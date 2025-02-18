Lenovo’nun çarpıcı bir tasarıma sahip bilgisayarının yeni görselleri sızdırıldı

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Lenovo, her yıl olduğu gibi bu yıl da MWC etkinliğinde en yenilikçi teknolojilerini sergilemeye hazırlanıyor. Son sızıntılara göre, markanın tanıtacağı en dikkat çekici cihazlardan biri ThinkBook Flip olacak.

Bu yeni model, klasik dönüştürülebilir dizüstü bilgisayarlardan farklı olarak, dikey katlanabilen OLED ekranıyla kullanım alanını genişletiyor. Lenovo’nun katlanabilir ekranlı cihazlara ilgisi yeni değil; ThinkPad X1 Fold gibi modellerle bu alanda kendini kanıtlamıştı. Ancak ThinkBook Flip, fiziksel klavyeyi koruyarak hem taşınabilirlikten ödün vermeyen hem de pratik kullanım sunan bir form faktörüne sahip.

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Cihazın en ilginç özelliklerinden biri, ekranının iki farklı kullanım moduna sahip olması. Kapalı haldeyken dışa bakan ekran, tablete benzer bir deneyim sunuyor. Açıldığında ise ekranın alt kısmı dizüstü bilgisayar şeklinde çalışırken, üst kısmı dışa dönük kalabiliyor. Bu tasarım, özellikle paylaşım gerektiren durumlarda avantaj sağlıyor. Ayrıca ekran tamamen açıldığında, ekstra yüksek bir görüntüleme alanı sunarak çoklu görevler için ideal bir yapı oluşturuyor.

Lenovo, ThinkBook Flip ile klavyeden ödün vermeden geniş bir ekran deneyimi sunuyor. Daha önceki katlanabilir dizüstü modelleri, fiziksel klavyeyi ikinci plana atarak harici bir klavye kullanımını zorunlu hale getiriyordu. ThinkBook Flip, bu sorunu ortadan kaldırarak, geleneksel dizüstü kullanım alışkanlıklarını koruyor.

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Sızdırılan görsellere bakıldığında, cihazın bağlantı noktalarının oldukça minimal olduğu görülüyor. Yanlarda büyük ihtimalle USB-C veya USB-A bağlantı noktalarının bulunduğu küçük girintiler mevcut. Ayrıca ekranın üst kısmında yer alan çentik içinde bir web kamerası konumlandırılmış. Katlanabilir ekranın tamamen pürüzsüz olup olmayacağı henüz net değil, ancak piyasaya sürülecek modelde ince bir katlanma izi görülmesi olası.

Teknik detaylar konusunda henüz net bir bilgi bulunmasa da, ThinkBook Flip’in Intel’in yeni nesil Arrow Lake-H veya Lunar Lake işlemcileriyle güçlendirilmesi bekleniyor. AMD tarafında ise Strix Point tabanlı Ryzen AI 7 işlemcili bir modelin sunulma ihtimali var.

MWC’nin başlamasına kısa bir süre kala, Lenovo’nun bu yeni katlanabilir dizüstü bilgisayarı hakkında daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor. Ancak şu ana kadar görülenler, ThinkBook Flip’in markanın en yenilikçi ürünlerinden biri olacağını gösteriyor.

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