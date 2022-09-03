Leica, üstün özelliklere sahip ilk 4K kısa mesafeli projeksiyon cihazını tanıttı

Tam Boyutta Gör

Ev sinema sistemleri pazarına giriş yapan Lecia, kısa mesafeli 4K projeksiyon cihazı ile bu alanda ilk ürününü kısa süre önce IFA fuarında tanıttı. Görüntüleme alanında dünyanın en köklü sayılı firmalarından birisi olan Leica, Cine 1 adını verdiği projeksiyon cihazı ile çok kısa mesafeden duvara veya perdeye keskin görüntüler yansıtabilecek.

Philips Hue, yeni Lightguide serisini resmen duyurdu 1 gün önce eklendi

Leica Cine 1 özellikleri

Leica tarafından aktarılanlara göre Cine 1 projeksiyon cihazının iki modeli olacak. Her iki modelde de Leica lensler kullanılacak. Bununla birlikte cihazların üst modeli duvardan yaklaşık 30cm uzaklıktan 100 inç boyutunda 4K 60Hz görüntü yansıtabilmekte. Diğer model ise 15 cm mesafeden 80 inçlik bir görüntü sunuyor. Leica, cihazların farklı ekran boyları için ayarlandığını belirtirken cihazların duvardan belirtilen mesafelerin dışında yakınlaştırılmasını veya uzaklaştırılmasını tavsiye etmiyor. Bununla birlikte Cine 1 projeksiyon cihazları 2100 ve 2500 lümen seviyesinde bir aydınlatma değerine sahip. Bu değer 4K çözünürlükte net ve keskin görüntüler oluşturmak için değerli.

Tam Boyutta Gör

Leica, Cine 1 ürünü için Hisense ile ortaklığa giderken cihazlardaki gecikme seviyesini ise 30ms civarında tutmuş durumda. Dolayısıyla gecikmenin çok fazla önemli olmadığı oyunlarda Cine 1’in kullanılması mümkün. Bağlantı noktası tarafındaysa standart portların yanında üç HDMI 2.1 ve USB 3.0 gibi seçenekler sunulmakta.

Leica Cine 1 çıkış tarihi ve fiyatı

Dolby Atmos desteğiyle gelen Cine 1, 2023 yılının ikinci yarısında piyasaya adım atacak. Leica’nın Cine 1’e biçtiği değer ise 80 inç model için 6900 dolar, 100 inç model için ise 7900 dolar. İlk olarak ABD’de çıkacak ürünler sonrasında Avrupa ve diğer pazarlara açılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Projeksiyonlar Haberleri

Leica, ilk 4K kısa mesafeli projeksiyon cihazını tanıttı