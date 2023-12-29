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    LG, CES 2024'te benzersiz akıllı ev yapay zeka asistanını tanıtacak

    LG, CES 2024 etkinliğinde gelişmiş mobilite ve konuşma yetenekleriyle ev işlerini kolaylaştıracak benzersiz bir yapay zeka asistanı tanıtacak. LG Smart Home AI Assistant neler sunuyor?
    LG akıllı ev yapay zeka robotu CES 2024
    LG Electronics, yenilikçi akıllı ev yapay zeka asistanını CES 2024'te tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni akıllı ev AI asistanı, hareket etmesini, öğrenmesini, anlamasını ve karmaşık konuşmalara katılmasını sağlayan en son robotik, yapay zeka ve çok modlu teknolojilere sahip. Çok yönlü ev yöneticisi ve yardımcısı olan LG'nin yeni akıllı yaşam çözümü, kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak.

    LG Smart Home AI Assistant, gelişmiş iki ayaklı tekerlek tasarımıyla otonom sürüş teknolojisinden yararlanarak evde bağımsız olarak gezinmesine olanak tanıyor. Akıllı cihaz, kullanıcılarla sözlü olarak etkileşime girebiliyor ve eklemli bacaklarının mümkün kıldığı hareketler aracılığıyla duyguları ifade edebiliyor. Dahası, ses ve görüntü tanıma ile doğal dil işlemeyi birleştiren çok modlu yapay zeka teknolojisinin kullanılması, akıllı ev yapay zeka robotunun komutları anlamanın yanı sıra kullanıcılarla aktif olarak iletişim kurmasına da olanak tanıyor.

    Qualcomm ile iş birliği

    LG Smart Home AI Assistant CES 2024 Tam Boyutta Gör
    Hareketli bir akıllı ev merkezi olarak işlev gören bu fütüristik yapay zeka destekli robotu, akıllı ev aletlerine ve evdeki IoT cihazlarına sorunsuz bir şekilde bağlanıp bunları kontrol ediyor. LG'nin Qualcomm ile işbirliği sayesinde yapay zeka temsilcisi, yüz ve kullanıcı tanıma gibi güçlü cihaz içi yapay zeka özelliklerine olanak tanıyan Qualcomm Robotics RB5 Platformu ile donatılıyor. Cihaz; sıcaklık, nem ve iç mekan hava kalitesi gibi gerçek zamanlı çevresel verileri toplamak için dahili kamerasını, hoparlörünü ve çeşitli sensörlerini kullanıyor. LG'nin gelişmiş yapay zeka teknolojileri bu verileri analiz ederek sürekli öğreniyor ve harici bilgilerle birleştiriyor. Yapay zeka aracı, evcil hayvan izleme ve güvenlik görevlisi olarak da görev yaparak kullanıcılara evcil hayvanlarını uzaktan takip etme ve bakım yapma olanağı sağlıyor ve herhangi bir olağandışı aktivite tespit edildiğinde uyarı gönderebiliyor.

    Evin kontrolü ve anlık bildirim

    Dahası, LG’nin ayaklı yapay zeka robotu olağanüstü çok yönlülük ve ölçeklenebilirlik sunuyor. Örneğin, evde kimse olmadığında otonom olarak devriye gezebiliyor, bir odadan diğerine geçebiliyor ve bir pencere veya herhangi bir ışığın açık kalması durumunda kullanıcının akıllı telefonuna bildirim gönderebiliyor. Ayrıca akıllı prize bağlanarak ve tüm evdeki kullanılmayan cihazları kapatarak enerji tasarrufuna yardımcı olabiliyor. Kullanıcı eve döndüğünde cihaz ön kapıda karşılıyor, sesini ve yüz ifadelerini analiz ederek duygularını anlıyor ve ruh haline uygun müzik veya diğer içerikleri seçiyor. Ayrıca ulaşım ayrıntıları, hava durumu güncellemeleri, kişisel programlar veya ilaç hatırlatıcıları sağlayarak kullanıcılara günlük yaşamlarında yardımcı oluyor.

    LG’den Lyu Jae-cheol, “Çığır açan akıllı ev yapay zeka asistanımız, müşterilerin ev işlerinden kurtulmasına yardımcı olmak için en son otonom mobilite ve yapay zeka teknolojilerini gelişmiş iletişim yetenekleri ve hizmetleriyle birleştiriyor. Akıllı yaşam çözümü şirketi LG, müşterilerinin evde daha akıllı, daha keyifli bir yaşam deneyimlemelerine yardımcı olmaya devam edecek.” diyor.

    LG, 9-12 Ocak tarihleri ​​arasında gerçekleşecek CES 2024 etkinliğinde yeni akıllı ev yapay zeka robotu dahil en yeni akıllı yaşam çözümlerini sergileyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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