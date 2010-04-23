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LG, OLED üretim kapasitesini üç kat arttırıyor

9 yıl
10,2b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük ikinci LCD üreticisi olan LG, OLED (organic light-emitting diode) üretimini hızlandırmak için 225.7 milyon dolarlık yeni bir yatırıma soyunuyor. Güney Kore merkezli firma, yapacağı yüksek bütçeli yeni yatırım sayesinde OLED üretim kapasitesini üç kat arttırmayı ve yeni nesil üretim teknolojilerine hızlı bir şekilde adapte olarak, OLED tabanlı daha büyük görüntüleme çözümleri hazırlamak istiyor.

LG, arttırmayı planladığı OLED üretim hatlarınıni herhangi bir sorun olmadığı takdirde önümüzdeki yılın 2. yarısında hizmete gireceğini düşünüyor.


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TikaMasala 9 yıl
Bu oled yatırımı Oled TV için değil bence, cep telefonu ekranı vs amaçlar içindir.
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