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    Anlık Bildirim

    Web3 tarayıcı uzantısı Ledger Connect’in Betası duyuruldu

    Kripto para cüzdanları ile adından söz ettiren Ledger, cüzdanların doğrudan web3 uygulamalarına bağlanabileceği Ledger Connect ismindeki yazılımı duyurdu.       
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    Ledger Connect’in beta versiyonu kullanıma açılıyor
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    Küresel olarak birçok önemli şirket web3 çalışmalarını hızlandırırken, kripto şirketleri de yeni ürünlerini piyasaya sürmeye devam ediyor. Bu kez kripto cüzdan sağlayıcısı Ledger, donanım cüzdanlarını doğrudan web3 uygulamalarına bağlayacak bir tarayıcı uzantısı geliştirdi. 

    Ledger Connect’in Beta sürümü duyuruldu

    Ledger, bugün yaptığı açıklamada kullanıcıların donanım cüzdanlarını üçüncü taraflara ihtiyaç duymadan kolayca web3 uygulamalarına bağlayabileceği “Ledger Connect” adında bir tarayıcı uzantısını Safari’ye ekleyeceğini duyurdu.

    Şirketin Nano X, Nano S ve Nano S Plus gibi farklı donanım ürünleri bulunurken, yakın zamanda erişime açılması planlanan Ledger Connect ile tarayıcı üzerinden de bu varlıklara erişim sağlanabilecek.
    Bununla beraber Ledger’ın beta lansmanı sırasında diğer protokollere geçmeden önce Ethereum ve Solana ile uyumlu olacağını açıkladı. Şirket, yeni nesil web3 projelerine destek sağlayabilecek.

    Son olarak Ledger, Ledger Nano S Plus ve masaüstü desteğinin daha sonra güncelemeler ile geleceğini belirtelim.

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    supervisorberk 7 saat önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 2 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 2 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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