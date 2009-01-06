LG KU990 Viewty, dünya çapında 5 milyon adet satış barajına ulaştı

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Lcd / plazma televizyon, dizüstü bilgisayar, ev sinema sistemi ve beyaz eşya gibi pek çok sektörde söz sahibi üreticilerden LG, cep telefonu alanında da iddiasını sürdürmekte.

LG Mobile tarafından bugün yapılan açıklamaya göre ''KU990 Viewty'' modelinin dünya çapında yaklaşık 5 milyon adet satışı gerçekleştirildi. 14 aylık zaman diliminde önemli bir başarıya imza atan firma, 4.650.000 ünitenin Güney Kore dışındaki ülkelerde satıldığı belirtti. Ayrıca firma bu durumdan gayet memnun kalmış olacak ki siyah, koyu gri, mor, kırmızı renk seçeneklerine sahip telefona mavi ve açık gri renklerini eklediğini de duyurdu. Şimdi telefonun teknik özelliklerini sizler için bir kez daha hatırlatalım.

Teknik özellikler:



- Şebeke: Triband (HSDPA / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900)

- EDGE desteği: Var

- İşletim sistemi: Java platformu (Flash tabanlı)

- Boyut ve ağırlık: 103.5 x 54.4 x 14.8 mm / 112 gram

- Ekran: 3.0 inç, 240x400 piksel, 262.144 renk, dokunmatik TFT

- Dahili bellek: 100 MB dahili + microSD desteği

- Kamera: 5.0 Megapiksel, Schneider Kreuznach lens, otomatik odaklama, manuel odaklama, flaş

- Video kaydı: 640x480@30 FPS; 320x240@120 FPS, avi

- FM radyo: Var, RDS desteği

- Bluetooth: Var + A2DP

- WI-FI: Yok

- Batarya: 1000 mAh lityum iyon (430 saate kadar bekleme; 4 saate kadar konuşma süresi)