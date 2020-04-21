LG Nano IPS panelli 144 Hz oyuncu monitörünü piyasaya sürdü

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Son dönemde 144 Hz’in VA ve IPS panellerde daha düşük maliyetlerle üretilmeye başlanmasıyla seçenekler çoğaldı. Maliyet avantajının bir getirisi olarak üreticiler panellerin renk doğruluğu ve kontrast gibi özelliklerine eğilmeye başladılar.

Nano IPS panel

LG’nin yeni çözümü sıradan IPS panellere nazaran daha canlı renkler sunabilen Nano IPS panel teknolojisini temel alıyor. sRGB’nin %135’ini ve DCI-P3’ün %98’ini kaplayan 10-bit renk derinliğine sahip panel, 1:1000 oranında kontrasta sahipken 400 cd/m2 parlaklık verebiliyor.

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LG 34GN850-B, 21:9 ekran oranında 3440x1440 piksel çözünürlük sağlayabilirken 144 Hz’lik tazeleme oranı ve 1 ms’lik gecikmesiyle oyuncuların iştahını kabartacak özelliklere sahip. AMD FreeSync Premium ve Nvidia G-Sync eşitleme teknolojileriyle donatılan monitör yırtılmasız akıcı bir deneyim vadediyor. Kavisli yapıdaki panelin kavis derecesinin belirtilmediğini de belirtelim.

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Son olarak 2 HDMI, 1 DP, 1 kulaklık jack girişi, 2 SUB 3.0 arayüzlerine yer verilen oyuncu çözümü -5/15 derece eğmeye ve yükseklik ayarına imkan tanıyan standla kombine edilmiş. 7.6 kg ağırlık ve 819.2 x 574.1 x 312.2 ölçütleriyle gelen monitörün fiyat etiketi ise 1000 dolar olarak belirlenmiş.

https://www.guru3d.com/news-story/lg-to-release-144-hz-34gn850-b-34-gaming-monitor-with-bano-ips-panel.html

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