Lenovo, Legion Y70'in iddialı soğutma sistemini tanıttı: Rakiplerinden ayrılacak

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Günümüzde Legion adı altında oyuncu telefonlarına imza atan Lenovo, 18 Ağustos'ta yeni amiral gemisi Legion Y70’i tanıtacak. Kısa süre önce teknik detayları paylaşılan yeni telefonun, şimdi de iddialı soğutma yetenekleri ortaya çıktı.

Isı verimliliği konusunda rakiplerinden ayrılacak

Resmi kanallar üzerinden Legion Y70’in soğutma sistemine değinen ve yeni tanıtım görselleri paylaşan Lenovo, telefonun yalnızca 0,55 mm kalınlığında 5.047 mm2’lik devasa bir VC (Buhar Odası) soğutma sistemi ile geleceğini duyurdu. Bununla birlikte paylaşılan görsellerde buzdolabı ile yan yana görüntülenen yeni telefonun, son derece ince 7,99 mm’lik bir profile sahip olması bekleniyor.

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Önceki sızıntılara göre Qualcomm’un yeni nesil platformu Snapdragon 8+ Gen 1 tarafından desteklenecek Lenovo Y70, oyuncular için tetik tuşları, 68W hızlı şarj ve 16GB bellek kapasitesi ile gelecek. Kamera tarafında ise üçlü bir tasarım ve OIS destekli 50 MP ana kamera sensörüne ev sahipliği yapacak.

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Lenovo Legion Y70, iddialı soğutma sistemi ile geliyor