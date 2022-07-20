Lenovo yapay zeka destekli ThinkCentre bilgisayarını duyurdu

Lenovo, yeni nesil küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen yenilikçi yapay zeka özelliklerine sahip ThinkCentre neo 50a 24 hepsi bir arada (AIO) masaüstü bilgisayarını duyurdu.



Lenovo bu yılın başlarında tanıttığı ve gelişmekte olan işletmelere yüksek performanslı, geleceğe hazır masaüstü bilgi işlem çözümleri sunmak için tasarladığı ThinkCentre ailesini genişletiyor.



ThinkCentre neo 50a 24 özellikleri

Halihazırda bulunan 12. nesil Intel Core i7-H işlemcileriyle desteklenen ThinkCentre neo 50a, grafik tarafında Intel Arc A370M dahili GPU'sundan gücünü alıyor. İçerisinde Windows 11'i çalıştıran yeni AIO bilgisayar insan varlığı algılama, uyarlanabilir ekran karartma, gürültü engelleme ve AI Meeting Manager gibi yapay zeka tabanlı bir takım teknolojiyi bünyesinde barındırıyor.



ThinkCentre neo 50a, TÜV Rheinland Low Blue Light sertifikalı 23,8 inç Full HD dokunmatik ekranında canlı renkler sunarken minimalist tasarımı sayesinde de ilgi çekiyor. 16 GB'a kadar DDR5 bellekler ve 1 TB'a kadar M.2 SSD ile donatılan bilgisayar, Wi-Fi 6 desteği ile bulut haberleşmesinde yüksek bant genişliği sunuyor. ThinkCentre neo 50a 24, Ağustos ayında piyasaya çıkacak fakat fiyat bilgisi noktasında henüz bir bilgi paylaşılmış değil.

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