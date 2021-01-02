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    Huawei'den 3nm işlemci geliyor: Kirin 9010

    Çinli teknoloji devi Huawei, 3nm fabrikasyon süreci ile üreteceği Kirin 9010 yonga setini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İşlemci Huawei Mate 50'nin temelini oluşturabilir.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei'den 3nm işlemci geliyor: Kirin 9010
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    Daha sert ABD yaptırımlarına ve Honor alt markasının satışına rağmen Çinli Huawei şirketi yeni ürünler üzerinde çalışmaya hız kesmeden devam ediyor. Bunların arasında, birkaç ay önce piyasaya sürülen Kirin 9000 işlemcisinin yerini alacak olan bir sonraki amiral gemisi yonga seti de var.

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    Huawei'nin mobil cihazlar için birinci sınıf yeni işlemcisi Kirin 9010 adıyla piyasaya çıkacak ve yonga seti 3nm fabrikasyon süreci ile üretilecek. Her şey planlandığı gibi giderse, Huawei'nin yeni 3nm yonga seti bu yıl piyasaya çıkabilir. 2021'in dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen yeni amiral gemisi serisi Huawei Mate 50'nin temelini oluşturmasına ise kesin gözüyle bakıldığını belirtelim. Tüm bunlara ek olarak Kirin 9010'un teknik özellikleri ise hala sır gibi saklanıyor.

    Huawei'den 3nm işlemci geliyor: Kirin 9010
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    Diğer şirketler de çalışmalarını sürdürüyor

    Mevcut Kirin 9000'in 5nm standartlarına göre geliştirilen Android cihazlar için ilk mobil çip olduğunu hatırlamakta fayda var. Ardından Samsung Exynos 1080 ve Qualcomm Snapdragon 888 piyasaya çıkmıştı. Huawei 3 nanometre çip üreten ilk şirket olacak ve ardından Qualcomm da dahil olmak üzere diğer üreticilerin gelmesi bekleniyor.

    Samsung ise 4nm sürecini atlamaya ve 5nm fabrikasyon sürecinden 3nm sürecine geçmeye karar vermiş durumda. Apple da TSMC'nin 3 nanometre işlem teknolojisine dayalı olarak kendi mobil işlemcisini geliştiriyor. Bu işlemcinin de 2022'den önce piyasa çıkması zor.



    https://www.gizmochina.com/2021/01/02/huaweis-next-flagship-chipset-to-be-called-the-kirin-9010-and-will-be-3nm/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    darkaura 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    yakin zamanda kacirdigim bir olay mi oldu. bildigim kadariyla huawei nin kendi dokum tesisi yok. son olaylardan sonra cinde bir dokum tesisi satin aldiysa bilemem ama onlarin hic biride 3nm dokum yapacak teknolojinin yakinindan bile gecmiyor. huawei 3nm islemciyi nerde uretecek? bu olcekde yada ona yakin dokum yapabilecek 3-5 tane firma var, tsmc samsung falan, onlarda amerikan baskisindan oturu huawei ile calismiyor.
    yakin zamanda kacirdigim bir olay mi oldu. bildigim kadariyla huawei nin kendi dokum tesisi yok. son olaylardan sonra cinde bir dokum tesisi satin aldiysa bilem...
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    1 Yanıt Yanıtla +26
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    Yusuf_Ozkan (Yusuf Özkan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    yine yalan dolan Huawei haberleri. Huawei haberlerinin yarısı gerçek olsa şuan top1di. hep bir olacak var ama hiç oldu yok. aynen kardeşim harmony os da yolda herkesi tokatlayarak.
    yine yalan dolan Huawei haberleri. Huawei haberlerinin yarısı gerçek olsa şuan top1di. hep bir olacak var ama hiç oldu yok. aynen kardeşim harmony os da yolda h...
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    scientia 1 hf. ( Mesaj Silindi ) darkaura
    13 Ağustos 2020 tarihli bir habere göre kendi fabrikası yokmuş. Yıl sonuna dek 45nm üretim yapabilecek fabrika kurmayı hedefliyormuş. 20 Kasımlı başka bir habere göre fabrika için Şangaylı bir firma ile anlaşmış. Ancak yine 45nm ve 28nm tasarımların üretimi söz konusu. 3nm ise haberlerde geçmiyor.

    https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4043267
    https://www.huaweicentral.com/huawei-to-manufacture-its-own-chipsets-starting-with-45nm-technology-without-u-s-components/
    13 Ağustos 2020 tarihli bir habere göre kendi fabrikası yokmuş. Yıl sonuna dek 45nm üretim yapabilecek fabrika kurmayı hedefliyormuş. 20 Kasımlı başka bir haber...
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    Yanıtla +9
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    cleancoder (Faruk ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple bile 2022'den once 3nm'ye gecemeyecekken Huawei nasil geciyor acaba? Nerede hangi tesiste uretecek? TSMC suan 3nm'de sorun yasiyor ve en erken 2022 ortasi hazir olur deniyor. Dayanaksiz, sallamasyon, PR amacli bir haber..
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    tonodias 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Folyodan mı yaptınız arkadaş :)
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    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizimkilerde hâlâ Avrupa bizi kiskaniyi desin
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    gun (Gün Oksay) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Anlaşılan bunlar Huawei planları. O zamana ambargo kalkar ise hazır üretecekler.
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    FlyingUnderpants 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    nanometre savaşı bitince hangi teknolojiye geçilecek?
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3 nm ürerim yapabilecekleri fabrikaya ne zaman sahip oldular?

    Hani yaptırımlardan sonra döküm firmaları huawei ile çalışmayı bırakmıştı?
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    elophidae (Yavuz Ell) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nerede döktürecekler bu işlemcilerini acaba.
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    Yusuf_Ozkan (Yusuf Özkan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    yine yalan dolan Huawei haberleri. Huawei haberlerinin yarısı gerçek olsa şuan top1di. hep bir olacak var ama hiç oldu yok. aynen kardeşim harmony os da yolda herkesi tokatlayarak.
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    İl teber (Tolga ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çin kapalı bir kutu. Ayda 500 dolara çalışan milyonlarca mühendis ordusuna ABD yaptırımları bir yere kadar etkili olacaktır. Yani benim tahminim.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Huawei 3 nanometre çip üreten ilk şirket olacak ve ardından Qualcomm da dahil olmak üzere diğer üreticilerin gelmesi bekleniyor.


    Tamam Huawei küçük bir firma değil ama döküm işine direkt 3nm ile girmelerini beklemek biraz ütopik değil mi?
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    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    huawei, akıllı telefon ve
    5 etiket daha İşlemci yonga seti kirin 9010 3nm Mobil Teknolojiler
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