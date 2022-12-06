Binance satın alabilir iddiası TKO fiyatını uçurdu

Tokocrypto nasıl bir borsa?
Jakarta merkezli olan Tokocrypto, iddiasına göre ülke düzenleyici kuruluşlarından onay alabilmiş tek borsa. CMC verilerine göre günlük 9 milyon dolar işlem hacmi ile çok da iddialı değil ancak çalışma lisansı alması önemli.
270 milyon nüfusu ile Endonezya aynı zamanda kripto para benimsenmesi açısından da çok yukarılarda. Lisanslı bir borsayı satın alarak Endonezya kullanıcılarına hizmet vermek Binance için bulunmaz fırsat. Ayrıca iki borsa uzun süredir pek çok alanda iş birliği halindeydi.
Binance borsasının satın alma görüşmelerine başladığı haberleri ile birlikte TOKO Coin yani TKO iki katın üzerinde artarak 57 cent seviyelerine kadar çıktı ve 42 cent seviyelerine geri geldi. TKO hali hazırda Binance borsasında da listeli. Satın alımdan sonra Tokocrypto patronunun görevi bırakacağı ve işten çıkarmalar yapılacağı da gündeme geldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım