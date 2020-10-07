Lenovo ince ve hafif dizüstü bilgisayarını piyasaya sürecek: Yoga Slim 7i Carbon

Lenovo halihazırda birkaç yıldır, ThinkPad X1 Carbon adı altında karbon fiber kapaklı ince, hafif ve birinci sınıf dizüstü bilgisayarları satmaya devam ediyor. Gelen bilgilere göre ise şirket, bu cihazlarda kullandığı gövde malzemesini diğer serilerine de getirmeyi planladığı yönünde.
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Yüksek fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor
Bugüne kadar yeni ürün hakkında çok fazla şey bilinmemekle birlikte cihazın Tiger Lake donanım platformundan on birinci nesil Intel Core işlemciye dayandığı söyleniyor. Yoga Slim 7i Carbon olarak adlandırılacak olan dizüstü bilgisayarın bir varyantının ise harici NVIDIA GeForce MX ekran kartı ile güçlendirileceği sızan bilgiler arasında.
Cihazın adındaki Yoga öneki, 360 derece dönen bir dokunmatik ekranın varlığına gönderme yapıyor. Böylece kullanıcılar, Yoga Slim 7i Carbon'u tablet olarak kullanabilme şansına da sahip olacaklar. Cihazın ekran boyutunun ise 13.3 inç olacağı belirtilmiş. Bilgiler, üç USB C Tipi bağlantı noktası ve standart bir 3,5 mm kulaklık jakına işaret ediyor. Dizüstü bilgisayarda tahminen Thunderbolt 4 arayüzü desteği de olacak. Son olarak ise Dolby Atmos ses sistemini barındırması da bekleniyor.
Genel olarak, Yoga Slim 7i Carbon, ince bir gövdeye ve hafifliğe sahip olacağı için fiyatının oldukça yüksek olması kuvvetle muhtemel diyebiliriz. Maalesef ki dizüsü bilgisayarın resmi olarak ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi henüz mevcut değil.
https://liliputing.com/2020/10/carbons-not-just-for-thinkpads-lenovo-yoga-slim-7i-carbon-leaked.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
AMD varken gitmiş soba takmislar pc ye