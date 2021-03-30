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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Makyajlı Skoda Kodiaq'tan ilk ipucu görselleri geldi

    Çekyalı marka ürün gamındaki büyük SUV modeli Skoda Kodiaq'ı tazelemeye hazırlanıyor. Kodiaq'ın içinde ve dışında küçük değişimler bizleri beklerken, plug-in hibrit versiyon da söz konusu olabilir.
    30 Mart 2021, 19:30 (31 dk.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı Skoda Kodiaq'tan ilk ipucu görselleri geldi
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    Skoda, 2016 yılında satışa sunduğu ve şu anda 60 ülkede satışta olan SUV modeli Kodiaq'ı makyaj operasyonuyla tazelemeye hazırlanıyor. Makyajlı Skoda Kodiaq ile ilgili ilk ipuçlarını paylaşan şirket, tanıtım için 13 Nisan'ı işaret etti.

    Paylaşılan çizimler sayesinde makyajlı Skoda Kodiaq'ın tasarımında yaşanacak küçük değişiklikleri görebiliyoruz. Kalın çerçeveye sahip ön panjur ve onu çevreleyen, güncel modeldekine göre daha ince tasarlanan aydınlatmalar bu değişimler arasında. Bir diğer değişim de yenilenen tampon kısmında karşımıza çıkıyor ki, burada da daha geniş olan merkez hava girişinin kenarlarında L şekilli detaylar görmekteyiz.

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    Çekyalı markanın paylaştığı diğer çizimler makyajlı Skoda Kodiaq'ın yenilenen far ve stop grubuna odaklanıyor. Bu kapsamda aydınlatmaların yeni LED gündüz farlarına sahip olduğunu ve altta yer alan sis farlarıyla birlikte 'dört gözlü tasarım' oluşturduğunu görüyoruz. Stop lambaları ise ön tarafta olduğu gibi inceltilmiş. Markanın simgesi olan kristalli yapıyı sürdüren stoplarda ayrıca klasik C şekilli tasarımın farklı bir versiyonu karşımıza çıkıyor.

    Makyajlı Skoda Kodiaq'tan ilk ipucu görselleri geldi
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    Makyajlı Skoda Kodiaq'ın iç mekanını henüz göremiyoruz fakat bu alanda da yeni döşeme seçenekleri ve multimedya yazılımı gibi ufak değişimler görebiliriz. Bunun yanı sıra motor seçeneklerinde de bazı ufak güncellemeler beklenebilir fakat büyük bir değişim olmayacak, SUV model dizel ve benzinli motorlarla sunulmaya devam edecektir. Öte yandan bu alanda bir şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçenek de görebiliriz.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi makyajlı Skoda Kodiaq 13 Nisan'da tamamen ortaya çıkmış olacak. 2021 yılı içerisinde satışa sunulmasını beklediğimiz modelin güncel versiyonu ülkemizde 387.700 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.



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    L
    lterlemez 6 saat önce

    Güzel fikir...

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    C CMteria (Harun Kuruoğlu) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bizde elimizi cebimize sokup astarin ucunu gosterelim ipucu olarak :) Bosuna heveslenmesin satarim diye yazik...
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    osmanli64 (Osmanlı 64) 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bütün modeller aynı tasarım dilini kullanmaya başladı her markada. Octavia, superb, karoq, scala, kushaq, kodiaq.. segment ve malzeme kalite farklılığı mevcut yalnızca
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