Lenovo Lavie Mini cebinize sığan PC

GDP markasının cebe sığan Windows dizüstü modellerinin ilgi görmeye başlaması sektörü yeniden 7 inç ekranlı konseptlere geri döndürecek gibi. Lenovo’nun yeni Lavie Mini dizüstü modeli ile karşınızda.
Lenovo Lavie Mini neler sunuyor?
Lenovo’nun 2016 yılında satın aldığı NEC markasının bilgisayar bölümü artık Lavie isimlendirmesi altında satılıyor. CES 2021 sanal fuarında bu markanın dizüstü bilgisayarları görücüye çıktı. Lavie Mini bunlardan birisi.İlginizi Çekebilir Lenovo IdeaPad 5G ile sürekli internete bağlanın
Ayrıca Bkz. "WhatsApp dişini gösterdi: Veriler Facebook’a gönderilecek"
Lenovo Lavie Mini modeli 8 inçlik dokunmatik ekranında 1920x1200 piksel çözünürlük sunuyor. Onbirinci nesil Intel Core i7 işlemcilere kadar konfigüre edilebilen ürün Intel Iris Xe grafik birimi sayesinde oyunlarda da başarılı.
579 gram ağırlığı ile taşınabilirlik konusunda öne çıkan bilgisayar arka aydınlatmalı bir klavye ile geliyor. Kızılötesi kamera ile biyometrik tarama yapabilen ürün WiFi 6 ve gün boyu giden bir bataryaya sahip.
Opsiyonel kontrolcüsü ile bir oyun cihazına dönüşen Lenovo Lavie Mini modeli 16GB LPDDR4 RAM bellek ve 256GB depolama sayesinde rahat bir kullanım sunacak. Henüz modelin çıkışı ile ilgili bilgi verilmedi.
https://www.xda-developers.com/lenovo-lavie-mini-pc-lavie-pro-mobile-laptop-launch-ces-2021/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
bunu alan ne için alacak?