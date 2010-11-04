Lenovo yeni müzik telefonu i350'yi duyurdu. İlk etapta şirketin anavatanı Çin'de satışa sunulması beklenen telefon, 320 x 240 piksel çözünürlüğünü destekleyen 2.4-inç büyüklüğünde IPS ekrana sahip. 114 x 49 x 9.7 mm boyutlarında ve 90 gram ağırlığında olan "candybar" tasarımlı müzik telefonu, 2 Megapiksel çözünürlüğündeki kamera ile geliyor ve bilgisayara bağlantısında internet kamerası (webcam) olarak kullanılabiliyor.

GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz ağlarıyla uyumlu olan telefonun diğer özellikleri arasında FM Radyo ve Bluetooth gibi detaylara yer veriliyor. Yüksek depolama kapasitesi için 8GB'a kadar microSD kart desteği sunan i350, ihtiyaç duyduğu gücü 800 mAh kapasiteli pilden alıyor. Dell ve HP gibi telefon pazarında iddialı olmak isteyen bir diğer büyük bilgisayar üreticisi olan Lenovo, Çin için hazırladığı telefonlarla elde ettiği deneyimi orta-uzun vadede global pazara yansıtacak gibi görünüyor.