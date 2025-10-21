Giriş
    Lenovo, dünyanın en hafif 16 inç dizüstü bilgisayarını tanıttı: Sadece 1 kg ağırlığında

    Lenovo, dünyanın en hafif 16 inç ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı. Sadece 1 kg ağırlığında olan bilgisayarın özellikleri neler?                            

    Lenovo, dünyanın en hafif 16 inç dizüstü bilgisayarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Lenovo, dünyanın en hafif 16 inç ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı. Sadece 1 kg ağırlığında olan bilgisayar, büyük ekran ve taşınabilirlik isteyen kullanıcıları hedefliyor.

    Lenovo Lecoo Air 16 özellikleri

    Lecoo Air 16 isimli model, yalnızca 1 cm kalınlığa ve 1 kg ağırlığa sahip. Daha önce bu kadar hafif dizüstü bilgisayarlar görmüş olsak da, o cihazlar genellikle 13 veya 14 inç ekranla geliyordu. Lenovo ise 16 inç ekran boyutunda bu kadar hafif bir cihaz üretmeyi başarmış.

    İlginç bir şekilde Lenovo, bu cihazda en güncel işlemciler yerine biraz daha eski Meteor Lake serisini tercih etmiş. Şu anda bilinen tek konfigürasyon, serinin en düşük işlemcilerinde biri olan Core Ultra 5 125H ile geliyor. Farklı donanım seçeneklerinin olup olmayacağı henüz belli değil.

    Lenovo, dünyanın en hafif 16 inç dizüstü bilgisayarını tanıttı Tam Boyutta Gör

    Lenovo, dünyanın en hafif 16 inç dizüstü bilgisayarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Lecoo Air 16’nın kasası magnezyum alaşımdan üretilmiş ve oldukça şık, sade bir tasarıma sahip. 16 inçlik ekran 2560 x 1440 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Klavye tasarımı ise Dell XPS serisine benzer şekilde, gövdeyle aynı renkte kesintisiz bir görünüme sahip.

    Cihazın diğer teknik özellikleri arasında, 32 GB LPDDR5 6400 MT/s RAM, 1 TB depolama, 60 Wh batarya, 2x USB-A, 2x USB-C, HDMI çıkışı ve 3.5 mm ses jakı yer alıyor.

    Lenovo Lecoo Air 16’nın 30 Ekim'de Çin'de satışa çıkması bekleniyor. Fiyatı ise 700 dolar olarak belirlenmiş.

    Kaynakça https://wccftech.com/lenovo-launches-worlds-first-1kg-16-inch-laptop-lecoo-air-16/ https://x.com/realVictor_M/status/1980236617181982967
