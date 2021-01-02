Huawei'den 3nm işlemci geliyor: Kirin 9010

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Daha sert ABD yaptırımlarına ve Honor alt markasının satışına rağmen Çinli Huawei şirketi yeni ürünler üzerinde çalışmaya hız kesmeden devam ediyor. Bunların arasında, birkaç ay önce piyasaya sürülen Kirin 9000 işlemcisinin yerini alacak olan bir sonraki amiral gemisi yonga seti de var.

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Huawei'nin mobil cihazlar için birinci sınıf yeni işlemcisi Kirin 9010 adıyla piyasaya çıkacak ve yonga seti 3nm fabrikasyon süreci ile üretilecek. Her şey planlandığı gibi giderse, Huawei'nin yeni 3nm yonga seti bu yıl piyasaya çıkabilir. 2021'in dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen yeni amiral gemisi serisi Huawei Mate 50'nin temelini oluşturmasına ise kesin gözüyle bakıldığını belirtelim. Tüm bunlara ek olarak Kirin 9010'un teknik özellikleri ise hala sır gibi saklanıyor.

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Diğer şirketler de çalışmalarını sürdürüyor

Mevcut Kirin 9000'in 5nm standartlarına göre geliştirilen Android cihazlar için ilk mobil çip olduğunu hatırlamakta fayda var. Ardından Samsung Exynos 1080 ve Qualcomm Snapdragon 888 piyasaya çıkmıştı. Huawei 3 nanometre çip üreten ilk şirket olacak ve ardından Qualcomm da dahil olmak üzere diğer üreticilerin gelmesi bekleniyor.

Samsung ise 4nm sürecini atlamaya ve 5nm fabrikasyon sürecinden 3nm sürecine geçmeye karar vermiş durumda. Apple da TSMC'nin 3 nanometre işlem teknolojisine dayalı olarak kendi mobil işlemcisini geliştiriyor. Bu işlemcinin de 2022'den önce piyasa çıkması zor.

https://www.gizmochina.com/2021/01/02/huaweis-next-flagship-chipset-to-be-called-the-kirin-9010-and-will-be-3nm/

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