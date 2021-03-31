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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lexus LF-Z Electrified konsepti markanın geleceğini gösteriyor

    2025 yılına kadar en az 20 adet tamamen elektrikli, şarj edilebilir hibrit veya hibrit model sunmayı hedefleyen Lexus; tasarım, performans ve teknoloji konusundaki vizyonunu bu konsept ile gösterdi.
    31 Mart 2021, 14:15 (2 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Lexus LF-Z Electrified konsepti markanın geleceğini gösteriyor
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    Ürün gamının neredeyse tamamında hibrit versiyonlara yer veren Lexus, konu tamamen elektrikli modeller olunca pek adı geçmeyen markalardan. Fakat şirket önümüzdeki süreçte bu duruma son verecek. Bu atılımın ön gösterimi olarak da Lexus LF-Z Electrified konseptiyle karşımızda.

    Markadan yapılan açıklamaya göre sürüş performansı, tasarım ve gelişmiş teknolojilerin başarılı bir şekilde harmanlandığı LF-Z Electrified konseptinin seri üretim versiyonunu 2025 yılında yollarda göreceğiz. Konseptin tasarımına baktığınızda bir Lexus olduğu kolayca anlaşılıyor fakat bunun yanında iç ve dış tasarımda pek çok fütüristik detay karşımıza çıkıyor.

    Crossover-coupe benzeri bir gövdeye sahip olan konseptin ön bölümünde ince LED aydınlatmalar ve aydınlatılmış logo göze çarpıyor. Elektrikli olduğu için burun kısmı kapalı bir panel şeklinde tasarlanan aracın tampon kısmında merkezi hava girişi, onun altında da aracın eni boyunca uzanan bir kanat yer alıyor. Bunun yanı sıra ön kaputun kavisli bir biçimde burun kısmına doğru uzandığını ve ön camın fazlasıyla geriye doğru yatık olduğunu görüyoruz.

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    Lexus LF-Z Electrified konsepti markanın geleceğini gösteriyor
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    Lexus LF-Z Electrified'in çamurluk uçlarında siyah eklentilere yer verilerek crossover kimliği vurgulanmış. Bunun yanında çerçevesiz kapı camlarıyla sportif hava desteklenirken, gizli kapı kolları ve geleneksel yan aynalar yerine kullanılan kameralar da aerodinamik yapıya katkı sağlamış. 22 inç jantların dikkat çektiği konsept çalışmasınında, cam tavanı ikiye bölen alanın arka cam üzerinde bir yüzgeç halini aldığını görüyoruz. Öte yandan bu alanda boydan boya uzanan stop grubu ve büyük bir difüzör yer alıyor.

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    Konseptin iç mekanı da oldukça fütüristik detaylara ev sahipliği yapıyor. Tekli koltuklardan oluşan dört kişilik alanda U şeklindeki direksiyon dikkat çekiyor. Onun arkasındaysa araçla ilgili tüm bilgilerin yer aldığı dijital ekranlara yer verilmiş. Bunların yanı sıra artırılmış gerçeklik özelliğine sahip head-up display de mevcut. Bunun yanında sesli komutlarla yönlendirilebilen yapay zeka desteğine sahip multimedya sistemi ve Mark Levinson ses sistemi gibi özellikler de dikkat çekilen detaylardan.

    Şirketin Direct 4 teknolojisi sayesinde önden, arkadan veya dört tekerlekten çekişli olarak kullanılabilen konseptin diğer teknik detayları şöyle:

    • Toplam uzunluk 4880 mm
    • Toplam genişlik 1960 mm
    • Toplam yükseklik 1600 mm
    • Aks mesafesi 2950 mm
    • Ağırlık 2100 kg
    • Sürüş Menzili WLTP'ye göre 600 km
    • Sıvı soğutmalı Lityum iyon batarya
    • 90 kWh batarya kapasitesi
    • 150 kW şarj hızı
    • 0-100 km/s hızlanması 3 saniye
    • Maksimum sürat 200 km/s
    • Maksimum güç 537 beygir
    • Maksimum tork 700 Nm



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    L
    lterlemez 1 gün önce

    Güzel fikir...

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    -Nomad- (no name) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şarjı çok hızlı, 20 dakikada 300 km civarı yol yapacak hıza sahip olduktan kim ne etsin fosil yakıtlı antikları.
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    büdünün kaşı 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    egea al geç kardeş
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