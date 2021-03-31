Lexus LF-Z Electrified konsepti markanın geleceğini gösteriyor

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Ürün gamının neredeyse tamamında hibrit versiyonlara yer veren Lexus, konu tamamen elektrikli modeller olunca pek adı geçmeyen markalardan. Fakat şirket önümüzdeki süreçte bu duruma son verecek. Bu atılımın ön gösterimi olarak da Lexus LF-Z Electrified konseptiyle karşımızda.

Markadan yapılan açıklamaya göre sürüş performansı, tasarım ve gelişmiş teknolojilerin başarılı bir şekilde harmanlandığı LF-Z Electrified konseptinin seri üretim versiyonunu 2025 yılında yollarda göreceğiz. Konseptin tasarımına baktığınızda bir Lexus olduğu kolayca anlaşılıyor fakat bunun yanında iç ve dış tasarımda pek çok fütüristik detay karşımıza çıkıyor.

Crossover-coupe benzeri bir gövdeye sahip olan konseptin ön bölümünde ince LED aydınlatmalar ve aydınlatılmış logo göze çarpıyor. Elektrikli olduğu için burun kısmı kapalı bir panel şeklinde tasarlanan aracın tampon kısmında merkezi hava girişi, onun altında da aracın eni boyunca uzanan bir kanat yer alıyor. Bunun yanı sıra ön kaputun kavisli bir biçimde burun kısmına doğru uzandığını ve ön camın fazlasıyla geriye doğru yatık olduğunu görüyoruz.

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Lexus LF-Z Electrified'in çamurluk uçlarında siyah eklentilere yer verilerek crossover kimliği vurgulanmış. Bunun yanında çerçevesiz kapı camlarıyla sportif hava desteklenirken, gizli kapı kolları ve geleneksel yan aynalar yerine kullanılan kameralar da aerodinamik yapıya katkı sağlamış. 22 inç jantların dikkat çektiği konsept çalışmasınında, cam tavanı ikiye bölen alanın arka cam üzerinde bir yüzgeç halini aldığını görüyoruz. Öte yandan bu alanda boydan boya uzanan stop grubu ve büyük bir difüzör yer alıyor.

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Konseptin iç mekanı da oldukça fütüristik detaylara ev sahipliği yapıyor. Tekli koltuklardan oluşan dört kişilik alanda U şeklindeki direksiyon dikkat çekiyor. Onun arkasındaysa araçla ilgili tüm bilgilerin yer aldığı dijital ekranlara yer verilmiş. Bunların yanı sıra artırılmış gerçeklik özelliğine sahip head-up display de mevcut. Bunun yanında sesli komutlarla yönlendirilebilen yapay zeka desteğine sahip multimedya sistemi ve Mark Levinson ses sistemi gibi özellikler de dikkat çekilen detaylardan.

Şirketin Direct 4 teknolojisi sayesinde önden, arkadan veya dört tekerlekten çekişli olarak kullanılabilen konseptin diğer teknik detayları şöyle:

Toplam uzunluk 4880 mm

Toplam genişlik 1960 mm

Toplam yükseklik 1600 mm

Aks mesafesi 2950 mm

Ağırlık 2100 kg

Sürüş Menzili WLTP'ye göre 600 km

Sıvı soğutmalı Lityum iyon batarya

90 kWh batarya kapasitesi

150 kW şarj hızı

0-100 km/s hızlanması 3 saniye

Maksimum sürat 200 km/s

Maksimum güç 537 beygir

Maksimum tork 700 Nm

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