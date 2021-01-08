Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo Tab P11 orta seviyede iddialı olmayı amaçlıyor

    11 inçlik ekran, 7500mAh kapasiteli batarya, WiFi 6, LTE seçeneği, 13MP ana kamera gibi özelliklere sahip olan Lenovo Tab P11 uygun bir fiyat etiketi ile geliyor.
    1 gün
    1,8b
    3
    1
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Lenovo Tab P11 orta seviyede iddialı olmayı amaçlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin bir süre daha devam edecek olması tablet modellerine olan ilgiyi arttırdı. Üreticiler rekabetçi modelleriyle bu ilgiden pay almaya çalışıyor. Lenovo Tab P11 bunlardan birisi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Lenovo IdeaPad 5G ile sürekli internete bağlanın

    Lenovo Tab P11 özellikleri ve fiyatı

    Lenovo Tab P11 modelinde 11 inçlik 2000x1200 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran yer alıyor. Nispeten ince çerçevelere sahip olan ekran 400 nit parlaklık değeri ile dış mekanlarda iyi bir kullanım sunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Kemoterapinin etkinliğini %34 oranında artıran deneysel tedavi yöntemi geliştirildi"

    Snapdragon 662 yonga setinden gücünü alan cihazda 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi ve 6GB RAM/128GB depolama kapasitesi seçenekleri yer alıyor. 7500mAh kapasiteli batarya 20W hızlı şarj desteğine sahip.

    Arka kısımda 13MP kamerası olan modelin ön kamerası da 8MP çözünürlüğünde. WiFi 6 ve Bluetooth 5.0 ile desteklenen modelde LTE seçeneği de mevcut. 230$ başlangıç fiyatı olan model Precision Pen 2 ile uyumlu ve opsiyonel olarak Keyboard Pack klavye aksesuarı da sunuluyor.



    https://www.news18.com/news/tech/lenovo-unveils-new-ideapad-5-laptops-yoga-aio-7-pc-lavie-mobile-laptops-other-products-3260693.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    the most important thing 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Lenovo tablet kullanmışlığım var, titanyum kullansan bu kadar sağlam olmaz sürekli bir yerlere fırlatıyordum bataryası falan çıkıyordu yine bir şey yok yani
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Doğada şarj sorununu çözen cihaz 1 gün Solitaire'den ilham alan kart oyunu Fisherman, mobil cihazlar için yayınlandı 1 gün Path of Exile 2'nin 2022'de çıkması bekleniyor 1 gün Zack Snyder'ın zombi-soygun temalı yeni Netflix filmi Army Of The Dead'ten görseller paylaşıldı 1 gün İkinci el araçlardaki fiyat düşüşü tüketiciyi satın almaya yöneltmedi 1 gün İlk QLED ekranlı Chromebook modeli tanıtıldı 1 gün Metacritic, 2020'nin en iyi oyunlarını açıkladı 1 gün Lenovo IdeaPad 5G ile sürekli internete bağlanın 1 gün Bankalar arasında 7/24 para transferi dönemi başladı 1 gün Acer HDMI 2.1li 4K 144Hz monitörünü duyurdu 1 gün AMD’nin 32 çekirdekli EPYC işlemcisi Intel’in 2x28 çekirdekli işlemcilerine meydan okuyor 1 gün Lenovo Yoga AIO 7 oyuncular özelinde hazırlandı 1 gün Disney Plus'ın ilk Marvel dizisi geliyor: WandaVision haftaya ilk iki bölümüyle başlayacak 1 gün Haftalık Film Önerisi 09: Sibel 1 gün Oyun yapımının arka planına odaklanan "Kan Ter ve Pikseller" isimli kitap çıktı; %50 indirim var 1 gün Huawei'nin yeni otomobil ekranı 60 saniyede tükendi 1 gün TikTok, Türkiye’ye temsilci atayacağını duyurdu 1 gün LG webOS 6.0 tanıtıldı: webOS 6.0 ile gelen yenilikler neler? 1 gün PS5 özel oyunu Returnal'ın yeni oynanış videosu paylaşıldı ve DualSense'i nasıl kullanacağı detaylandırıldı 1 gün Dünyanın en tuhaf bilgisayarı! | İlginç bir özelliği var 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Lenovo Tab P11 orta seviyede iddialı olmayı amaçlıyor Sonraki Apple, iPhone 15'e kadar akıllı telefonlarının kamera lenslerini güncellemeyecek 1 gün 2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nde finalistler belli oldu 1 gün Başrolünde Haluk Bilginer ve Engin Günaydın'ın olduğu yeni Netflix filmi Azizler yayınlandı 1 gün Lenovo Lavie Mini cebinize sığan PC 1 gün 2020 yılında Türkiye'de en çok satılan SUV modeller 1 gün Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı 1 gün Epic Games şimdi de video oyun yazılım geliştirme şirketi satın aldı 1 gün Galler’de uzaktan eğitim için PS4 ve Xbox One tavsiye ediliyor 1 gün Windows 10'da silinen dosyaları kurtarmak daha kolay hale geliyor 1 gün Türksat 5A haberleşme uydusu uzayda! İşte fırlatılış görüntüleri 2 gün Redmi K40 Pro'nun ön ve arka tasarımı ortaya çıktı 2 gün Xbox kontrolcülerinin neden yıllardır AA pil kullandığı belli oldu 2 gün Prediyabet 6 farklı kategoriye ayrıldı 2 gün Disney Plus'ta yayınlanacak olan Loki'nin devam sezonları da geliyor gibi 2 gün Makyajlı 2021 Fiat Egea fiyat listesi açıklandı! 2 gün Ryzen 9 5900H’lı dizüstü test edildi: Core i7-10875H’tan %22 daha hızlı 2 gün Apple’ın elektrikli aracını Hyundai üretecek 2 gün Ryzen 5000 APU’sunun zar tasarımı görüntülendi: Selefinden %10 büyük 2 gün Elon Musk, 185 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı oldu 2 gün Parkinson'da hatalı katlanmış protein yayılımını azaltabilecek yapay enzim üretildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız