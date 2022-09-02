Philips Hue, yeni Lightguide serisini resmen duyurdu

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Birkaç gün önce haberini verdiğimiz Philips’in yeni Lightguide serisi ampulleri artık resmiyete kavuştu. Berlin’de düzenlenen IFA teknoloji fuarında duyurulan ampuller farklı ebatlarıyla dikkat çekerken akıllı özellikleriyle de ön plana çıkıyor.

Philips Hue’nun sahibi olan Signify, Lightguide serisinde yeni beyaz ve renkli ambiyans ampullerini tanıttı. Oldukça belirgin ve çağdaş bir tasarıma sahip olan ampuller küre, elips ve üçgen olmak üzere üç farklı şekilde geliyor. Bu ürünler için özel olarak tasarlanmış beyaz ve siyah renklerde askılı kordon da mevut durumda.

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Philips Hue Lightguide yıl sonunda gelecek

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Her ampul, ışığı yaymak için tüp şeklinde bir aydınlatma kullanıyor. Bu aydınlatma özellikle daha parlak bir yüzey sunabilmesi için tasarlanırken 500 lümenlik bir ışık gücü sunabiliyor. Fiyatlandırma noktasında ise ampullerin her biri 74.99 ila 89.99 dolardan başlarken özel tasarlanmış askılı kordonun fiyatı ise 49.99 dolar olarak belirlenmiş. Lightguide serisinin çıkış tarihi ise yıl sonu olarak belirlendi.

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Öte yandan Signify, Samsung ile ortaklığa girdiğini de duyurdu. Samsung’un sunduğu SmartThings hizmeti artık Hue ürünlerinde yeni Philips Hue ve SmartThings uygulamasıyla kullanılabilecek. Bu sayede Samsung Galaxy cihazlarda oynattığınız müzikler Hue ürünlerinizle senkronize olacak. Ek olarak özellik sadece Galaxy cihazlarıyla çalışacak ancak kullanıcılar istedikleri müzik servisini kullanabilecek. Bildiğiniz gibi Hue uygulaması yalnızca Spotify’ı desteklemekte.

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