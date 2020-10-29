Lexar hız odaklı 1066x microSD kart serisini duyurdu

Günümüzde içerik çözünürlükleri büyüdükçe dosyaların boyutları da büyüyor. Haliyle veri taşıma ortamlarında yüksek aktarım hızları aranır hale geliyor. Lexar artan bu ihtiyaca yönelik olarak yeni bir microSD kart serisi duyurdu.

Lexar Professional 1066x SILVER özellikleri ve fiyatı

Lexar Professional 1066x microSD kartları pek çok önemli veri aktarım standardını bünyesinde barındırıyor. Örneğin UHS Speed Class 3 ile yüksek hızlarda veri aktarımı sunan kartlar videolar için Video Speed Class 30 (V30) ve hızlı uygulama başlangıcı için Application Performance Class 2 (A2) sertifikalarına sahip.

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Yeni serde okuma hızları 160MB/s, yazma hızları da 120MB/s seviyesine kadar çıkabiliyor. Aksiyon kameralarından Drone modellerine ve mobil cihazlara kadar sayısız alanda kullanmak mümkün.

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Lexar Professional 1066x SILVER microSD kartlar 5 farklı kapasite seçeneği ile geliyor ve bilinen fiyatlar şu şekilde sıralanıyor:

Lexar Professional 1066x SILVER 64GB - 20$

Lexar Professional 1066x SILVER 128GB - 35$

Lexar Professional 1066x SILVER 256GB - 60$

Lexar Professional 1066x SILVER 512GB - yakında

Lexar Professional 1066x SILVER 32GB - yakında

https://www.techpowerup.com/273923/lexar-announces-new-professional-1066x-microsd-uhs-i-card-silver-series

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