ileri e-DCT şanzımanla kombine edilen sistem toplamda 100 beygir güç üretiyor.

    Ypsilon Hybrid, bu motorla 0-100 km/s hızlanmasını 9,3 saniyede tamamlarken maksimum 190 km/s hıza çıkabiliyor. Birleşik yakıt tüketimi de 4,6 lt/100 km olarak açıklanan B segment modelin diğer hafif hibrit otomobiller gibi sadece kısa mesafelerde saf elektrik gücüyle hareket edebildiğini belirtelim.

    Yeni Lancia Ypsilon'un hibrit versiyonu da satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli versiyonda olduğu gibi hibrit model de ilk etapta Edizione Limitata Cassina donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. LED ışık imzası, mavi gövde rengi, 17 inç elmas kesim jantlar, ısıtmalı ön koltuklar, 10.25 inç dijital gösterge ve multimedya ekranlarının yanı sıra seviye 2 yarı otonom sürüş imkanı sağlayan adaptif hız sabitleyici, otomatik acil durum freni ve kör nokta görüntüleme sistemi gibi güvenlik teknolojileri de dikkat çeken standart donanımlar arasında.

    Lancia Ypsilon'un hibrit versiyonu, daha önce de belirtildiği gibi çok fazla satışta kalmayacak. 2028 yılında tamamen elektrikli araç markası haline gelmeyi planlayan marka, bu kapsamda 2026'dan itibaren sadece elektrikli otomobil üretmeye başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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