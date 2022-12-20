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    Kanser teşhisinde yeni yöntem: Lazerle titreşen, esnek deri yama

    Yeni geliştirilen elektronik deri yama, lazerleri kullanarak derin dokudaki biyomolekülleri izliyor. Bu fotoakustik sensör, kanser belirtilerini ortaya çıkarmada yardımcı olabilir.
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    lazer deri yama Tam Boyutta Gör
    Yeni geliştirilen elektronik deri yama (skin patch), lazerleri kullanarak derin dokudaki biyomolekülleri izliyor. Bu fotoakustik sensör, kanser belirtilerini ortaya çıkarmada yardımcı olabilir.

    Derin dokulardaki biyomolekülleri izleyebiliyor

    California San Diego Üniversitesi’nden bir mühendis ekibi, hemoglobin dahil derin dokulardaki biyomolekülleri izleyebilen bir elektronik yakı bandı geliştirdi. Bu, tıp uzmanlarının kötü huylu tümörler, organ işlev bozukluğu, beyin veya bağırsak kanamaları gibi hayati risk taşıyan durumları tespit etmeye yardımcı olabilecek önemli bilgilere erişmelerini sağlayacak.

    Nanomühendislik profesörü Sheng Xu, projenin sağlık takibi ve hastalık teşhisi potansiyeli hakkında “Vücuttaki hemoglobinin miktarı ve yeri, kan perfüzyonu veya belli yerdeki birikmeye ilişkin kritik bilgiler sağlar. Cihazımız yüksek risk gruplarının yakından izlenmesinde büyük potansiyel gösteriyor. Acil anlarda zamanında müdahale edilmesi sağlanıyor.” diyor.

    Vücuttaki kan perfüzyonunu (kanın dokudan akışını) izleyebilmek, kalp krizlerinden kötü huylu tümör büyümesine kadar çeşitli sorunlara ilişkin erken uyarı sağlıyor ancak derin doku düzeyinde sürekli takip zor. Bilindik manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve X-ışını bilgisayarlı tomografi taramaları, pahalı olmakla birlikte ağır ekipman gerektiriyor. Bu yüzden hastaların sürekli takibi sağlanamıyor.

    Yeni geliştirilen deri yama, yumuşak silikon bir matris içine yerleştirilmiş lazer diyotları ve piezoelektrik dönüştürücü dizilerinden oluşuyor. Titreşimli lazer ışığı, sonrasında hedef biyomoleküller tarafından emilen dokulara uygulanıyor ve dönüştürücü tarafından alınan bir ses oluşturuyor. Düşük güçlü lazer uygulamaları ile iyonlaştırıcı radyasyona sahip X-ışını tekniklerinden çok daha güvenli olduğu söyleniyor. Mevcut teknolojilerin yalnızca cilt yüzeyi algılama yeteneğine sahip olduğu da ekleniyor.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 6 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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