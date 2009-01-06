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LG KU990 Viewty, dünya çapında 5 milyon adet satış barajına ulaştı

10 yıl
17,1b
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23
Diğer
knight
Haber Editörü
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LG KU990 Viewty, dünya çapında 5 milyon adet satış barajına ulaştı
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Lcd / plazma televizyon, dizüstü bilgisayar, ev sinema sistemi ve beyaz eşya gibi pek çok sektörde söz sahibi üreticilerden LG, cep telefonu alanında da iddiasını sürdürmekte.

LG Mobile tarafından bugün yapılan açıklamaya göre ''KU990 Viewty'' modelinin dünya çapında yaklaşık 5 milyon adet satışı gerçekleştirildi. 14 aylık zaman diliminde önemli bir başarıya imza atan firma, 4.650.000 ünitenin Güney Kore dışındaki ülkelerde satıldığı belirtti. Ayrıca firma bu durumdan gayet memnun kalmış olacak ki siyah, koyu gri, mor, kırmızı renk seçeneklerine sahip telefona mavi ve açık gri renklerini eklediğini de duyurdu. Şimdi telefonun teknik özelliklerini sizler için bir kez daha hatırlatalım.

Teknik özellikler:

- Şebeke: Triband (HSDPA / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900)
- EDGE desteği: Var
- İşletim sistemi: Java platformu (Flash tabanlı)
- Boyut ve ağırlık: 103.5 x 54.4 x 14.8 mm / 112 gram
- Ekran: 3.0 inç, 240x400 piksel, 262.144 renk, dokunmatik TFT
- Dahili bellek: 100 MB dahili + microSD desteği
- Kamera: 5.0 Megapiksel, Schneider Kreuznach lens, otomatik odaklama, manuel odaklama, flaş
- Video kaydı: 640x480@30 FPS; 320x240@120 FPS, avi
- FM radyo: Var, RDS desteği
- Bluetooth: Var + A2DP
- WI-FI: Yok
- Batarya: 1000 mAh lityum iyon (430 saate kadar bekleme; 4 saate kadar konuşma süresi)


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efeN 9 yıl
yahu kardesım NEYI ELEŞTİRİYORSUNUZ . HAKKINI VERMISLER Wİ-Fİ YOK SANKI OLSA KULLANCAKSIN TELDE CAMERADAN BASKA NE ARANIRKI ? DAHA COK GENELDE LENS BUNDADA DUNYANIN EN KALITELI LENS I VAR EN IYI LENS TASARIMCISININ LENS I KULLANILMIS BOSUNA BURDA KURU GURULTU YAPMAYIN COGU TELEFONUN A.Q YAR KULLANICI OLARAK BILIYORUM BUNLARI. COKDA BABA TELEFON...INTERNETE BAGLANMAK ISTIYORSAN PC INDEN GIR. SANKI PC DE YAPABILDIGIN SEYLERI BURDA YAPABILIOSUN SIRF HAVA SIRF BOS KONUSMAK BASKA ISINIZ YOK... HADI KOLAY GELSIN SIZLERE :)
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m35 9 yıl
bu telefonun 5milyon sattına ben hala inanmıyorum
teker teker alanlar aldık diye imza atarsa ancak ozaman inanırım
renoir için deseler eyv derimde ku990 yemez :D


Orjinalden alıntı: Figure


Orjinalden alıntı: tolyo

bunun tipini Renoir e koysalardı süper olurdu.

Bu cihazın arka kısmı güzel ama bence Renoir'in ön kısmı daha güzel. Ben mi zevksizim yoksa




evt arka kısmı hoş olmus ama bence ön kısmı renoirden daha hoş
ama telefon yarım bence... ama yinede çeyrek telefon olarak üretilen ayfondan iyidir :)
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BiG_kMiKe 10 yıl
iddalı Telefon ama hosuma gitti
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karayulun 10 yıl
özelliklerine bakınca birkaç eksiği var gibi. bunlardan en önemlisi wi-fi. wi-fi ve 3.5mm kulaklık girişi olsaydı kendini tam olarak kanıtlamış bir ürün olacaktı. son olarak üründe bluetooth 1.2 yerine, 2.0 veya 2.1 kullanılmış olmalıydı.
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ax 10 yıl
5 milyon büyük rakam.inandırıcı gelmedi bana ne yalan söyleyim
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ŞahEser 10 yıl
wifi yok işletim sistemi yok pil ömrü eminim kısadır 1000 amper bu kadar büyük ekrana ne kadar dayanacak... şekil dışında diğer modellerin hep gerisinde kalıyor
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QMATRİS 10 yıl
Bence fiyatını hakeden bir telefon. Ucuz değil, pahalıda değil.
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grafiker 10 yıl
yurt dışında insanlar genelde 3G kullanıyorlar o yüzden 7/24 nete bağlılar wi-fi yede ihtiyaç olmuyor orda internet telefon faturana +2-3 dolar ekstra olarak geliyor okadar ama bende sana hak veriyorum bu telefone wi-fi konmalıydı
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bordoomavii 10 yıl
wi-fi olmayan bi telefon kesinlikle 900 tl'lik fiyatları haketmiyor..
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