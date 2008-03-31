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LG KE990 Viewty

11 yıl
40,7b
1
124
Diğer
knight
Haber Editörü
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[font="Arial"](GSM Arena'dan alıntıdır)
Şu günlerde kısa aralıklarla yeni cep telefonu duyuruları yapan LG Mobile, yalnızca EDGE desteği sunan KE990 Viewty'yi tanıttı. KE990 ile özellikle 3G (UMTS) alt yapısına sahip olmayan ülkeler hedeflenmiş. Ayrıca HSDPA desteğinin çıkarılmasının üretim maliyetlerini az da olsa düşüreceği ve bu durumun daha rekabetçi ortam şartlarını ortaya çıkarağı düşünülebilir. Ülkemizde geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen KU990 ile KE990 arasında teknik açıdan ''HSDPA'' dışında bir fark bulunmuyor. Ancak yeni telefonda objektif kapağına yer verilerek önemli bir eksiklik giderilmiş. Zira lensin zamanla çizilme olasılığı söz konusuydu. KE990'nın ne zaman ve hangi fiyat aralığında piyasaya sürüleceği henüz belli değil. Teknik özellikler:Şebeke: Triband (GSM 900 / 1800 / 1900) / (GSM 850 / 1800 / 1900) • EDGE desteği: Var • Boyut ve ağırlık: 103.5 x 54.4 x 15.3 mm / 112 gram • Ekran: 3.0 inç 240x400 piksel 262.144 renk dokunmatik TFT • Bellek: 100 MB dahili + microSD desteği • Kamera: 5 MP, Schneider Kreuznach lens, otomatik odaklama, manuel odaklama, xenon flaş, IS • Video kaydı: 640x480@30 FPS / 320x240@120 FPS • FM radyo: Var, RDS desteği • WI-FI: Yok • Bluetooth: Var, v1.2 • A2DP profili: Var • Desteklenen dosya formatları: MP3 / MPEG4 / WMV / AAC / DivX • Döküman görüntüleyici: Var (DOC / XLS / PDF) • Batarya: 1000 mAH (250 saate kadar bekleme; 2.5 saate kadar konuşma süresi)
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hereos 11 yıl
çok güzel fotoğraf makinasına benziyor. aa pardon telefonmuş
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max975 11 yıl
LG bu işi öğrendi
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