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LG Mobile, Renoir modelini yeniden yorumladı; KC910i

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
31,6b
1
51
Diğer
knight
Haber Editörü
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LG Mobile, Renoir modelini yeniden yorumladı; KC910i
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LG Mobile, Renoir modelini yeniden yorumladı; KC910i
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LG Mobile, Mobil Dünya Kongresi'nde Renoir modelini yeniden yorumladıklarını açıkladı ve teknoloji severlerin huzuruna KC910i Renoir'i sundu.

KC910i ile KC910 arasında renk, kamera tasarımı ve bellek kapasitesi farklılıkları göze çarpıyor. Üç band GSM ve HSDPA şebekelerini destekleyen KC910i, 107.8 x 55.9 x 14 mm boyutlarında ve 114 gram ağırlığında tasarlanmış. Flash tabanlı işletim sistemi kullanan telefonda 3.0 inç, 240x400 piksel dokunmatik ekran bulunuyor. Telefonun 1 GB ve 2 GB dahili belleğe sahip iki farklı versiyonu piyasaya sürülmesi düşünülmekte, kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlar imdadınıza yetişecektir.

KC910i'de 8 MP, Schneider Kreuznach lensli kamera bulunuyor. Kameraya otomatik odaklama, manuel odaklama ve xenon flaş eşlik etmekte. Telefonun bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth, WI-FI ve A-GPS yer almakta. TV çıkışına sahip telefon, MP3, MPEG4, AAC, DivX ve Xvid formatındaki dosyaları oynayabiliyor ve ofis dosyalarını (DOC, XLS, PDF) görüntüleyebiliyor.

Son olarak 1000 mAh lityum iyon bataryaya sahip KC910i'nin ne zaman ve hangi fiyat seviyesinde piyasaya sürüleceği şu an için açıklanmadı.

Teknik özellikler:

Şebeke: Triband GSM (HSDPA / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900)
EDGE desteği: Var
İşletim sistemi: Java platformu (Flash arayüzü)
Boyut ve ağırlık: 107.8 x 55.9 x 14 mm / 114 gram
Ekran: 3.0 inç, 240x400 piksel, 262.144 renk dokunmatik TFT
Bellek: 1 GB / 2 GB dahili + 16 GB'a kadar microSD (TransFlash) desteği
Kamera: 8.0 Megapiksel, otomatik odaklama, manuel odaklama, xenon flaş, geo tagging
Video kaydı: 640x480@30 FPS / 320x240@120 FPS
FM radyo: Var
Bluetooth: Var, v2.1 + A2DP
WI-FI: Var, 802.11b/g
GPS: Var
TV çıkışı: Var
Batarya: 1000 mAh lityum iyon (264 saate kadar bekleme; 3 saate kadar konuşma süresi)


http://www.gsmarena.com/lg_renoir_back_in_black_as_kc910i_gets_an_overhaul-news-805.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
merhaba arkadaşlar lg kc 910 modelini yurt dışından getirip 2 aydan fazla kullandım gayet güzel bir cihaz. kamera arka kapağını sevmemiştim. menü olarak lg firması hala menüyü tek halde sunmuyor parça parça hiç güzel değil. tek eksik bu. yenilenen kc910i modelinide yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum. kc910 gibi buda on numara bir cihaz. özellik olarak kamera sadelik xenon flaş arıyorsanız diğerleri tefarruatta kalıyor. kamera mercek önüne gelen cam ilk görüşte güzel parmak ile dokununca fotolara kötü yansıyo. ama kılıf içersinde kullanırsanız sorun yok. ve açıkçası kamera önündeki cama parmakla kontrol etme yada el izi çıkarmak için bi sebeb yok. yani kllanım için oraya basmak gerekmiyor. CİHAZ ON NUMARA... AAYNI ÖZELLİKTE NOKİA 1000 TL İKEN BU CİHAZ 250 450TL ARASINDA DEĞİŞİYO. KALİTELİ, ŞIK VE DONANIMLI CİHAZ almak istiyen arkadaşlara tavsiyem LC KC 910İ RENOİR
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DH Misafiri 8 yıl
merhaba arkadaşlar lg kc 910 modelini yurt dışından getirip 2 aydan fazla kullandım gayet güzel bir cihaz. kamera arka kapağını sevmemiştim. menü olarak lg firması hala menüyü tek halde sunmuyor parça parça hiç güzel değil. tek eksik bu. yenilenen kc910i modelinide yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum. kc910 gibi buda on numara bir cihaz. özellik olarak kamera sadelik xenon flaş arıyorsanız diğerleri tefarruatta kalıyor. kamera mercek önüne gelen cam ilk görüşte güzel parmak ile dokununca fotolara kötü yansıyo. ama kılıf içersinde kullanırsanız sorun yok. ve açıkçası kamera önündeki cama parmakla kontrol etme yada el izi çıkarmak için bi sebeb yok. yani kllanım için oraya basmak gerekmiyor. CİHAZ ON NUMARA... AAYNI ÖZELLİKTE NOKİA 1000 TL İKEN BU CİHAZ 250 450TL ARASINDA DEĞİŞİYO. KALİTELİ, ŞIK VE DONANIMLI CİHAZ almak istiyen arkadaşlara tavsiyem LC KC 910İ RENOİR
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welat. 10 yıl
arkadaşlar bu i modeli,normal modeli gitmeyen ülkeler için mi yapıldı başta da türkiye tabi.yoksa tüm ülkeler için mi yapıldı,eğer tüm ülkeler için çıkarılmışsa türkiye ye gelmesi gene 2 3 ayı bulur çünkü daha yurt dışında çıkacakda ondan sonra bize gelecek.
zaten geçen gün lg müşteri hizmetlerini aradım,i modeli ne zaman türkiyeye gelecek dedim,2009 un 2. çeyreğinde gelecek dedi telefondaki kişi,peki dedim mart sonu gelebilir diye söylentiler var,belli değil telefon şuan bizde test ediliyor nisan ı mayısı da bulabilir bizde hiç bilmiyoruz dedi.
dediğim gibi arkadaşlar mayıs ayından aşağı türkiye ye geleceğini pek sanmıyorum,ya şuan normal modelini alma fırsatım var ama içimde bi kuşku var i medeli daha iyi olur diye.
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devilmahmut 10 yıl
Bence güzel bir telefon.Tasarım olarak şık ve hoş bir telefon.Herkesin rahatlıkla kullanabiceği bi telefon.
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poyett 10 yıl
Farklı bir tasarım.Renoir Özellikleri gayet güzel .Herkesin rahatlıkla kullanabiceği bir telefon.
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max975 10 yıl
çok sade ve düz olmuş.
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TurQich 10 yıl
cam gercekten buyuk bir dezavantaj..
Ayrica beni ofkelendiren,ayni modeli neden boyle ufak degisikliklerle piyasaya sunarlarsa!

Ya ayni anda cikarin,ya hic cikarmayin! Bence hic buyuk bir dark yok arka degisiklik haricinde,fakat yinede anlayamadim ne yapmak istediklerini!
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Figure 10 yıl
Burada da paylaşmakta yarar var.

YouTube videosu-> youtube.com/... (Süre: 0:59)

Bu videodan bir kare. Görüldüğü gibi -ne yazık ki- lens üstünde cam var

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


O camın ne büyük bir eksi olduğunu K850 kullananlara sorun. LG yeni cihazı yanlış yorumlamış bence
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Passenger 10 yıl
Ülkemize gelecek Renoir, işte bu Renoir
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Passenger 10 yıl

Orjinalden alıntı: Figure

O camın ne büyük bir eksi olduğunu K850 kullananlara sorun. LG yeni cihazı yanlış yorumlamış bence



K850 incelememde yazmıştım :

Cevap : K850 nin arka bölümü boydan boya camla kaplıdır ve buna kamera kapağı dahildir. Sık sık ele temas etmesi durumunda lensin önünde oluşan parmak izi foto kalitesini mükemmel etkilemektedir. Örnek istiyoruz demeden ben hemen hazırladım. Cama baş parmağımı koyup çektim, parmak izi oldu biraz ve foto çektim. Sonra bezle temizleyip çektim ve aradaki farka inanamadım...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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