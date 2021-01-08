Lenovo Tab P11 orta seviyede iddialı olmayı amaçlıyor

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin bir süre daha devam edecek olması tablet modellerine olan ilgiyi arttırdı. Üreticiler rekabetçi modelleriyle bu ilgiden pay almaya çalışıyor. Lenovo Tab P11 bunlardan birisi.İlginizi Çekebilir Lenovo IdeaPad 5G ile sürekli internete bağlanın
Lenovo Tab P11 özellikleri ve fiyatı
Lenovo Tab P11 modelinde 11 inçlik 2000x1200 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran yer alıyor. Nispeten ince çerçevelere sahip olan ekran 400 nit parlaklık değeri ile dış mekanlarda iyi bir kullanım sunuyor.
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Snapdragon 662 yonga setinden gücünü alan cihazda 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi ve 6GB RAM/128GB depolama kapasitesi seçenekleri yer alıyor. 7500mAh kapasiteli batarya 20W hızlı şarj desteğine sahip.
Arka kısımda 13MP kamerası olan modelin ön kamerası da 8MP çözünürlüğünde. WiFi 6 ve Bluetooth 5.0 ile desteklenen modelde LTE seçeneği de mevcut. 230$ başlangıç fiyatı olan model Precision Pen 2 ile uyumlu ve opsiyonel olarak Keyboard Pack klavye aksesuarı da sunuluyor.
https://www.news18.com/news/tech/lenovo-unveils-new-ideapad-5-laptops-yoga-aio-7-pc-lavie-mobile-laptops-other-products-3260693.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.