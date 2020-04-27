Lenovo ThinkPad dizüstüler Fedora yüklü olarak gelecek

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Bugün bilgisayar dünyasında yaygınlık açısından ana işletim sistemi Windows olarak karşımıza çıkıyor. Linux dağıtımları hem masa üstü hem de sunucularda alternatif olsa da henüz Microsoft’a kafa tutabilecek yaygınlıkta değil. Lenovo bu anlamda önemli bir adım atıyor.

Fedora dönemi başlıyor

AMD’nin bir önceki Ryzen 3000 APU serisi ile piyasaya süreceği ThinkPad kurumsal dizüstü modellerinde Fedora 32 Workstation işletim sisteminin kullanılacağı açıklandı. Açıklama ise Fedora ekibinden geldi.

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Açık kaynak dağıtımların en büyük dezavantajı olan yazılım desteği ise Fedora ekibi tarafından en iyi olacak şekilde hazırlanıyor. Kutusundan ThinkPad dizüstülerin Nvidia gibi pek çok bileşen için sürücüsü hazır şekilde çıkacağı ifade ediliyor. Bunun yanında yine çeşitli kütüphanelerde açık kaynak yazılımlar da ön yüklü olacak.

Red Hat Enterprise Linux platformunu temel alan Fedora işletim sistemi; masa üstü, dizüstü ve iş istasyonları için optimize edilmiş yazılımlar sunuyor. Bu sayede Fedora kullanımı da artmış olacak. Henüz bu yeni ThinkPad modelleri ne zaman satışa çıkacak belli değil.

https://www.techpowerup.com/266281/lenovo-to-ship-thinkpad-laptops-with-fedora-32-workstation-pre-installed

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