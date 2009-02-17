LG Mobile, Renoir modelini yeniden yorumladı; KC910i

Tam Boyutta Gör Tam Boyutta Gör

LG Mobile, Mobil Dünya Kongresi'nde Renoir modelini yeniden yorumladıklarını açıkladı ve teknoloji severlerin huzuruna KC910i Renoir'i sundu.

KC910i ile KC910 arasında renk, kamera tasarımı ve bellek kapasitesi farklılıkları göze çarpıyor. Üç band GSM ve HSDPA şebekelerini destekleyen KC910i, 107.8 x 55.9 x 14 mm boyutlarında ve 114 gram ağırlığında tasarlanmış. Flash tabanlı işletim sistemi kullanan telefonda 3.0 inç, 240x400 piksel dokunmatik ekran bulunuyor. Telefonun 1 GB ve 2 GB dahili belleğe sahip iki farklı versiyonu piyasaya sürülmesi düşünülmekte, kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlar imdadınıza yetişecektir.

KC910i'de 8 MP, Schneider Kreuznach lensli kamera bulunuyor. Kameraya otomatik odaklama, manuel odaklama ve xenon flaş eşlik etmekte. Telefonun bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth, WI-FI ve A-GPS yer almakta. TV çıkışına sahip telefon, MP3, MPEG4, AAC, DivX ve Xvid formatındaki dosyaları oynayabiliyor ve ofis dosyalarını (DOC, XLS, PDF) görüntüleyebiliyor.

Son olarak 1000 mAh lityum iyon bataryaya sahip KC910i'nin ne zaman ve hangi fiyat seviyesinde piyasaya sürüleceği şu an için açıklanmadı.

Teknik özellikler:

Şebeke: Triband GSM (HSDPA / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900)

EDGE desteği: Var

İşletim sistemi: Java platformu (Flash arayüzü)

Boyut ve ağırlık: 107.8 x 55.9 x 14 mm / 114 gram

Ekran: 3.0 inç, 240x400 piksel, 262.144 renk dokunmatik TFT

Bellek: 1 GB / 2 GB dahili + 16 GB'a kadar microSD (TransFlash) desteği

Kamera: 8.0 Megapiksel, otomatik odaklama, manuel odaklama, xenon flaş, geo tagging

Video kaydı: 640x480@30 FPS / 320x240@120 FPS

FM radyo: Var

Bluetooth: Var, v2.1 + A2DP

WI-FI: Var, 802.11b/g

GPS: Var

TV çıkışı: Var

Batarya: 1000 mAh lityum iyon (264 saate kadar bekleme; 3 saate kadar konuşma süresi)

http://www.gsmarena.com/lg_renoir_back_in_black_as_kc910i_gets_an_overhaul-news-805.php