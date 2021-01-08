Lenovo Lavie Mini cebinize sığan PC

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GDP markasının cebe sığan Windows dizüstü modellerinin ilgi görmeye başlaması sektörü yeniden 7 inç ekranlı konseptlere geri döndürecek gibi. Lenovo’nun yeni Lavie Mini dizüstü modeli ile karşınızda.

Lenovo Lavie Mini neler sunuyor?

Lenovo’nun 2016 yılında satın aldığı NEC markasının bilgisayar bölümü artık Lavie isimlendirmesi altında satılıyor. CES 2021 sanal fuarında bu markanın dizüstü bilgisayarları görücüye çıktı. Lavie Mini bunlardan birisi.

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Lenovo Lavie Mini modeli 8 inçlik dokunmatik ekranında 1920x1200 piksel çözünürlük sunuyor. Onbirinci nesil Intel Core i7 işlemcilere kadar konfigüre edilebilen ürün Intel Iris Xe grafik birimi sayesinde oyunlarda da başarılı.

579 gram ağırlığı ile taşınabilirlik konusunda öne çıkan bilgisayar arka aydınlatmalı bir klavye ile geliyor. Kızılötesi kamera ile biyometrik tarama yapabilen ürün WiFi 6 ve gün boyu giden bir bataryaya sahip.

Opsiyonel kontrolcüsü ile bir oyun cihazına dönüşen Lenovo Lavie Mini modeli 16GB LPDDR4 RAM bellek ve 256GB depolama sayesinde rahat bir kullanım sunacak. Henüz modelin çıkışı ile ilgili bilgi verilmedi.

https://www.xda-developers.com/lenovo-lavie-mini-pc-lavie-pro-mobile-laptop-launch-ces-2021/

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