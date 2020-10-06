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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Surface Duo kullanıcıları, akıllı telefonun kasasının çatlamasından şikayetçi

    Teknoloji devi Microsoft'un geçtiğimiz aylarda tanıttığı ve hemen sonrasında da satışa sunduğu katlanabilir Microsoft Surface Duo akıllı telefon, çeşitli problemlerle gündeme gelmeye başladı.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft Surface Duo kullanıcıları, akıllı telefonun kasasının çatlamasından şikayetçi
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    Microsoft, Surface Duo akıllı telefonunu 12 Ağustos 2020'de duyurdu ve cihaz planlandığı gibi 10 Eylül tarihinde satışa çıktı. Ancak bir aydan kısa bir süre sonra şirket, katlanabilir akıllı telefonuyla ilgili şikayetler almaya başladı.

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    Problemler, iki ekranlı Microsoft Surface Duo sahiplerinin, uygulamaları bir ekrandan diğerine aktarmada zorluklar yaşamasıyla başladı. Microsoft bir yazılım güncellemesiyle çözdüğü bu soruna çeşitli kamera problemleri de eklendi. Ama son şikayetlere bakılırsa Microsoft'un Android tabanlı katlanabilir akıllı telefonunda, yamayla bile düzeltilemeyecek ciddi bir kusur mevcut.

    Microsoft Surface Duo kullanıcıları, akıllı telefonun kasasının çatlamasından şikayetçi
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft'un canını sıkacak problem

    Microsoft Surface Duo'nun USB Type-C bağlantı noktasının etrafındaki plastiğin son derece ince olduğu ve akıllı telefonun günlük kullanımı sırasında kolayca çatladığı belirtiliyor. Sorun, Reddit forumundaki Surface Duo sahiplerinden biri tarafından fotoğraflarla belgelendi ve diğer birkaç kullanıcı da bu mesajı yanıtlayarak aynı sorunu kendilerinin de yaşadığını söylediler. İşin daha da endişe verici olan yanı ise bu kusurun USB Type-C bağlantı noktasına zarar verebilecek olması.

    Konnektör doğrudan anakarta lehimlendiği için değiştirilmesi de maliyetli bir işlem olarak gösteriliyor. Microsoft Surface Duo'nun Qualcomm Snapdragon 855 işlemci üzerine inşa edildiğini ve 6 GB RAM, 3577 mAh pil, 1800 × 1350 piksel çözünürlüğe sahip iki 5.6 inç AMOLED ekran ve 11 megapiksel kamera ile donatıldığını belirtelim. Cihaz, şimdiye kadar yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde satıldı. 128 GB dahili belleğe sahip sürüm 1400 dolar, 256 GB'lık varyant ise 1500 dolar fiyat etiketine sahip. Microsoft'un bu can sıkıcı konuya nasıl bir çözüm bulacağı ise merak konusu olmuş durumda.



    https://www.phonearena.com/news/Microsoft-Surface-Duo-plagued-by-quality-issues_id127615 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Bay Robot ( tunc) 2 hf. en beğenilen
    Abd avrupada vs değişim yapılır tr gibi ülkelerde kullanıcı hatası denilir cihaz kadar para istenir yada garanti dışı bırakılır.
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Glitz (Erdogan ) 2 hf.
    xperia arc telefonum vardı onda da kasa çatlardı sürekli
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 2 hf.
    adam gibi tak çıkar yapmazsa olur böle hatalar,
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 hf.
    Android olmaya dayanamayıp çatlamıştır 👍🏻
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    hazarRS (hazar RS) 2 hf.
    Bu cihazı test ederken hiç mi kullanım senaryoları yaratmadınız? Her türlü koşulda, her ihtimali düşünerek test edilmesi lazım ki olası problemler ortaya çıksın. En temel noktalardan biri şarj yuvası. Daha 1 aylık kullanımda çatlayan bir yer, test aşamasında da illa ki çatlamıştır. Ya önlem almadılar, ya da baştan savma bir test süreci geçirdiler.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bay Robot ( tunc) 2 hf. en beğenilen
    Abd avrupada vs değişim yapılır tr gibi ülkelerde kullanıcı hatası denilir cihaz kadar para istenir yada garanti dışı bırakılır.
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 hf. Bay Robot
    o değil de daha bu ürün Türkiye'ye geldi mi?
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    spenx01 (Basta Bbb) 2 hf. Bay Robot
    eskiden turkieyeye de aynisini yapiyorlardi, cok istismar edildi, tek tek durduruldu. Muhtemelen telefonu cizilen, orasini catlatir, iade eder, yenisini alir.
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