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    Lego ve Super Mario güçlerini birleştiriyor

    Lego Super Mario seti ile birlikte çocuklar Super Mario oyunundaki seviyeleri kurarak oynayabilecekler. Figürdeki ekran ise kazanılan değerleri ve süreleri gösterecek.
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    Diğer Elektronik Cihazlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Lego ve Super Mario güçlerini birleştiriyor
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    Bugüne kadar pek çok özel tema için setler hazırlayan oyuncak devi Lego, Nintendo ile ortaklık yaparak belki de en özel sete imzasını atıyor. Lego Super Mario seti ilginç bir oynanış mekaniğini getiriyor.

    Lego Super Mario neler sunuyor?

    Set içerisinde minifigür konseptinden biraz daha büyük bir Mario figürü yer alıyor. Mario figürü donanım açısından oldukça zengin. Gözleri ve ağzında LCD ekran farklı duyguları yansıtabiliyor. Göğüs kısmındaki LCD ekran ise farklı animasyonlar, süreler ve oyuna göre kazanılan altınları gösteriyor.

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    Figürün alt kısmında ise NFC veya RFID olduğu tahmin edilen bir plaka bulunuyor. Set içerisinde uyumlu parçaların üzerine geldiğinde göğüs ekranında kazanılan veya kaybedilen birimler gösteriliyor. Bluetooth üzerinden ise tüm veriler uygulamaya aktarılıyor.

    Lego ve Super Mario güçlerini birleştiriyor
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    Set içerisinde yer alan parçalarla Goombas, Piranha Plants gibi klasik Super Mario seviyeleri oluşturulabiliyor. Yani set çocukların Super Mario oyununu fiziksel dünyada canlandırmaları için hazırlanmış.

    Nintendo ve Lego şimdilik detaylar konusunda bilgi vermiyor ancak iki farklı oyun modu olacağını belirtiyor. Lego Super Mario setinin yaz aylarından sonra piyasaya sürüleceği açıklandı.



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    xwernediti (cihan aydın) 1 hf. en beğenilen
    42 yaşıma girdim hala içimdedir lego oyunlarını oynayamamak. Çok pahalıydı televizyonda ya da zengin aile çocuklarında görüp imrenirdim.
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    xwernediti (cihan aydın) 1 hf. en beğenilen
    42 yaşıma girdim hala içimdedir lego oyunlarını oynayamamak. Çok pahalıydı televizyonda ya da zengin aile çocuklarında görüp imrenirdim.
    Yanıtla +4
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