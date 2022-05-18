Web3 tarayıcı uzantısı Ledger Connect’in Betası duyuruldu

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Küresel olarak birçok önemli şirket web3 çalışmalarını hızlandırırken, kripto şirketleri de yeni ürünlerini piyasaya sürmeye devam ediyor. Bu kez kripto cüzdan sağlayıcısı Ledger, donanım cüzdanlarını doğrudan web3 uygulamalarına bağlayacak bir tarayıcı uzantısı geliştirdi.

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Ledger Connect’in Beta sürümü duyuruldu

Ledger, bugün yaptığı açıklamada kullanıcıların donanım cüzdanlarını üçüncü taraflara ihtiyaç duymadan kolayca web3 uygulamalarına bağlayabileceği “Ledger Connect” adında bir tarayıcı uzantısını Safari’ye ekleyeceğini duyurdu.

Şirketin Nano X, Nano S ve Nano S Plus gibi farklı donanım ürünleri bulunurken, yakın zamanda erişime açılması planlanan Ledger Connect ile tarayıcı üzerinden de bu varlıklara erişim sağlanabilecek.

Bununla beraber Ledger’ın beta lansmanı sırasında diğer protokollere geçmeden önce Ethereum ve Solana ile uyumlu olacağını açıkladı. Şirket, yeni nesil web3 projelerine destek sağlayabilecek.

Son olarak Ledger, Ledger Nano S Plus ve masaüstü desteğinin daha sonra güncelemeler ile geleceğini belirtelim.

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Ledger Connect’in beta versiyonu kullanıma açılıyor