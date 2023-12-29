LG, CES 2024'te benzersiz akıllı ev yapay zeka asistanını tanıtacak

LG Smart Home AI Assistant, gelişmiş iki ayaklı tekerlek tasarımıyla otonom sürüş teknolojisinden yararlanarak evde bağımsız olarak gezinmesine olanak tanıyor. Akıllı cihaz, kullanıcılarla sözlü olarak etkileşime girebiliyor ve eklemli bacaklarının mümkün kıldığı hareketler aracılığıyla duyguları ifade edebiliyor. Dahası, ses ve görüntü tanıma ile doğal dil işlemeyi birleştiren çok modlu yapay zeka teknolojisinin kullanılması, akıllı ev yapay zeka robotunun komutları anlamanın yanı sıra kullanıcılarla aktif olarak iletişim kurmasına da olanak tanıyor.
Qualcomm ile iş birliği
Evin kontrolü ve anlık bildirim
Dahası, LG’nin ayaklı yapay zeka robotu olağanüstü çok yönlülük ve ölçeklenebilirlik sunuyor. Örneğin, evde kimse olmadığında otonom olarak devriye gezebiliyor, bir odadan diğerine geçebiliyor ve bir pencere veya herhangi bir ışığın açık kalması durumunda kullanıcının akıllı telefonuna bildirim gönderebiliyor. Ayrıca akıllı prize bağlanarak ve tüm evdeki kullanılmayan cihazları kapatarak enerji tasarrufuna yardımcı olabiliyor. Kullanıcı eve döndüğünde cihaz ön kapıda karşılıyor, sesini ve yüz ifadelerini analiz ederek duygularını anlıyor ve ruh haline uygun müzik veya diğer içerikleri seçiyor. Ayrıca ulaşım ayrıntıları, hava durumu güncellemeleri, kişisel programlar veya ilaç hatırlatıcıları sağlayarak kullanıcılara günlük yaşamlarında yardımcı oluyor.
LG’den Lyu Jae-cheol, “Çığır açan akıllı ev yapay zeka asistanımız, müşterilerin ev işlerinden kurtulmasına yardımcı olmak için en son otonom mobilite ve yapay zeka teknolojilerini gelişmiş iletişim yetenekleri ve hizmetleriyle birleştiriyor. Akıllı yaşam çözümü şirketi LG, müşterilerinin evde daha akıllı, daha keyifli bir yaşam deneyimlemelerine yardımcı olmaya devam edecek.” diyor.
LG, 9-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek CES 2024 etkinliğinde yeni akıllı ev yapay zeka robotu dahil en yeni akıllı yaşam çözümlerini sergileyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.