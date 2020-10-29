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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lexar hız odaklı 1066x microSD kart serisini duyurdu

    Lexar Professional 1066x SILVER hafıza kartları UHS Speed Class 3, Video Speed Class 30 (V30), Application Performance Class 2 (A2) gibi standartlara sahip.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Lexar hız odaklı 1066x microSD kart serisini duyurdu

    Günümüzde içerik çözünürlükleri büyüdükçe dosyaların boyutları da büyüyor. Haliyle veri taşıma ortamlarında yüksek aktarım hızları aranır hale geliyor. Lexar artan bu ihtiyaca yönelik olarak yeni bir microSD kart serisi duyurdu.

    Lexar Professional 1066x SILVER özellikleri ve fiyatı

    Lexar Professional 1066x microSD kartları pek çok önemli veri aktarım standardını bünyesinde barındırıyor. Örneğin UHS Speed Class 3 ile yüksek hızlarda veri aktarımı sunan kartlar videolar için Video Speed Class 30 (V30) ve hızlı uygulama başlangıcı için Application Performance Class 2 (A2) sertifikalarına sahip.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    Yeni serde okuma hızları 160MB/s, yazma hızları da 120MB/s seviyesine kadar çıkabiliyor. Aksiyon kameralarından Drone modellerine ve mobil cihazlara kadar sayısız alanda kullanmak mümkün.

    İlginizi Çekebilir Avatar En büyük kapasiteye sahip A2 microSD kart duyuruldu

    Lexar Professional 1066x SILVER microSD kartlar 5 farklı kapasite seçeneği ile geliyor ve bilinen fiyatlar şu şekilde sıralanıyor:

    Lexar Professional 1066x SILVER 64GB - 20$

    Lexar Professional 1066x SILVER 128GB - 35$

    Lexar Professional 1066x SILVER 256GB - 60$

    Lexar Professional 1066x SILVER 512GB - yakında

    Lexar Professional 1066x SILVER 32GB - yakında



    https://www.techpowerup.com/273923/lexar-announces-new-professional-1066x-microsd-uhs-i-card-silver-series Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    4 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    4 gün önce
    guneyk

    xd

    5 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    6 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    6 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    6 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    6 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    6 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    6 gün önce
    hareketliperde

    v

    6 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    pcpcpcpc 1 sa.
    Jumpdrive p20 flaşını kullanıyorum, hızını gören hayran kalıyor.
    Yanıtla
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    V4LKyR 1 sa.
    Güzel ücretler.
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    smart1978 (X Y) 1 sa.
    Fena degilmis. Lexar siradisi :) . USB belleklerine sahibim .
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