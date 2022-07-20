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    Lenovo yapay zeka destekli ThinkCentre bilgisayarını duyurdu

    Lenovo kısa bir süre önce küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik yeni nesil yapay zeka destekli ThinkCentre neo 50a hepsi bir arada bilgisayarını tanıttı.
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    Lenovo yapay zeka destekli ThinkCentre bilgisayarını duyurdu
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    Lenovo, yeni nesil küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen yenilikçi yapay zeka özelliklerine sahip ThinkCentre neo 50a 24 hepsi bir arada (AIO) masaüstü bilgisayarını duyurdu.

    Lenovo bu yılın başlarında tanıttığı ve gelişmekte olan işletmelere yüksek performanslı, geleceğe hazır masaüstü bilgi işlem çözümleri sunmak için tasarladığı ThinkCentre ailesini genişletiyor.

    ThinkCentre neo 50a 24 özellikleri

    Lenovo yapay zeka destekli ThinkCentre bilgisayarını duyurdu
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    Halihazırda bulunan 12. nesil Intel Core i7-H işlemcileriyle desteklenen ThinkCentre neo 50a, grafik tarafında Intel Arc A370M dahili GPU'sundan gücünü alıyor. İçerisinde Windows 11'i çalıştıran yeni AIO bilgisayar insan varlığı algılama, uyarlanabilir ekran karartma, gürültü engelleme ve AI Meeting Manager gibi yapay zeka tabanlı bir takım teknolojiyi bünyesinde barındırıyor.

    ThinkCentre neo 50a, TÜV Rheinland Low Blue Light sertifikalı 23,8 inç Full HD dokunmatik ekranında canlı renkler sunarken minimalist tasarımı sayesinde de ilgi çekiyor. 16 GB'a kadar DDR5 bellekler ve 1 TB'a kadar M.2 SSD ile donatılan bilgisayar, Wi-Fi 6 desteği ile bulut haberleşmesinde yüksek bant genişliği sunuyor. ThinkCentre neo 50a 24, Ağustos ayında piyasaya çıkacak fakat fiyat bilgisi noktasında henüz bir bilgi paylaşılmış değil.

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    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

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    TheJudgé 2 saat önce

    Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi

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    billy brown 12 saat önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

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    juanmata09 6 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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