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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo ince ve hafif dizüstü bilgisayarını piyasaya sürecek: Yoga Slim 7i Carbon

    Teknoloji üreticisi Lenovo, ThinkPad dizüstü serisinde kullandığı karbon fiber malzemeyi artık şirketin diğer laptop modellerine de getirmeye karar verdi.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Lenovo ince ve hafif dizüstü bilgisayarını piyasaya sürecek: Yoga Slim 7i Carbon
    Tam Boyutta Gör

    Lenovo halihazırda birkaç yıldır, ThinkPad X1 Carbon adı altında karbon fiber kapaklı ince, hafif ve birinci sınıf dizüstü bilgisayarları satmaya devam ediyor. Gelen bilgilere göre ise şirket, bu cihazlarda kullandığı gövde malzemesini diğer serilerine de getirmeyi planladığı yönünde.

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    Yüksek fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor

    Bugüne kadar yeni ürün hakkında çok fazla şey bilinmemekle birlikte cihazın Tiger Lake donanım platformundan on birinci nesil Intel Core işlemciye dayandığı söyleniyor. Yoga Slim 7i Carbon olarak adlandırılacak olan dizüstü bilgisayarın bir varyantının ise harici NVIDIA GeForce MX ekran kartı ile güçlendirileceği sızan bilgiler arasında.


    Cihazın adındaki Yoga öneki, 360 derece dönen bir dokunmatik ekranın varlığına gönderme yapıyor. Böylece kullanıcılar, Yoga Slim 7i Carbon'u tablet olarak kullanabilme şansına da sahip olacaklar. Cihazın ekran boyutunun ise 13.3 inç olacağı belirtilmiş. Bilgiler, üç USB C Tipi bağlantı noktası ve standart bir 3,5 mm kulaklık jakına işaret ediyor. Dizüstü bilgisayarda tahminen Thunderbolt 4 arayüzü desteği de olacak. Son olarak ise Dolby Atmos ses sistemini barındırması da bekleniyor.

    Genel olarak, Yoga Slim 7i Carbon, ince bir gövdeye ve hafifliğe sahip olacağı için fiyatının oldukça yüksek olması kuvvetle muhtemel diyebiliriz. Maalesef ki dizüsü bilgisayarın resmi olarak ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi henüz mevcut değil.



    https://liliputing.com/2020/10/carbons-not-just-for-thinkpads-lenovo-yoga-slim-7i-carbon-leaked.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Murat.Ak (Murat Ak) 2 hf.
    Çok sıkıcı bir tanıtım videosu olmuş. İnanılmaz performans derken yavaşlık beni benden aldı :)
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    Jon_Kar 2 hf. (düzenlendi)
    Bu intel sirketlere saglam para yediriyor galiba



    AMD varken gitmiş soba takmislar pc ye
    Yanıtla +2
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    musetea 2 hf.
    Kaç gram?
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