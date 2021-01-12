LG Display, 42'' boyuta sahip ilk OLED TV paneli duyurusunu yaptı

Tam Boyutta Gör Güney Koreli panel üreticisi LG Display kanadından CES 2021 öncesi OLED TV hayranlarını heyecanlandıracak bir açıklama geldi. Şirket, birçok kullanıcının görmek istediği bir gelişmeye imza atarak 42'' boyuta sahip dünyanın en küçük OLED TV panelini geliştirdiğini duyurdu.

OLED TV dünyasını takip eden kullanıcıların bildiği üzere OLED panel kullanan TV’ler geçtiğimiz yıllarda en küçük 55” boyutla geliyor ve bu oran 65, 77'' ve nadiren de olsa 88'' şeklinde devam ediyordu. LG Display’in ilk kez 2020 yılında piyasaya sürdüğü ve özellikle cüzdanları şişkin olan oyun severlerin yoğun ilgi gösterdiği LG CX serisi ve diğer markalara ait 48'' OLED TV’ler bu anlamda OLED dünyası için bir ilk olmuştu.

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Daha çok bilgisayar ekranı olarak kullanmak ya da konsol TV’si için kaliteli ancak küçük boyutlu TV alternatifi arayışında olan kullanıcılar arasında popüler olacağı düşünülen 42'' boyutundaki paneller LG Display’e göre bu yıl içinde üreticilere ulaşacak.

Elini hızlı tutup ilk TV’yi hangi üreticinin piyasaya süreceği henüz belli olmasa da söz konusu boyuta sahip TV’leri ilk olarak LG’nin televizyonlarını üreten LG Electronics çatısı altında göreceğimizi tahmin etmek yanlış olmayacaktır. Yine de farklı üreticilerden bir ilk görme ihtimali her zaman mevcut.

Koreli şirket, 42” harici 83'' boyuta sahip OLED panellerin de duyurusunu yaptı. Bunları ise ilk olarak Japon dev Sony, Bravia serisinde Koreli LG ise C1 serisi TV’lerde kullanacak.

https://www.iphoneincanada.ca/news/lg-display-42-inch-oled-tv-panel/

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