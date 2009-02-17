LG KT770; 9 yönlü joystick ve Symbian işletim sistemine sahip telefon

LG Mobile, Symbian OS v9.3 işletim sistemli modeli KT770'i teknoloji meraklılarının huzuruna sundu.
Çeşitli kaynaklarda belirtilene göre, 111 x 51.5 x 15 mm ebatlarında, kızaklı tasarlanan KT770'de 2.8 inç, 240x400 piksel 262.144 renk ekran bulunuyor. Telefonun ekran boyutu, internet kullanımı ve film izleme için ideal görünüyor. Telefonun, 1 GB ve 2 GB dahili bellek olmak üzere iki farklı versiyonunun piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Belleği, microSD kartlarla 16 GB'a kadar arttırabiliyoruz. KT770'in 5 MP çözünürlüklü kamerası yüz algılama sistemini destekliyor. Bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth v2.0, WI-FI ve A-GPS'i barındıran telefonda 950 mAh kapasiteli bataryaya yer verilmiş. LG KT770'in en önemli özelliklerinden biri ise 9 yönlü joysticke sahip olması. Joystick, internette gezinmeyi kolay hale getiriyor.
Telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyat seviyesi hakkındaki bilgiler üzerindeki sis perdesi henüz kalkmadı.
Teknik özellikler:
Şebeke: Quadband GSM (HSDPA / 850 / 900 / 1800 / 1900)
EDGE desteği: Var
İşletim sistemi: Symbian OS v9.3
Boyut ve ağırlık: 111 x 51.5 x 15 mm / ?
Ekran: 2.8 inç, 240x400 piksel, 262.144 renk TFT
Bellek: 1 GB / 2 GB dahili + 16 GB'a kadar microSD desteği
Kamera: 5.0 Megapiksel, yüz algılama sistemi
Bluetooth: Var, v2.0
WI-FI: Var
GPS: Var
Batarya: 950 mAh lityum iyon
http://www.phonearena.com/htmls/LG-KT770-is-stylish-all-in-one-smartphone-article-a_4121.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
almadan önce incelemek isterdim cihazı görüntüsü çok hoşuma gitti symbian işletim sistemini zaten özellikle istiyorum fakat elime almadan bir şey söylemem imkansız ikamet neresi sizin
Ankara arkadaşım..
Buda Referans ilanı..telefonla çektiğim oturdugum mekan..bahçe katı