Kanser teşhisinde yeni yöntem: Lazerle titreşen, esnek deri yama

Derin dokulardaki biyomolekülleri izleyebiliyor
California San Diego Üniversitesi’nden bir mühendis ekibi, hemoglobin dahil derin dokulardaki biyomolekülleri izleyebilen bir elektronik yakı bandı geliştirdi. Bu, tıp uzmanlarının kötü huylu tümörler, organ işlev bozukluğu, beyin veya bağırsak kanamaları gibi hayati risk taşıyan durumları tespit etmeye yardımcı olabilecek önemli bilgilere erişmelerini sağlayacak.
Nanomühendislik profesörü Sheng Xu, projenin sağlık takibi ve hastalık teşhisi potansiyeli hakkında “Vücuttaki hemoglobinin miktarı ve yeri, kan perfüzyonu veya belli yerdeki birikmeye ilişkin kritik bilgiler sağlar. Cihazımız yüksek risk gruplarının yakından izlenmesinde büyük potansiyel gösteriyor. Acil anlarda zamanında müdahale edilmesi sağlanıyor.” diyor.
Vücuttaki kan perfüzyonunu (kanın dokudan akışını) izleyebilmek, kalp krizlerinden kötü huylu tümör büyümesine kadar çeşitli sorunlara ilişkin erken uyarı sağlıyor ancak derin doku düzeyinde sürekli takip zor. Bilindik manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve X-ışını bilgisayarlı tomografi taramaları, pahalı olmakla birlikte ağır ekipman gerektiriyor. Bu yüzden hastaların sürekli takibi sağlanamıyor.
Yeni geliştirilen deri yama, yumuşak silikon bir matris içine yerleştirilmiş lazer diyotları ve piezoelektrik dönüştürücü dizilerinden oluşuyor. Titreşimli lazer ışığı, sonrasında hedef biyomoleküller tarafından emilen dokulara uygulanıyor ve dönüştürücü tarafından alınan bir ses oluşturuyor. Düşük güçlü lazer uygulamaları ile iyonlaştırıcı radyasyona sahip X-ışını tekniklerinden çok daha güvenli olduğu söyleniyor. Mevcut teknolojilerin yalnızca cilt yüzeyi algılama yeteneğine sahip olduğu da ekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...