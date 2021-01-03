LG, CES 2021'de "bükülebilir" OLED oyun monitörünü tanıtacak

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LG, bükülebilir monitörünü duyurmak için CES 2021'in başlangıcını beklememeye karar verdi. 48 inç olan bu büyük OLED ekran geçen yılki 48 inç OLED ekranın geliştirilmiş bir versiyonu. Ancak büyük bir farkla.

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Yeni sürümle önceki sürüm arasındaki temel fark, sadece bir düğmeye basarak ekrana 1000R'ye kadar eğrilik derecesi ile kavisli bir şekil verme yeteneği diyebiliriz. Bu özellik kullanıcılara daha derinlemesine bir oyun deneyimi yaşatabileceği gibi, film izlerken veya çalışırken de monitör isteğe bağlı olarak düz bir hale getirilebilecek.

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120Hz ekran yenileme hızı

Bendable Sound OLED adıyla lanse edilen monitördeki ses ibaresinin ise tabii ki bir anlamı var. Cihaz, panelin kendisinin ses kaynağı olarak kullanıldığı Crystal Sound OLED teknolojisini kullanıyor. Hatırlatmak gerekirse Sony OLED TV'lerde de benzer bir teknoloji kullanılmakta.

Resmi verilere göre LG'nin son model monitöründe, ekran yanıt süresi 0,1 ms ve ekran yenileme hızı da 120Hz'dir. Ekranın, 40 ila 120Hz arası değişken frekans teknolojisini de desteklediğini belirtelim. Çözünürlük belirtilmedi, ancak 4K olması kuvvetle muhtemel olarak gösteriliyor. LG, CES 2021 sırasında yeni ürünü hakkında daha fazla bilgi verecek.

https://www.engadget.com/lg-display-bendable-oled-gaming-monitor-ces-2021-020039012.html

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