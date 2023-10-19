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    Anlık Bildirim

    Lenovo, Windows rakibi bir işletim sistemi geliştiriyor!

    Lenovo, Windows rakibi bir işletim sistemi geliştiriyor. Yakın zamanda dağıtımına başlayacağı sürüm "Esper Foundation OS" olarak ifade edilen sürüm Android 11 çalıştıracak.

    Lenovo, Windows rakibi bir işletim sistemi geliştiriyor! Tam Boyutta Gör

    Lenovo, Esper Foundation tarafından desteklenen özel bir Android işletim sistemine sahip olan ve mobile device management ( MDM) ile gelen yeni bir sisteme yeşil ışık yaktı.

    Esper Foundation'ı çalıştıran ilk cihazı, 16 GB DDR4 RAM ve 512 GB'a kadar SSD'nin yanı sıra 12. Nesil Intel Core i9 işlemciye sahip hepsi bir arada masaüstü bilgisayar olan Lenovo ThinkCentre M70A olacak.

    Bunu 2023'ün sonuna kadar Lenovo ThinkCentre M70q, M90n-1 IoT ve ThinkEdge SE30 v2 cihazları takip edecek. Esper Foundation, Android 11'i temel alıyor ve üç yıllık desteğe sahip olacak.

    Lenovo, Windows rakibi bir işletim sistemi geliştiriyor! Tam Boyutta Gör

    TechRadar tarafından edinilen bilgi göre Lenovo  Chrome OS sistemini de düşündüklerini ancak Android sistemle devam edeceklerini aktarmış. Lenovo'nun global gelişmiş çözümler pazarlama ve stratejisi direktörü Johanny Payero, "Esper çözümü android tabanlı bir yazılımdır. Özellikle x86 platformlarında çalışan bir android işletim sistemi geliştirilmiştir. Bu, Lenovo'nun pazara hitap etmesi için eşsiz bir fırsat yaratıyor." dediği edinilen bilgiler arasında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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