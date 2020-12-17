LG Gram 2021 serisi Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

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Intel’in Tiger Lake mimarisi işlemcileri ile birlikte dizüstü üreticileri de hazırlıklarını sürdürüyor. LG ilgi gören Gram dizüstü serisine Tiger Lake işlemciler barındıran üç yeni model eklediğini duyurdu.

LG Gram 2021 serisi neler sunuyor?

LG Gram dizüstü serisinin 2021 versiyonlarında bir model dikkat çekiyor. 16 inçlik ağırlık değeri ile model rekorlar kitabına girmeyi başardı. Tüm modellerde Intel Xe grafik birimini görmek mümkün.

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LG 14Z90P modelinde 14 inçlik 1920x1200 piksel çözünürlükte ekran yer alıyor. Tiger Lake tabanlı Intel Core i3, i5, i7 işlemci seçenekleri mevcutken Core i3 seçeneğinde sadece Intel Iris HD grafik birimi var. 8GB/16GB LPDDR4x bellek yine Core i3 seçeneğinde biraz daha düşük frekansa sahip.

LG Gram 17Z90P modeli 17 inçlik ekranında 2560x1600 piksel çözünürlük sunuyor. İşlemci ve bellek opsiyonları yine aynı. Model 1350 gram ağırlık sunuyor. Asıl bomba ise 16 inçlik LG Gram 16Z90P modelinde patlıyor.

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Bu model 16 inçlik ekranında 2560x1600 piksel çözünürlük sunuyor ancak ince ekran kenarları sayesinde 15 inçlik bir kalıba girmeyi başarmış. 1190 gram ağırlık ise bu boyuttaki en düşük değer olarak rekorlar kitabına girdi.

Yeni seride LG Gram 16Z90P modeli biraz da rekorun avantajını kullanarak global pazara açıldı ve 2655$ seviyesinden başlıyor. LG Gram 17Z90P ve LG 14Z90P için henüz bir fiyat açıklanmadı.

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https://www.slashgear.com/lg-gram-2021-lineup-welcomes-new-16-inch-model-16651502/

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