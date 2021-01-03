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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG, CES 2021'de "bükülebilir" OLED oyun monitörünü tanıtacak

    Teknoloji üreticilerinden LG, önümüzdeki hafta düzenlenecek olan CES 2021 etkinliğinde hem kavisli hem de düz olarak kullanılabilen oyuncu monitörünü görücüye çıkaracak.
    6 gün
    2,2b
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    Monitör
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    LG, CES 2021'de
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    LG, bükülebilir monitörünü duyurmak için CES 2021'in başlangıcını beklememeye karar verdi. 48 inç olan bu büyük OLED ekran geçen yılki 48 inç OLED ekranın geliştirilmiş bir versiyonu. Ancak büyük bir farkla.

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    Ayrıca Bkz. "Huawei'den 3nm işlemci geliyor: Kirin 9010"

    Yeni sürümle önceki sürüm arasındaki temel fark, sadece bir düğmeye basarak ekrana 1000R'ye kadar eğrilik derecesi ile kavisli bir şekil verme yeteneği diyebiliriz. Bu özellik kullanıcılara daha derinlemesine bir oyun deneyimi yaşatabileceği gibi, film izlerken veya çalışırken de monitör isteğe bağlı olarak düz bir hale getirilebilecek.

    LG, CES 2021'de
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    120Hz ekran yenileme hızı

    Bendable Sound OLED adıyla lanse edilen monitördeki ses ibaresinin ise tabii ki bir anlamı var. Cihaz, panelin kendisinin ses kaynağı olarak kullanıldığı Crystal Sound OLED teknolojisini kullanıyor. Hatırlatmak gerekirse Sony OLED TV'lerde de benzer bir teknoloji kullanılmakta.

    Resmi verilere göre LG'nin son model monitöründe, ekran yanıt süresi 0,1 ms ve ekran yenileme hızı da 120Hz'dir. Ekranın, 40 ila 120Hz arası değişken frekans teknolojisini de desteklediğini belirtelim. Çözünürlük belirtilmedi, ancak 4K olması kuvvetle muhtemel olarak gösteriliyor. LG, CES 2021 sırasında yeni ürünü hakkında daha fazla bilgi verecek.



    https://www.engadget.com/lg-display-bendable-oled-gaming-monitor-ces-2021-020039012.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    from softwave 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Lg önce adam gibi paneller uretsin. Vertical banding,olu pixel,bulutlanma, ışık sızması,ekran yanığı ne ararsan var.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    makine26 5 gün ( Mesaj Silindi )
    e hani katlanır rulo yapılan mönitorler gelecekti. Masallar anlatılmış ama geçen gün ntv de bir yarışmacı yapmış ama benim için pahalıydı.
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    bjkyener 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ben üretici olsam 2 tane monitör çıkartırım başka hiç bir ürün çıkarmam

    Fiyat

    2K İçin 550 Dolar

    4K İçin 650 Dolar

    Rec 2020 %80 25" 4K Va Panel FALD (750 cd/m²) DP 2.0 HDMI 2.1 90hz Çerçevesiz Düz - Tasarım ofis sinema İçin

    Rec 2020 %80 25" 2K Va Panel FALD (750 cd/m²) 240hz DP 2.1 HDMI 2.1 Çerçevesiz Düz - Oyuncu monitörü

    Bitmedi

    Monitör ayar gerektirmeden 3 ayarlı mod sunar başka hiç bir ayarı yaptırmam (panelin önünde yazı ve tuş bulundurmam)

    1 - Kalibrasyonlu oyun tuşu
    2 - Kalibrasyonlu sinema tuşu
    3 - Kalibrasyonlu tasarım tuşu


    En güzel monitör boyutu 25" tir (Tam odaklanma)
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    Curimo 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu Lg nasıl yönetiliyor gerçekten aklım almıyor... Başlıcam artık kavisinize de katlananıza da! Önce şu ışık sızmalı, glowlu, ghostingli ekranlarınızı, 700:1 kontrastla HDR diye sattığınız, 800 dolara onlarca sorunla kakaladığınız dandik monitörlerinizi geliştirin ya. 32 inç 4K monitör yok yüksek tazeleme hızlı, doğru düzgün ya.
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    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    En önemlisi hdmi 2.1 olmasi lazim. Yoksa playstation5 ve xbox için 4k 120 hz anlamsiz olur.
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    ankaland (mehmet yok) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    bükülmesin fiyatı makul olsun.. ekran yanığı kavislide olmuyor mu?? fiyat uygun olsa kimse yanığı önemsemeyecektir.. ama 15-20 bin para verip sağı solu yanacaksa kalsın emektarla idare ederiz..
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    SeniorGrandMaster 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    kavisli monitör , uydu çanağının lnb ye odaklanması gibi tek kişiye hitap ederken, çok kişi tarafindan veya farkli konumlardan izlenecekse mümkün olan en iyi görünüm de düz ekran sağlıyor. gece veya karanlikta oledin yerini hiçbir led teknolojisi tutmaz. lg de alınacak ürünler pek üretmez. lg aldınız ve bozulmadiysa şanslısınız. lg benden uzak dur.
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    BVBLİFE (Yusuf Yeni) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel bir haber ama ekran yanığı olayı ne olacak?
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    from softwave 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Lg önce adam gibi paneller uretsin. Vertical banding,olu pixel,bulutlanma, ışık sızması,ekran yanığı ne ararsan var.
    Yanıtla +6
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    önce şu hayvan gibi çerçeveleri kaldırın.
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    izengel 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Muhtemelen hem kavisli hem düz ekran diye çok pahalı olur, paranın hesabını yapmayan hevesli birkaç kişi alır sadece.



    Reklam olsun diye uğraşılmış, (reklam) olmuş , bitmiş. Hayırlı olsun.
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    lg, bükülebilir monitör ve
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