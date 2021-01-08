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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo Lavie Mini cebinize sığan PC

    Netbook dönemini hatırlatan minicik ekranıyla Lenovo Lavie Mini boyundan büyük işler başarıyor. Intel Xe grafik birimi ile bir el konsolu gibi kullanabiliyorsunuz.
    1 gün
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Lenovo Lavie Mini cebinize sığan PC
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    GDP markasının cebe sığan Windows dizüstü modellerinin ilgi görmeye başlaması sektörü yeniden 7 inç ekranlı konseptlere geri döndürecek gibi. Lenovo’nun yeni Lavie Mini dizüstü modeli ile karşınızda.

    Lenovo Lavie Mini neler sunuyor?

    Lenovo’nun 2016 yılında satın aldığı NEC markasının bilgisayar bölümü artık Lavie isimlendirmesi altında satılıyor. CES 2021 sanal fuarında bu markanın dizüstü bilgisayarları görücüye çıktı. Lavie Mini bunlardan birisi.

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    Lenovo Lavie Mini modeli 8 inçlik dokunmatik ekranında 1920x1200 piksel çözünürlük sunuyor. Onbirinci nesil Intel Core i7 işlemcilere kadar konfigüre edilebilen ürün Intel Iris Xe grafik birimi sayesinde oyunlarda da başarılı.

    579 gram ağırlığı ile taşınabilirlik konusunda öne çıkan bilgisayar arka aydınlatmalı bir klavye ile geliyor. Kızılötesi kamera ile biyometrik tarama yapabilen ürün WiFi 6 ve gün boyu giden bir bataryaya sahip.

    Opsiyonel kontrolcüsü ile bir oyun cihazına dönüşen Lenovo Lavie Mini modeli 16GB LPDDR4 RAM bellek ve 256GB depolama sayesinde rahat bir kullanım sunacak. Henüz modelin çıkışı ile ilgili bilgi verilmedi.



    https://www.xda-developers.com/lenovo-lavie-mini-pc-lavie-pro-mobile-laptop-launch-ces-2021/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    hidrojennn (gizli yok) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    başlık lenovo, resimler nec.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    hidrojennn (gizli yok) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    bence sende bir ciddi problem var. hani tipler vardır ya sanalda oraya buraya sarar seni o tiplere benzettim. yazdıklarından bu çıkıyor.
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    hidrojennn (gizli yok) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    neyse agresif olmaya gerek yok. iyi akşamlar sana. ben seni anladım dediğim haberi okumadan resimlere başlığa bakıp yorum yaptıgımı ima etmendi. ciddi problemlerim yok ama sen baya gerilmişsin.
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    yunuss.10 (70’lik Yeni Yunus) 1 gün ( Mesaj Silindi ) hidrojennn
    Yorumları okuyunca bana da ciddi probleminiz var gibi geldi ama siz bilirsiniz.
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Tam çin malı olmuş, herşey iç içe
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    gidi (gidi gidi) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    üzerine i7 yazılmış atom aman aman evlerden ırak
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    TheJudgé 1 gün ( Mesaj Silindi )
    tablet al daha iyi ne gerek var buna
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    gereksiz bir cihaz. 10 inch hybrid (tablet+notebook) kullandım. intel atom işlemcili olduğu için performans açısından bişey diyemem ama win 10" ekran için çok küçük kalıyor. kaldı ki bu cihaz 8"
    bunu alan ne için alacak?
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    hidrojennn (gizli yok) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    başlık lenovo, resimler nec.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    BekirHan (Bekir Han) 1 gün ( Mesaj Silindi ) hidrojennn
    Haberi okudunuz mu?
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Minibook ve netbooklar Windows'un sistem gereksinimlerini artık kaldıramayınca (başka nedenler de var tabii) tablete evrildiler. Fakat, tabletler de yine Windows 10'un sistem gereksinimlerini karşılayamayınca çoğu şirket bu sektörden de çekildi. Ancak, bunun gibi 16 GB bellek 256 GB SSD falan barındıran cihazlarla tekrar tutabilirler. Windows 10X de az sistem kaynağı isteyip, 32 ve 64 bit Win32 programlarını da çalıştırırsa tabletlerin yükselişi tekrar başlar.
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