Lenovo Tab P11 orta seviyede iddialı olmayı amaçlıyor

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Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin bir süre daha devam edecek olması tablet modellerine olan ilgiyi arttırdı. Üreticiler rekabetçi modelleriyle bu ilgiden pay almaya çalışıyor. Lenovo Tab P11 bunlardan birisi.

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Lenovo Tab P11 özellikleri ve fiyatı

Lenovo Tab P11 modelinde 11 inçlik 2000x1200 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran yer alıyor. Nispeten ince çerçevelere sahip olan ekran 400 nit parlaklık değeri ile dış mekanlarda iyi bir kullanım sunuyor.

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Snapdragon 662 yonga setinden gücünü alan cihazda 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi ve 6GB RAM/128GB depolama kapasitesi seçenekleri yer alıyor. 7500mAh kapasiteli batarya 20W hızlı şarj desteğine sahip.

Arka kısımda 13MP kamerası olan modelin ön kamerası da 8MP çözünürlüğünde. WiFi 6 ve Bluetooth 5.0 ile desteklenen modelde LTE seçeneği de mevcut. 230$ başlangıç fiyatı olan model Precision Pen 2 ile uyumlu ve opsiyonel olarak Keyboard Pack klavye aksesuarı da sunuluyor.

https://www.news18.com/news/tech/lenovo-unveils-new-ideapad-5-laptops-yoga-aio-7-pc-lavie-mobile-laptops-other-products-3260693.html

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