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    Intel, uzay için geliştirilen Starfire işlemcisini tanıttı: 18A üretim süreci ve 75 TOPS yapay zeka performansı

    Intel, uzay görevleri için geliştirilen yeni nesil Starfire isimli işlemcilerini tanıttı. Şirketin 18A üretim teknolojisini temel alan yeni çipleri, radyasyona dayanıklı yapısıyla dikkatleri çekiyor.

    Intel, uzay için geliştirilen Starfire işlemcisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Intel, ABD hükümeti için geliştirdiği yeni nesil uzay sınıfı sistem yongası (SoC) Starfire'ı resmi olarak tanıttı. Şirketin en gelişmiş üretim teknolojisi olan Intel 18A sürecini temel alan yeni işlemci, yapay zeka iş yüklerini doğrudan uzayda çalıştırabilecek performans sunmayı hedefliyor. Intel, Starfire ile birlikte uzay elektroniğinde uzun yıllardır kullanılan geleneksel radyasyona dayanıklı işlemcilerin ötesine geçmeyi amaçlıyor.

    Starfire, Intel'in Foveros 3D paketleme teknolojisini kullanıyor. Aynı paket içerisinde Intel 18A üretim süreciyle geliştirilen 8 çekirdekli CPU ve 3 parçalı NPU yer alırken, grafik işlemcisi ise Intel 3 üretim teknolojisiyle üretiliyor. Intel, bu tasarım yaklaşımını daha önce Clearwater Forest kod adlı Xeon işlemcilerinde de kullanmıştı.

    İki versiyonla geliyor

    Şirket, Starfire'ı iki farklı sürüm halinde sunacak. Düşük güç tüketimine odaklanan model 10 W TDP değeriyle 45 TOPS'a kadar yapay zeka performansı sunarken, performans odaklı model 35 W TDP ile 75 TOPS seviyesine ulaşıyor. Her iki model de 4 performans çekirdeği ve 4 düşük güç verimlilik çekirdeğinden oluşan toplam 8 çekirdekli aynı işlemci yapısını kullanıyor.

    Intel, uzay için geliştirilen Starfire işlemcisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Düşük güç tüketimli modelde performans çekirdekleri 1,0 GHz, verimlilik çekirdekleri ise 850 MHz frekansında çalışıyor. Performans modeli ise performans çekirdeklerinde 3,1 GHz'e, verimlilik çekirdeklerinde ise 2,1 GHz'e kadar çıkabiliyor. Grafik tarafında ise 4 çekirdekli ve 64 yürütme birimine sahip Xe GPU yer alıyor. Bu GPU, düşük güç modelinde 800 MHz ile 1,0 GHz arasında, performans modelinde ise 2,0 GHz'e kadar çalışabiliyor.

    Geniş sıcaklık aralığında çalışabiliyor

    Her iki Starfire modeli de 12 adet PCIe Gen4 hattı, LPDDR5 ve DDR5 bellek desteği ile geliyor. Intel ayrıca çiplerin 10 yılı aşkın kullanım ömrü sunacak şekilde tasarlandığını ve -55 ile 125 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda güvenilir biçimde çalışabildiğini belirtiyor.

    Intel'in CPU ve NPU için doğrudan 18A üretim teknolojisini tercih etmesi dikkat çekiyor. Daha gelişmiş üretim süreçleri daha küçük transistörler kullandığından, uzaydaki yüksek enerjili parçacıkların neden olduğu bit hatalarına karşı teorik olarak daha hassas hale geliyor. Intel ise bu dezavantajı RibbonFET transistör mimarisi ve özel radyasyon dayanıklılığı tasarımlarıyla aşmayı hedeflediğini ifade ediyor.

    Bununla birlikte Starfire henüz tüm radyasyon sertifikasyon süreçlerini tamamlamış değil. Intel, toplam iyonlaştırıcı doz (TID), tek olay kilitlenmesi (SEL) ve tek olay etkileri (SEE) gibi kritik radyasyon testlerinin karakterizasyon aşamasında olduğunu, dolayısıyla teknik özelliklerin değişebileceğini belirtiyor.

    Intel Government Technologies tarafından geliştirilen Starfire'ın ilk örneklerinin 2026'nın üçüncü çeyreğinde müşterilere gönderilmesi planlanıyor. Intel ayrıca çiplerin ABD'de üretileceğini ve şirketin Trusted Foundry statüsü sayesinde Pentagon'un RAMP-C ve SHIP programlarında da önemli bir rol üstlenmeye devam edeceğini ifade ediyor. Öte yandan sektör kaynakları, Intel'in 18A üretim sürecinin endüstri genelindeki olgunluk seviyesine ve yüksek üretim verimine 2027 yılında ulaşmasının beklendiğini belirtiyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/intel-shows-off-starfire-space-grade-chip https://www.intel.com/content/www/us/en/content-details/923451/intel-starfire-built-for-extremes-powered-by-intel.html
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