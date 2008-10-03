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Leadtek 9500GT DDR3 video inceleme

10 yıl
37,5b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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İşini bilen bilgisayar kullanıcıları giriş seviyesi ekran kartlarından fazla bir performans beklememeyi bilirler. Sonuçta bu kartlar bilgisayarlarının genel olarak ofis ve internet uygulamaları için kullanır ve nadiren oyun oynayan insanlara yönelik tasarlanır. Yeni giriş seviyesi ekran kartları ise bu olguyu değiştirme çabasındalar.

Bu ekran kartlarından biri olan Leadtek 9500GT(DDR3) testimize konu oluyor. Leadtek'in bu kartı uygun fiyatlı olmasının yanı sıra tatminkar oyun performansıyla da beğenimizi topluyor.


http:/www.leadtek.com
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cybershot-e 10 yıl
bende diyorum bilgisayarım neden oyunları açmıyor 7800GS bunların yanından geçmiyor :D
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mamad 10 yıl
Ender abimizi vga incelerken görmeyeli baya olmuş.


Kartın oc potansiyeli baya yüksekmiş. İnceleme için teşekkürler.
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rabbitweed 10 yıl
Orjinalden alıntı: DEATH71

hdmı dönüştürücü olmaması kötü olmuş


cevap

Orjinalden alıntı: enderc

Sonuçta bu kartlar bilgisayarlarının genel olarak ofis ve internet uygulamaları için kullanır ve nadiren oyun oynayan insanlara yönelik tasarlanır.






o aparat sence cikarmi alt sinif ekran kartindan mantikli dusunursen :)
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Master_Evil 10 yıl
bu kartı da tanımış olduk güzel
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tamtamam 10 yıl
uzun zaman sonra leadtek ismini duydumda sevindim
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Tolgá 10 yıl
hdmı dönüştürücü olmaması kötü olmuş
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Vuze 10 yıl
inceleme için teşekkürler
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SSH 10 yıl
PhysX için kullanılabilir.
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