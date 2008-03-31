LG KE990 Viewty

[font="Arial"] (GSM Arena'dan alıntıdır)

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Şu günlerde kısa aralıklarla yeni cep telefonu duyuruları yapan LG Mobile, yalnızca EDGE desteği sunan KE990 Viewty'yi tanıttı. KE990 ile özellikle 3G (UMTS) alt yapısına sahip olmayan ülkeler hedeflenmiş. Ayrıca HSDPA desteğinin çıkarılmasının üretim maliyetlerini az da olsa düşüreceği ve bu durumun daha rekabetçi ortam şartlarını ortaya çıkarağı düşünülebilir. Ülkemizde geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen KU990 ile KE990 arasında teknik açıdan ''HSDPA'' dışında bir fark bulunmuyor. Ancak yeni telefonda objektif kapağına yer verilerek önemli bir eksiklik giderilmiş. Zira lensin zamanla çizilme olasılığı söz konusuydu. KE990'nın ne zaman ve hangi fiyat aralığında piyasaya sürüleceği henüz belli değil.Triband (GSM 900 / 1800 / 1900) / (GSM 850 / 1800 / 1900) •Var •103.5 x 54.4 x 15.3 mm / 112 gram •3.0 inç 240x400 piksel 262.144 renk dokunmatik TFT •100 MB dahili + microSD desteği •5 MP, Schneider Kreuznach lens, otomatik odaklama, manuel odaklama, xenon flaş, IS •640x480@30 FPS / 320x240@120 FPS •Var, RDS desteği •Yok •Var, v1.2 •Var •MP3 / MPEG4 / WMV / AAC / DivX •Var (DOC / XLS / PDF) •1000 mAH (250 saate kadar bekleme; 2.5 saate kadar konuşma süresi)