LG, CES 2021'de "bükülebilir" OLED oyun monitörünü tanıtacak

LG, bükülebilir monitörünü duyurmak için CES 2021'in başlangıcını beklememeye karar verdi. 48 inç olan bu büyük OLED ekran geçen yılki 48 inç OLED ekranın geliştirilmiş bir versiyonu. Ancak büyük bir farkla.İlginizi Çekebilir LG yeni 4K UltraFine Ergo ve UltraGear Gaming monitörlerini tanıttı
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Yeni sürümle önceki sürüm arasındaki temel fark, sadece bir düğmeye basarak ekrana 1000R'ye kadar eğrilik derecesi ile kavisli bir şekil verme yeteneği diyebiliriz. Bu özellik kullanıcılara daha derinlemesine bir oyun deneyimi yaşatabileceği gibi, film izlerken veya çalışırken de monitör isteğe bağlı olarak düz bir hale getirilebilecek.
120Hz ekran yenileme hızı
Bendable Sound OLED adıyla lanse edilen monitördeki ses ibaresinin ise tabii ki bir anlamı var. Cihaz, panelin kendisinin ses kaynağı olarak kullanıldığı Crystal Sound OLED teknolojisini kullanıyor. Hatırlatmak gerekirse Sony OLED TV'lerde de benzer bir teknoloji kullanılmakta.
Resmi verilere göre LG'nin son model monitöründe, ekran yanıt süresi 0,1 ms ve ekran yenileme hızı da 120Hz'dir. Ekranın, 40 ila 120Hz arası değişken frekans teknolojisini de desteklediğini belirtelim. Çözünürlük belirtilmedi, ancak 4K olması kuvvetle muhtemel olarak gösteriliyor. LG, CES 2021 sırasında yeni ürünü hakkında daha fazla bilgi verecek.
https://www.engadget.com/lg-display-bendable-oled-gaming-monitor-ces-2021-020039012.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Fiyat
2K İçin 550 Dolar
4K İçin 650 Dolar
Rec 2020 %80 25" 4K Va Panel FALD (750 cd/m²) DP 2.0 HDMI 2.1 90hz Çerçevesiz Düz - Tasarım ofis sinema İçin
Rec 2020 %80 25" 2K Va Panel FALD (750 cd/m²) 240hz DP 2.1 HDMI 2.1 Çerçevesiz Düz - Oyuncu monitörü
Bitmedi
Monitör ayar gerektirmeden 3 ayarlı mod sunar başka hiç bir ayarı yaptırmam (panelin önünde yazı ve tuş bulundurmam)
1 - Kalibrasyonlu oyun tuşu
2 - Kalibrasyonlu sinema tuşu
3 - Kalibrasyonlu tasarım tuşu
En güzel monitör boyutu 25" tir (Tam odaklanma)
Reklam olsun diye uğraşılmış, (reklam) olmuş , bitmiş. Hayırlı olsun.
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lg, bükülebilir monitör ve