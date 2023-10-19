Lenovo, Windows rakibi bir işletim sistemi geliştiriyor!

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Lenovo, Esper Foundation tarafından desteklenen özel bir Android işletim sistemine sahip olan ve mobile device management ( MDM) ile gelen yeni bir sisteme yeşil ışık yaktı.

Esper Foundation'ı çalıştıran ilk cihazı, 16 GB DDR4 RAM ve 512 GB'a kadar SSD'nin yanı sıra 12. Nesil Intel Core i9 işlemciye sahip hepsi bir arada masaüstü bilgisayar olan Lenovo ThinkCentre M70A olacak.

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Bunu 2023'ün sonuna kadar Lenovo ThinkCentre M70q, M90n-1 IoT ve ThinkEdge SE30 v2 cihazları takip edecek. Esper Foundation, Android 11'i temel alıyor ve üç yıllık desteğe sahip olacak.

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TechRadar tarafından edinilen bilgi göre Lenovo Chrome OS sistemini de düşündüklerini ancak Android sistemle devam edeceklerini aktarmış. Lenovo'nun global gelişmiş çözümler pazarlama ve stratejisi direktörü Johanny Payero, "Esper çözümü android tabanlı bir yazılımdır. Özellikle x86 platformlarında çalışan bir android işletim sistemi geliştirilmiştir. Bu, Lenovo'nun pazara hitap etmesi için eşsiz bir fırsat yaratıyor." dediği edinilen bilgiler arasında.

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