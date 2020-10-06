Microsoft Surface Duo kullanıcıları, akıllı telefonun kasasının çatlamasından şikayetçi

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Microsoft, Surface Duo akıllı telefonunu 12 Ağustos 2020'de duyurdu ve cihaz planlandığı gibi 10 Eylül tarihinde satışa çıktı. Ancak bir aydan kısa bir süre sonra şirket, katlanabilir akıllı telefonuyla ilgili şikayetler almaya başladı.

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Problemler, iki ekranlı Microsoft Surface Duo sahiplerinin, uygulamaları bir ekrandan diğerine aktarmada zorluklar yaşamasıyla başladı. Microsoft bir yazılım güncellemesiyle çözdüğü bu soruna çeşitli kamera problemleri de eklendi. Ama son şikayetlere bakılırsa Microsoft'un Android tabanlı katlanabilir akıllı telefonunda, yamayla bile düzeltilemeyecek ciddi bir kusur mevcut.

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Microsoft'un canını sıkacak problem

Microsoft Surface Duo'nun USB Type-C bağlantı noktasının etrafındaki plastiğin son derece ince olduğu ve akıllı telefonun günlük kullanımı sırasında kolayca çatladığı belirtiliyor. Sorun, Reddit forumundaki Surface Duo sahiplerinden biri tarafından fotoğraflarla belgelendi ve diğer birkaç kullanıcı da bu mesajı yanıtlayarak aynı sorunu kendilerinin de yaşadığını söylediler. İşin daha da endişe verici olan yanı ise bu kusurun USB Type-C bağlantı noktasına zarar verebilecek olması.

Konnektör doğrudan anakarta lehimlendiği için değiştirilmesi de maliyetli bir işlem olarak gösteriliyor. Microsoft Surface Duo'nun Qualcomm Snapdragon 855 işlemci üzerine inşa edildiğini ve 6 GB RAM, 3577 mAh pil, 1800 × 1350 piksel çözünürlüğe sahip iki 5.6 inç AMOLED ekran ve 11 megapiksel kamera ile donatıldığını belirtelim. Cihaz, şimdiye kadar yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde satıldı. 128 GB dahili belleğe sahip sürüm 1400 dolar, 256 GB'lık varyant ise 1500 dolar fiyat etiketine sahip. Microsoft'un bu can sıkıcı konuya nasıl bir çözüm bulacağı ise merak konusu olmuş durumda.

https://www.phonearena.com/news/Microsoft-Surface-Duo-plagued-by-quality-issues_id127615

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