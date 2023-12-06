2024 Suzuki Swift tanıtıldı: Yeni teknolojiler, 12V hibrit motor

2024 Suzuki Swift, yeni nesilde dahi tasarım çizgisini bozmadan yoluna devam etse de özellikle ön tarafta gözle görülür değişiklikler mevcut. Örneğin; ön kaput küçültülmüş ve bombeli tasarımla kenarları daha belirgin hale getirilmiş. Farların büyüklüğü çok değişmemiş ancak daha keskin hatlar ve yeni grafiklerle geliştirilmiş. Buna ek olarak panjur boyunca uzanan yatay çizgi ortadan kaldırılmış ve logo yukarıya taşınmış.
Swift'in iç mekanında da değişiklikler yapılmış ancak hala günümüzdeki diğer yeni otomobillere göre eski moda olarak nitelendirilebilir. Fiziksel kontrollere sahip üç kollu direksiyon simidinin arkasında küçük bir yol bilgisayarı ve analog göstergeler bulunuyor. Ortada ise Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip 9 inç multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. Alt tarafta ise yenilenen fiziksel klima kontrolleri yer alıyor.
2024 Suzuki Swift'in kaputu altında 12V hafif hibrit, hatta mikro hibrit diyebileceğimiz elektrik desteğine sahip yeni 1.2 litre üç silindirli benzinli motor görev yapıyor. Motorun güç ve tork verileri henüz açıklanmadı fakat yakıt tüketimi ve emisyon konusunda geliştirmeler yapılan modelin düşük hızlarda daha fazla tork sunması sağlanarak genel performansı iyileştirilmiş.
Fotoğraflardan görüldüğü kadarıyla manuel şanzımanla kombin edilecek olan bu motora Allgrip Auto sistemi de eşlik ediyor. Bu sistem, ön tekerleklerin zemine tutunmasında bir kayıp yaşandığını algıladığında dört tekerlekten çekiş sistemini otomatik olarak aktif ediyor. Ön tekerleklerde kayma tespit edildiğinde de tork arka tekerleklere aktarılarak ilave çekiş gücü sağlanıyor.
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.