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    Lenovo’dan Ryzen 3000 PRO işlemcili mini PC kasası

    Lenovo ThinkCentre M75n kurumsal mini PC kasası Vega grafik birimi barındıran 12nm sürecinde AMD Ryzen 3000 PRO ve Athlon 3000 işlemci seçenekleri ile geliyor.
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    Haber Editörü
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    Lenovo’dan Ryzen 3000 PRO işlemcili mini PC kasası
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    Lenovo’nun genellikle masa üstü tam boy veya mini PC modellerini topladığı ThinkCentre serisi bu hafta kurumsal bir üye kazandı. Lenovo ThinkCentre M75n modeli biraz eski donanımlara yöneliyor.

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    Lenovo ThinkCentre M75n özellikleri ve fiyatı

    Lenovo ThinkCentre M75n mini PC modeli sadece 22mm kalınlık değerine sahip ve bu şase içerisine tatmin edici bir donanım sığdırmayı başarmış. Ryzen 4000 Pro serisi tanıtılmasına rağmen firma 12nm sürecindeki Ryzen 3000 Pro işlemcilerden yana tercihini kullanmış.

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    Vega 6 birimli ve 4 Zen+ çekirdekli AMD Ryzen 3 PRO 3300U ile Vega 8 birimli ve 4 çekirdek/8 izlekli Ryzen 5 3500U seçenekler arasında. 8GB DDR4 RAM bellek yanında çift M.2 SSD slotu ve tek WiFi slotu bırakılmış.

    RJ45, USB 2.0, USB 3.1, USB-C ve DP portlarının yer aldığı kasaya tam boy USB klavye ve fare seti de eşlik ediyor. Lenovo ThinkCentre M75n için 539$ başlangıç fiyatı belirlenmiş. Biraz daha kalın ThinkCentre M75n IoT Nano versiyonu ise yine Zen+ çekirdekli Athlon 3000 serisi işlemciler, 4GB RAM, iki seri port ve opsiyonel kablosuz bağlantılar ile 329$ başlangıç fiyatına sahip.



    https://newatlas.com/computers/lenovo-thinkcentre-m75n-ryzen-pro/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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