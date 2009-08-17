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Lenovo'dan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar; IdeaPad U450p

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo'dan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar; IdeaPad U450p
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, Intel'in CULV (Consumer Ultra Low Voltage) platformunu temel alan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarını kullanıma sunuyor. Firmanın IdeaPad serisi altında hazırladığı 14-inç ekranlı IdeaPad U450p modeli, 1.3GHz'de çalışan ultra-düşük güç tüketimli Pentium SU2700 veya 1.4GHz'de çalışan çift çekirdekli Core 2 Solo SU3500 modeli ile konfigüre edilebiliyor. 3GB'a kadar bellek desteği ve 320GB'a kadar sabit disk seçeneği ile gelen IdeaPad U450p'de ayrıca 6x hızında kayıt yapabilen DVD yazıcısı da bulunuyor.

Ekran çözünürlüğü 1366 x 768 piksel olarak belirlenen ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarın grafik operasyonlarından ise DirectX 10 destekli GMA X4500 entegre grafik birimi sorumlu. HDMI ara birimine de destek veren ve 6 hücreli pil ile donatıldığı belirtilen IdeaPad U450p'ye işletim sistemi olarak Windows Vista Home Premium eşlik ediyor.

Lenovo IdeaPad U450p, Amerika pazarında 799$ seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıma sunuluyor.


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sertacaygun 10 yıl
En ince dizüstünde MSI'ı ve Acer Timeline'ı tek geçiyorum.
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sailorsaturn 10 yıl
haha:D:D:D: hp 6730 s kasasını kucultmusler ya aynısıı:D hahahah:D hiç gulecegım yoktu ya..bide universal kullanıyolardı..:S harbınden ınanmak istemıyorum umarım benzemez hiçç
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1963bursa 10 yıl
Lenovo IdeaPad S12'yi buna tercih ederim, üstelik 300$ daha ucuz.
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