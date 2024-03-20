Yeni Lancia Ypsilon'un hibrit versiyonu da satışa çıkıyor

Lancia Ypsilon Hybrid, grubun alışıldık 1.2 litre üç silindirli benzinli motorunu 48V hafif hibrit sistemle bir araya getiriyor. 6 ileri e-DCT şanzımanla kombine edilen sistem toplamda 100 beygir güç üretiyor.
Ypsilon Hybrid, bu motorla 0-100 km/s hızlanmasını 9,3 saniyede tamamlarken maksimum 190 km/s hıza çıkabiliyor. Birleşik yakıt tüketimi de 4,6 lt/100 km olarak açıklanan B segment modelin diğer hafif hibrit otomobiller gibi sadece kısa mesafelerde saf elektrik gücüyle hareket edebildiğini belirtelim.
Lancia Ypsilon'un hibrit versiyonu, daha önce de belirtildiği gibi çok fazla satışta kalmayacak. 2028 yılında tamamen elektrikli araç markası haline gelmeyi planlayan marka, bu kapsamda 2026'dan itibaren sadece elektrikli otomobil üretmeye başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.