Bill Gates ve Jeff Bezos da beyin çipi işine girdi: Elon Musk'a rakip oluyorlar

Tam Boyutta Gör Amerikalı milyarderler Jeff Bezos ve Bill Gates, Elon Musk'ın Neuralink şirketine rakip olan Synchron'a yatırım yaptı. Avustralyalı Dr. Tom Oxley tarafından kurulan Synchron, beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) geliştirme üzerine çalışmalar yürütüyor.

Elon Musk'ın şirketi gelecek yıl insanlara çip takmaya başlayacak 2 hf. önce eklendi

Brooklyn merkezli şirket 75 milyon dolarlık bir finansman turunu tamamladığını duyurdu. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Bezos Expeditions şirketi üzerinden, Bill Gates ise Gates Frontier aracılığıyla yatırım yaptı. Böylelikle 2012'den bu yana şirkete yapılan toplam yatırım 145 milyon dolar seviyesine ulaştı.

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Neuralink'in önünde olduğu söyleniyor

Synchron felçli hastalar için tasarlanmış ve açık beyin ameliyatına ihtiyaç duymadan beyin yüzeyine yerleştirilebilen Switch isimli bir cihaz geliştiriyor. Söz konusu beyin çipi, amiyotrofik lateral skleroz (ALS) gibi nörolojik rahatsızlıklar yaşayan kişilerin bilgisayar imlecini zihinleriyle kontrol etmelerine olanak sağlayacak.

Tam Boyutta Gör Giriş kısmında da belirttiğimiz üzere Synchron, Elon Musk'ın Neuralink girişimine doğrudan rakip. Hatta bazı uzmanlar şirketin beyin çipi geliştirme konusunda Neuralink'ten daha önde olduğunu söylüyor. Synchron hali hazırda iki gönüllüye çip yerleştirmiş durumda ve bir yıl boyunca doktorların gözetiminde testler yapılacak.

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Bill Gates ve Jeff Bezos da beyin çipi işine girdi