LG KT770; 9 yönlü joystick ve Symbian işletim sistemine sahip telefon

Tam Boyutta Gör

LG Mobile, Symbian OS v9.3 işletim sistemli modeli KT770'i teknoloji meraklılarının huzuruna sundu.

Çeşitli kaynaklarda belirtilene göre, 111 x 51.5 x 15 mm ebatlarında, kızaklı tasarlanan KT770'de 2.8 inç, 240x400 piksel 262.144 renk ekran bulunuyor. Telefonun ekran boyutu, internet kullanımı ve film izleme için ideal görünüyor. Telefonun, 1 GB ve 2 GB dahili bellek olmak üzere iki farklı versiyonunun piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Belleği, microSD kartlarla 16 GB'a kadar arttırabiliyoruz. KT770'in 5 MP çözünürlüklü kamerası yüz algılama sistemini destekliyor. Bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth v2.0, WI-FI ve A-GPS'i barındıran telefonda 950 mAh kapasiteli bataryaya yer verilmiş. LG KT770'in en önemli özelliklerinden biri ise 9 yönlü joysticke sahip olması. Joystick, internette gezinmeyi kolay hale getiriyor.

Telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyat seviyesi hakkındaki bilgiler üzerindeki sis perdesi henüz kalkmadı.

Teknik özellikler:



Şebeke: Quadband GSM (HSDPA / 850 / 900 / 1800 / 1900)

EDGE desteği: Var

İşletim sistemi: Symbian OS v9.3

Boyut ve ağırlık: 111 x 51.5 x 15 mm / ?

Ekran: 2.8 inç, 240x400 piksel, 262.144 renk TFT

Bellek: 1 GB / 2 GB dahili + 16 GB'a kadar microSD desteği

Kamera: 5.0 Megapiksel, yüz algılama sistemi

Bluetooth: Var, v2.0

WI-FI: Var

GPS: Var

Batarya: 950 mAh lityum iyon

http://www.phonearena.com/htmls/LG-KT770-is-stylish-all-in-one-smartphone-article-a_4121.html