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    Anlık Bildirim

    Bill Gates ve Jeff Bezos da beyin çipi işine girdi: Elon Musk'a rakip oluyorlar

    Jeff Bezos ve Bill Gates, beyin-bilgisayar arayüzleri geliştiren Synchron'a yatırım yaptı. Şu anda iki hastaya çip yerleştiren Synchron, Elon Musk'ın Neuralink şirketinden daha önde görülüyor.
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    Bill Gates ve Jeff Bezos da beyin çipi işine girdi Tam Boyutta Gör
    Amerikalı milyarderler Jeff Bezos ve Bill Gates, Elon Musk'ın Neuralink şirketine rakip olan Synchron'a yatırım yaptı. Avustralyalı Dr. Tom Oxley tarafından kurulan Synchron, beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) geliştirme üzerine çalışmalar yürütüyor.

    Brooklyn merkezli şirket 75 milyon dolarlık bir finansman turunu tamamladığını duyurdu. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Bezos Expeditions şirketi üzerinden, Bill Gates ise Gates Frontier aracılığıyla yatırım yaptı. Böylelikle 2012'den bu yana şirkete yapılan toplam yatırım 145 milyon dolar seviyesine ulaştı.

    Bill Gates ve Jeff Bezos da beyin çipi işine girdi Tam Boyutta Gör

    Synchron felçli hastalar için tasarlanmış ve açık beyin ameliyatına ihtiyaç duymadan beyin yüzeyine yerleştirilebilen Switch isimli bir cihaz geliştiriyor. Söz konusu beyin çipi, amiyotrofik lateral skleroz (ALS) gibi nörolojik rahatsızlıklar yaşayan kişilerin bilgisayar imlecini zihinleriyle kontrol etmelerine olanak sağlayacak.

    Bill Gates ve Jeff Bezos da beyin çipi işine girdi Tam Boyutta Gör
    Giriş kısmında da belirttiğimiz üzere Synchron, Elon Musk'ın Neuralink girişimine doğrudan rakip. Hatta bazı uzmanlar şirketin beyin çipi geliştirme konusunda Neuralink'ten daha önde olduğunu söylüyor. Synchron hali hazırda iki gönüllüye çip yerleştirmiş durumda ve bir yıl boyunca doktorların gözetiminde testler yapılacak.
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 2 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

    Profil resmi
    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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