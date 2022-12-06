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    Anlık Bildirim

    Binance satın alabilir iddiası TKO fiyatını uçurdu

    Rakiplerini teker teker piyasadan silen Binance borsası bir yandan önemli pazarların kritik kripto para borsalarını satın alarak hakimiyetini güçlendiriyor.     
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    Binance Tam Boyutta Gör
    FTX borsasının batmasıyla en önemli rakibini elimine eden Binance borsası bir taraftan da büyümeye devam ediyor. Hintli WazirX borsasından sonra Endonezyalı Tokocrypto borsası da hedefte.

    Tokocrypto nasıl bir borsa?

    Jakarta merkezli olan Tokocrypto, iddiasına göre ülke düzenleyici kuruluşlarından onay alabilmiş tek borsa. CMC verilerine göre günlük 9 milyon dolar işlem hacmi ile çok da iddialı değil ancak çalışma lisansı alması önemli.

    270 milyon nüfusu ile Endonezya aynı zamanda kripto para benimsenmesi açısından da çok yukarılarda. Lisanslı bir borsayı satın alarak Endonezya kullanıcılarına hizmet vermek Binance için bulunmaz fırsat. Ayrıca iki borsa uzun süredir pek çok alanda iş birliği halindeydi.

    Binance borsasının satın alma görüşmelerine başladığı haberleri ile birlikte TOKO Coin yani TKO iki katın üzerinde artarak 57 cent seviyelerine kadar çıktı ve 42 cent seviyelerine geri geldi. TKO hali hazırda Binance borsasında da listeli. Satın alımdan sonra Tokocrypto patronunun görevi bırakacağı ve işten çıkarmalar yapılacağı da gündeme geldi.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 1 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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