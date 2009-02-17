Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG KT770; 9 yönlü joystick ve Symbian işletim sistemine sahip telefon

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
19,7b
1
18
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

LG KT770; 9 yönlü joystick ve Symbian işletim sistemine sahip telefon
Tam Boyutta Gör

 

LG Mobile, Symbian OS v9.3 işletim sistemli modeli KT770'i teknoloji meraklılarının huzuruna sundu.

Çeşitli kaynaklarda belirtilene göre, 111 x 51.5 x 15 mm ebatlarında, kızaklı tasarlanan KT770'de 2.8 inç, 240x400 piksel 262.144 renk ekran bulunuyor. Telefonun ekran boyutu, internet kullanımı ve film izleme için ideal görünüyor. Telefonun, 1 GB ve 2 GB dahili bellek olmak üzere iki farklı versiyonunun piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Belleği, microSD kartlarla 16 GB'a kadar arttırabiliyoruz. KT770'in 5 MP çözünürlüklü kamerası yüz algılama sistemini destekliyor. Bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth v2.0, WI-FI ve A-GPS'i barındıran telefonda 950 mAh kapasiteli bataryaya yer verilmiş. LG KT770'in en önemli özelliklerinden biri ise 9 yönlü joysticke sahip olması. Joystick, internette gezinmeyi kolay hale getiriyor.

Telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyat seviyesi hakkındaki bilgiler üzerindeki sis perdesi henüz kalkmadı.

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM (HSDPA / 850 / 900 / 1800 / 1900)
EDGE desteği: Var
İşletim sistemi: Symbian OS v9.3
Boyut ve ağırlık: 111 x 51.5 x 15 mm / ?
Ekran: 2.8 inç, 240x400 piksel, 262.144 renk TFT
Bellek: 1 GB / 2 GB dahili + 16 GB'a kadar microSD desteği
Kamera: 5.0 Megapiksel, yüz algılama sistemi
Bluetooth: Var, v2.0
WI-FI: Var
GPS: Var
Batarya: 950 mAh lityum iyon


http://www.phonearena.com/htmls/LG-KT770-is-stylish-all-in-one-smartphone-article-a_4121.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
laerrof 9 yıl
Eğer isterseniz bende çok temiz ama içersine sanırım virüs girimiş hard format atılması gerekiyormuş ama yapamadığımdan satmak istiyorum,dediğiniz gibi telefonda her özellik var..eğer düşünürseniz telefon+yan sanayi şarj aleti ile birlikte 375 TL.den vereceğim...saygılar.




almadan önce incelemek isterdim cihazı görüntüsü çok hoşuma gitti symbian işletim sistemini zaten özellikle istiyorum fakat elime almadan bir şey söylemem imkansız ikamet neresi sizin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
06ensar 9 yıl
laerrof

Eğer isterseniz bende çok temiz ama içersine sanırım virüs girimiş hard format atılması gerekiyormuş ama yapamadığımdan satmak istiyorum,dediğiniz gibi telefonda her özellik var..eğer düşünürseniz telefon+yan sanayi şarj aleti ile birlikte 375 TL.den vereceğim...saygılar.




almadan önce incelemek isterdim cihazı görüntüsü çok hoşuma gitti symbian işletim sistemini zaten özellikle istiyorum fakat elime almadan bir şey söylemem imkansız ikamet neresi sizin

Ankara arkadaşım..


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Buda Referans ilanı..telefonla çektiğim oturdugum mekan..bahçe katı


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
yurt dışından bu telefondan 2 tane hediye geldi ama bataryaları arızalı heryere baktım bataryasını bulamadım acaba nerden bulabilirim lütfen yardımcı olun bir kaynak güsterin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
06ensar 9 yıl
BU TELEFONUN YAZILIM DESTEĞİNİ NERDEN ALACAĞIZ VE TÜRKİYEDE SATIŞA SUNULMADIMI BU TELEFON..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hien 10 yıl
tipi güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metintekin 10 yıl
Ekran boyutu ve özelliklerine göre 950mah pil az gibi..tipinide sevmedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19693 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
wi-fi, lg mobile
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl GIGABYTE GA-790FXT-UD5P video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim