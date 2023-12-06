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    Anlık Bildirim

    2024 Suzuki Swift tanıtıldı: Yeni teknolojiler, 12V hibrit motor

    Yeni nesil Suzuki Swift, selefine göre daha köşeli hatlara sahip olan gövde tasarımı, güncellenen yaşam alanı ve yeni 1.2 üç silindirli benzinli motorun kullanıldığı hibrit sistemiyle geliyor.
    2024 Suzuki Swift tanıtıldı: işte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Suzuki, B-Segment hatchback segmentinde uzun yıllardır kendisini temsil eden Swift modelini yeniledi. Selefine göre daha köşeli hatlara sahip olan yeni nesil Suzuki Swift, Avrupa'da standart olarak hibrit teknolojisiyle satılacak.

    2024 Suzuki Swift, yeni nesilde dahi tasarım çizgisini bozmadan yoluna devam etse de özellikle ön tarafta gözle görülür değişiklikler mevcut. Örneğin; ön kaput küçültülmüş ve bombeli tasarımla kenarları daha belirgin hale getirilmiş. Farların büyüklüğü çok değişmemiş ancak daha keskin hatlar ve yeni grafiklerle geliştirilmiş. Buna ek olarak panjur boyunca uzanan yatay çizgi ortadan kaldırılmış ve logo yukarıya taşınmış.

    Swift'in iç mekanında da değişiklikler yapılmış ancak hala günümüzdeki diğer yeni otomobillere göre eski moda olarak nitelendirilebilir. Fiziksel kontrollere sahip üç kollu direksiyon simidinin arkasında küçük bir yol bilgisayarı ve analog göstergeler bulunuyor. Ortada ise Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip 9 inç multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. Alt tarafta ise yenilenen fiziksel klima kontrolleri yer alıyor.

    2024 Suzuki Swift tanıtıldı: işte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Suzuki Swift'in güvenlik tarafında da iyileştirmeler mevcut. Yeni modeldeki gelişmiş sürüş asistan teknolojileri arasında şeritte tutma asistanı, sürücü takibi, Dual Sensor Brake Support II (kamera ve radar kullanarak sürücüyü diğer araç, bisiklet ve yayalara karşı uyaran ve gerektiğinde otomatik fren yapabilen bir sistem), trafik işareti tanıma, kör nokta uyarısı, adaptif hız sabitleyici ve arka çapraz trafik uyarısı gibi özellikler yer alıyor.

    2024 Suzuki Swift'in kaputu altında 12V hafif hibrit, hatta mikro hibrit diyebileceğimiz elektrik desteğine sahip yeni 1.2 litre üç silindirli benzinli motor görev yapıyor. Motorun güç ve tork verileri henüz açıklanmadı fakat yakıt tüketimi ve emisyon konusunda geliştirmeler yapılan modelin düşük hızlarda daha fazla tork sunması sağlanarak genel performansı iyileştirilmiş.

    Fotoğraflardan görüldüğü kadarıyla manuel şanzımanla kombin edilecek olan bu motora Allgrip Auto sistemi de eşlik ediyor. Bu sistem, ön tekerleklerin zemine tutunmasında bir kayıp yaşandığını algıladığında dört tekerlekten çekiş sistemini otomatik olarak aktif ediyor. Ön tekerleklerde kayma tespit edildiğinde de tork arka tekerleklere aktarılarak ilave çekiş gücü sağlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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