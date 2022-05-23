SK hynix hız canavarı PCIe 4.0 SSD modelini duyurdu

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Bellek sektörünün önemli isimlerinden olan SK Hynix yavaş yavaş PCIe 4.0 SSD ürünlerine ısınıyor. Platinum P41 SSD sürücüsü firmanın kendi kontrolcüsü ile yüksek aktarım hızlarına ulaşıyor.

SK Hynix Platinum P41 SSD özellikleri ve fiyatı

SK Hynix Platinum P41 SSD sürücü firmanın 176 katmanlı NAND belleklerini kullanıyor. Aynı zar alanında çok daha iyi yoğunluk elde eden NAND modüllere firmanın Aries adı kontrolcüsü eşlik ediyor.

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Bu sayede yazma hızları 6500MB/s, okuma hızları da 7000MB/s seviyesine kadar çıkabiliyor. Yazma ömrü de en üst kapasitede 1200TBW olarak gerçekleşiyor. Rastgele erişim hızları 1400K IOPS ile PCIe 4.0 için en yüksek seviyelere çıkıyor.

1000 saatlik yüksek ısı testinden geçen sürücü hatalar arası 1.5 milyon saate ulaşabiliyor. 5 yıl garanti ile gelecek olan SK Hynix Platinum P41 SSD sürücü için kapasiteler ve fiyat etiketleri şu şekilde belirlenmiş:

SK Hynix Platinum P41 500GB - 105$

SK Hynix Platinum P41 1TB - 150$

SK Hynix Platinum P41 2TB - 260$

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SK Hynix Platinum P41 SSD tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı