Lexar dünyanın en hızlı CFexpress Type-A kartlarını duyurdu

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Özellikle fotoğrafçılık ve vlog sektöründe önemli bir ihtiyacı karşılayan CFexpress tipi hafıza kartları gelişmeye devam ediyor. Lexar bu hafta profesyoneller için dünyanın en hızlı CFexpress Type-A hafıza kartlarını duyurdu.

Lexar CFexpress Type-A Gold serisi

Lexar tarafından tanıtılan Lexar CFexpress Type-A Gold hafıza kartı dikkat çekici sertifikaların yanında yüksek kapasite seçenekleri de sunuyor. Okuma hızı 900MB/s seviyesine çıkan kartın yazma hızı da 800MB/s seviyesini buluyor. En düşük 700MB/s yazma hızı olacak şekilde optimizasyon da mevcut.

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Diğer taraftan Video Performance Grade 400 (VPG 400) sertifikası ile de video aktarımlarında 400MB/s aktarım hızları garanti ediliyor. Hafıza kartının 80GB seçeneği 200$ iken 160GB seçeneği de 400$ seviyesinde. USB 3.2 Gen 2 üzerinden iletişim kuran Lexar Professional CFexpress Type A/SD kart okuyucu da hafıza kartları ile birlikte geliyor.

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Lexar CFexpress Type-A Gold tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı