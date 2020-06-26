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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lexar SL200 taşınabilir SSD’sini duyurdu

    SSD’ler yavaş yavaş harici HDD’lerin pastadaki payıan göz dikmeye başladı.
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    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Lexar SL200 taşınabilir SSD’sini duyurdu
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    Katı hal diskleri ilk yaygınlaşmaya başladığı 2010’lı yıllardan bu yana çok gelişme katetti. Kapasite, performans, GB/$ oranı ve dayanıklılıkta ulaşılan nokta o yıllarda kurulan hayallerin çok ötesinde. Haliyle dahili depolamada HDD’lerin yerini almaya başlayan SSD’ler taşınabilir depolamada da kendisini hissettirmeye başladı.

    Lexar SL200

    Lexar’ın yeni çözümü buna yeni bir örnek. İlk başta Sade dış tasarımıyla ve rengiyle dikkat çeken sürücü USB Type-C arayüzü üzerinden bilgisayarınızla iletişimini sağlıyor. Aktivite LED’inin unutulmadığı SL200’ün kutu içerisinde USB Type-C/USB Type-C kablonun yanı sıra USB Type-C ile başlayıp USB Type-A ile biten bir ara kablonun da yer alması güzel bir detay.

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    2 TB’a kadar ölçeklenen  taşınabilir SSD’nin kontrolcü ve NAND Flash bilgisine yer verilmezken sıralı okuma işlemlerinde 550 MB/s’ye ve sıralı yazma okuma operasyonlarında 400 MB/s’ye ulaşılabiliyor.

    Lexar SL200 taşınabilir SSD’sini duyurdu
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    Ayrıca Bkz. "ARM işlemcili Mac’lerde Windows 10 on ARM kullanılamayabilir"

    SSD’lerin doğası gereği sarsıntı ve düşmelere karşı dayanıklılığıyla gelen veri güvenliği 256-bit AES korumasıyla pekiştirilmiş. 3 yıllık garanti altınsa satışa sunulan SL200’ler 500 GB için 89.99$ ve 1 TB için 159.99$’lık fiyat etiketiyle bu ay içerisinde satışa sunulacak. 2 TB kapasiteli seçenek için fiyat bilgisi henüz paylaşılmamış.



    https://www.techpowerup.com/269059/lexar-announces-new-sl200-portable-ssd Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    emreyy0034 (Emre Yücel) 1 sa. yeni yorumcu
    Ilginc umarim gerceklesir
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