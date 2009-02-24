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LG, Xcanvas LH70 serisi 42 inç ve 47 inç'lik LCD TV'lerini duyurdu

10 yıl
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10
Diğer
knight
Haber Editörü
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LG, Xcanvas LH70 serisi 42 inç ve 47 inç'lik LCD TV'lerini duyurdu
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LCD üretiminde global pazarın söz sahibi firmalarından LG Electronics, bugün Kore'de Xcanvas LH70 serisi iki yeni televizyonunun tanıtımını gerçekleştirdi.

42 inç (106 cm) ve 47 inç (119 cm) ekranlı LCD televizyonlar sırasıyla 39.7 mm ve 40.9 mm kalınlıklarında tasarlanmış. Her iki televizyon da 10.000:1 kontrast oranı ve 120 Hz tarama imkanı sunuyor. Hz değerinin görüntü akıcılığında etkin rol oynadığını belirtelim. LCD'lerde LG, Color Decanting ve EYEQ Green teknolojilerini kullanmış. Color Decanting teknolojisi, renklerin daha canlı olmasını sağlarken; EYEQ Green ile mini sensörler aracılığıyla televizyonlar parlaklık seviyesini otomatik ayarlayabiliyor.

Yeni televizyonların en önemli özelliklerinden birisi ise Bluetooth desteği. Örneğin cep telefonunuzdaki video ve fotoğrafları Bluetooth ile televizyonlarda görüntüleyebiliyorsunuz. Ya da televizyonlardaki USB girişi sayesinde belleğinizdeki fotoğrafları inceleyebilirsiniz. Televizyonların Kore'de piyasaya sürülmesi beklenirken fiyat hakkında net bilgi verilmedi.


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UzmaN345 10 yıl
17 iç 450:1 200Hz 5 sene önce aldım sony nokta aralıgı 0.22 2 analog giriş 1 DVI giri var simdi sony 106 ekranda bile 3000.1 200Hz HD var
LG bu tv için bile zayıf 3000:1 olmalıydı
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Rdegerli 10 yıl
İçerisindeki proc.stabil verimli olmadıkdan sonra 1500hz olsada faydası yok.Forumda konuyla ilgili bi çok bilgiye ulaşablrsinz.
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fotifoti 10 yıl
42lg6000 var ve çok memnunum , 100hz de bile akıcı görüntü sağlanıyor merak etmeyin :)
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gun 10 yıl
Akıllı tv dediğin böle olur. Tv'ler aralarında rekabetin artması nedeniyle her geçen gün daha fazla özelliğe kavuşacaklar çünkü bunları yapmak ve eklemek tahmininizden de kolay olabiliyor. Çünkü paneli değiştirmek imkansız gibi birşey.
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Vuze 10 yıl
bence cok güzel tv fiyatı tam net digil sanırsam yada tr gelecekmi ?
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vizi 10 yıl
LG 7000 serisinin benzeri bunlar. zaten xcanvas lg'nin sadece kore'de satışını yaptığı bir marka. yurtdışına zaten lg olarak satılıyor.
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Mickcasey 10 yıl
hz lerı gecın 10:1 nedır ya masa ustu lcdler verıyor bu degerlerı koca bır hıc
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oguz6578 10 yıl
alito
ne alakası var 240 hz ile şimdi senın dedıgının hangı yayınla hangı aktarıcıyla 120 hz goruntu verıcen tv ye 240 hz verebilesin :))))
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alito 10 yıl
120 hz çok az en az 240 hz görüntüye iyi bir akıcılık verir.
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max975 10 yıl
Bluetooth desteği çok iyi olmuş...
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