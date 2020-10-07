Lenovo ince ve hafif dizüstü bilgisayarını piyasaya sürecek: Yoga Slim 7i Carbon

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Lenovo halihazırda birkaç yıldır, ThinkPad X1 Carbon adı altında karbon fiber kapaklı ince, hafif ve birinci sınıf dizüstü bilgisayarları satmaya devam ediyor. Gelen bilgilere göre ise şirket, bu cihazlarda kullandığı gövde malzemesini diğer serilerine de getirmeyi planladığı yönünde.

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Yüksek fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor

Bugüne kadar yeni ürün hakkında çok fazla şey bilinmemekle birlikte cihazın Tiger Lake donanım platformundan on birinci nesil Intel Core işlemciye dayandığı söyleniyor. Yoga Slim 7i Carbon olarak adlandırılacak olan dizüstü bilgisayarın bir varyantının ise harici NVIDIA GeForce MX ekran kartı ile güçlendirileceği sızan bilgiler arasında.



Cihazın adındaki Yoga öneki,dönen bir dokunmatik ekranın varlığına gönderme yapıyor. Böylece kullanıcılar, Yoga Slim 7i Carbon'ukullanabilme şansına da sahip olacaklar. Cihazın ekran boyutunun iseolacağı belirtilmiş. Bilgiler, üçTipi bağlantı noktası ve standart birkulaklık jakına işaret ediyor. Dizüstü bilgisayarda tahminenarayüzü desteği de olacak. Son olarak iseses sistemini barındırması da bekleniyor.

Genel olarak, Yoga Slim 7i Carbon, ince bir gövdeye ve hafifliğe sahip olacağı için fiyatının oldukça yüksek olması kuvvetle muhtemel diyebiliriz. Maalesef ki dizüsü bilgisayarın resmi olarak ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi henüz mevcut değil.

https://liliputing.com/2020/10/carbons-not-just-for-thinkpads-lenovo-yoga-slim-7i-carbon-leaked.html

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