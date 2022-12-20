Kanser teşhisinde yeni yöntem: Lazerle titreşen, esnek deri yama

Tam Boyutta Gör Yeni geliştirilen elektronik deri yama (skin patch), lazerleri kullanarak derin dokudaki biyomolekülleri izliyor. Bu fotoakustik sensör, kanser belirtilerini ortaya çıkarmada yardımcı olabilir.

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Derin dokulardaki biyomolekülleri izleyebiliyor

California San Diego Üniversitesi’nden bir mühendis ekibi, hemoglobin dahil derin dokulardaki biyomolekülleri izleyebilen bir elektronik yakı bandı geliştirdi. Bu, tıp uzmanlarının kötü huylu tümörler, organ işlev bozukluğu, beyin veya bağırsak kanamaları gibi hayati risk taşıyan durumları tespit etmeye yardımcı olabilecek önemli bilgilere erişmelerini sağlayacak.

Nanomühendislik profesörü Sheng Xu, projenin sağlık takibi ve hastalık teşhisi potansiyeli hakkında “Vücuttaki hemoglobinin miktarı ve yeri, kan perfüzyonu veya belli yerdeki birikmeye ilişkin kritik bilgiler sağlar. Cihazımız yüksek risk gruplarının yakından izlenmesinde büyük potansiyel gösteriyor. Acil anlarda zamanında müdahale edilmesi sağlanıyor.” diyor.

Vücuttaki kan perfüzyonunu (kanın dokudan akışını) izleyebilmek, kalp krizlerinden kötü huylu tümör büyümesine kadar çeşitli sorunlara ilişkin erken uyarı sağlıyor ancak derin doku düzeyinde sürekli takip zor. Bilindik manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve X-ışını bilgisayarlı tomografi taramaları, pahalı olmakla birlikte ağır ekipman gerektiriyor. Bu yüzden hastaların sürekli takibi sağlanamıyor.

Yeni geliştirilen deri yama, yumuşak silikon bir matris içine yerleştirilmiş lazer diyotları ve piezoelektrik dönüştürücü dizilerinden oluşuyor. Titreşimli lazer ışığı, sonrasında hedef biyomoleküller tarafından emilen dokulara uygulanıyor ve dönüştürücü tarafından alınan bir ses oluşturuyor. Düşük güçlü lazer uygulamaları ile iyonlaştırıcı radyasyona sahip X-ışını tekniklerinden çok daha güvenli olduğu söyleniyor. Mevcut teknolojilerin yalnızca cilt yüzeyi algılama yeteneğine sahip olduğu da ekleniyor.

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