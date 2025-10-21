Lenovo, dünyanın en hafif 16 inç dizüstü bilgisayarını tanıttı: Sadece 1 kg ağırlığında

Lenovo Lecoo Air 16 özellikleri
Lecoo Air 16 isimli model, yalnızca 1 cm kalınlığa ve 1 kg ağırlığa sahip. Daha önce bu kadar hafif dizüstü bilgisayarlar görmüş olsak da, o cihazlar genellikle 13 veya 14 inç ekranla geliyordu. Lenovo ise 16 inç ekran boyutunda bu kadar hafif bir cihaz üretmeyi başarmış.
İlginç bir şekilde Lenovo, bu cihazda en güncel işlemciler yerine biraz daha eski Meteor Lake serisini tercih etmiş. Şu anda bilinen tek konfigürasyon, serinin en düşük işlemcilerinde biri olan Core Ultra 5 125H ile geliyor. Farklı donanım seçeneklerinin olup olmayacağı henüz belli değil.
Cihazın diğer teknik özellikleri arasında, 32 GB LPDDR5 6400 MT/s RAM, 1 TB depolama, 60 Wh batarya, 2x USB-A, 2x USB-C, HDMI çıkışı ve 3.5 mm ses jakı yer alıyor.
Lenovo Lecoo Air 16'nın 30 Ekim'de Çin'de satışa çıkması bekleniyor. Fiyatı ise 700 dolar olarak belirlenmiş.
