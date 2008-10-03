Leadtek 9500GT DDR3 video inceleme

İşini bilen bilgisayar kullanıcıları giriş seviyesi ekran kartlarından fazla bir performans beklememeyi bilirler. Sonuçta bu kartlar bilgisayarlarının genel olarak ofis ve internet uygulamaları için kullanır ve nadiren oyun oynayan insanlara yönelik tasarlanır. Yeni giriş seviyesi ekran kartları ise bu olguyu değiştirme çabasındalar.

Bu ekran kartlarından biri olan Leadtek 9500GT(DDR3) testimize konu oluyor. Leadtek'in bu kartı uygun fiyatlı olmasının yanı sıra tatminkar oyun performansıyla da beğenimizi topluyor.

http:/www.leadtek.com