LG, Xcanvas LH70 serisi 42 inç ve 47 inç'lik LCD TV'lerini duyurdu

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LCD üretiminde global pazarın söz sahibi firmalarından LG Electronics, bugün Kore'de Xcanvas LH70 serisi iki yeni televizyonunun tanıtımını gerçekleştirdi.

42 inç (106 cm) ve 47 inç (119 cm) ekranlı LCD televizyonlar sırasıyla 39.7 mm ve 40.9 mm kalınlıklarında tasarlanmış. Her iki televizyon da 10.000:1 kontrast oranı ve 120 Hz tarama imkanı sunuyor. Hz değerinin görüntü akıcılığında etkin rol oynadığını belirtelim. LCD'lerde LG, Color Decanting ve EYEQ Green teknolojilerini kullanmış. Color Decanting teknolojisi, renklerin daha canlı olmasını sağlarken; EYEQ Green ile mini sensörler aracılığıyla televizyonlar parlaklık seviyesini otomatik ayarlayabiliyor.

Yeni televizyonların en önemli özelliklerinden birisi ise Bluetooth desteği. Örneğin cep telefonunuzdaki video ve fotoğrafları Bluetooth ile televizyonlarda görüntüleyebiliyorsunuz. Ya da televizyonlardaki USB girişi sayesinde belleğinizdeki fotoğrafları inceleyebilirsiniz. Televizyonların Kore'de piyasaya sürülmesi beklenirken fiyat hakkında net bilgi verilmedi.