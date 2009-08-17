Lenovo'dan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar; IdeaPad U450p

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, Intel'in CULV (Consumer Ultra Low Voltage) platformunu temel alan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarını kullanıma sunuyor. Firmanın IdeaPad serisi altında hazırladığı 14-inç ekranlı IdeaPad U450p modeli, 1.3GHz'de çalışan ultra-düşük güç tüketimli Pentium SU2700 veya 1.4GHz'de çalışan çift çekirdekli Core 2 Solo SU3500 modeli ile konfigüre edilebiliyor. 3GB'a kadar bellek desteği ve 320GB'a kadar sabit disk seçeneği ile gelen IdeaPad U450p'de ayrıca 6x hızında kayıt yapabilen DVD yazıcısı da bulunuyor.

Ekran çözünürlüğü 1366 x 768 piksel olarak belirlenen ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarın grafik operasyonlarından ise DirectX 10 destekli GMA X4500 entegre grafik birimi sorumlu. HDMI ara birimine de destek veren ve 6 hücreli pil ile donatıldığı belirtilen IdeaPad U450p'ye işletim sistemi olarak Windows Vista Home Premium eşlik ediyor.

Lenovo IdeaPad U450p, Amerika pazarında 799$ seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıma sunuluyor.