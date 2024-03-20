Lancia Ypsilon Hybrid, grubun alışıldık 1.2 litre üç silindirli benzinli motorunu 48V hafif hibrit sistemle bir araya getiriyor. 6 ileri e-DCT şanzımanla kombine edilen sistem toplamda 100 beygir güç üretiyor.

Ypsilon Hybrid, bu motorla 0-100 km/s hızlanmasını 9,3 saniyede tamamlarken maksimum 190 km/s hıza çıkabiliyor. Birleşik yakıt tüketimi de 4,6 lt/100 km olarak açıklanan B segment modelin diğer hafif hibrit otomobiller gibi sadece kısa mesafelerde saf elektrik gücüyle hareket edebildiğini belirtelim.

Tam Boyutta Gör Elektrikli versiyonda olduğu gibi hibrit model de ilk etapta Edizione Limitata Cassina donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. LED ışık imzası, mavi gövde rengi, 17 inç elmas kesim jantlar, ısıtmalı ön koltuklar, 10.25 inç dijital gösterge ve multimedya ekranlarının yanı sıra seviye 2 yarı otonom sürüş imkanı sağlayan adaptif hız sabitleyici, otomatik acil durum freni ve kör nokta görüntüleme sistemi gibi güvenlik teknolojileri de dikkat çeken standart donanımlar arasında.

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Lancia Ypsilon'un hibrit versiyonu, daha önce de belirtildiği gibi çok fazla satışta kalmayacak. 2028 yılında tamamen elektrikli araç markası haline gelmeyi planlayan marka, bu kapsamda 2026'dan itibaren sadece elektrikli otomobil üretmeye başlayacak.

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Yeni Lancia Ypsilon'un hibrit versiyonu da satışa çıkıyor