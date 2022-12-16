Bill Gates ve Jeff Bezos da beyin çipi işine girdi: Elon Musk'a rakip oluyorlar

Brooklyn merkezli şirket 75 milyon dolarlık bir finansman turunu tamamladığını duyurdu. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Bezos Expeditions şirketi üzerinden, Bill Gates ise Gates Frontier aracılığıyla yatırım yaptı. Böylelikle 2012'den bu yana şirkete yapılan toplam yatırım 145 milyon dolar seviyesine ulaştı.
Neuralink'in önünde olduğu söyleniyor
Synchron felçli hastalar için tasarlanmış ve açık beyin ameliyatına ihtiyaç duymadan beyin yüzeyine yerleştirilebilen Switch isimli bir cihaz geliştiriyor. Söz konusu beyin çipi, amiyotrofik lateral skleroz (ALS) gibi nörolojik rahatsızlıklar yaşayan kişilerin bilgisayar imlecini zihinleriyle kontrol etmelerine olanak sağlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...