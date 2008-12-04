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LG yeni taşınabilir disk ailesi XD4'ü gösterdi

10 yıl
10,9b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG yeni taşınabilir disk ailesi XD4'ü gösterdi
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Güney Koreli teknoloji devlerinden LG, XD4 serisi yeni taşınabilir disklerini gösterdi. Siyah renkli şık kasasıyla dikkat çeken 3.5" boyutundaki depolama çözümlerinin 35mm kalınlığında olduğu belirtiliyor.

Tek tuşla yedek alma özelliğine sahip olan XD4 serisi yeni disklerin 500GB, 750GB ve 1TB'lık kapasite alternatiflerine sahip olduğu belirtilmekte. PC'ler ile USB 2.O arabirimi üzerinden bağlantı kuran sürücülerin kullanıma sunulacağı tarih ve fiyat bilgisi ise açıklanmadı.


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natcenk 10 yıl
çok güzel. yakında usb 3.0 çıkarsa bu hdd in boyutu ve hızıda dahada artarsa dagada şeker olur :D
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kayake 10 yıl

Orjinalden alıntı: natcenk

çok güzel. yakında usb 3.0 çıkarsa bu hdd in boyutu ve hızıda dahada artarsa dagada şeker olur :D


hdd'nin boyutunun artmasını hiçbirimiz istemeyiz herhalde.
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St Batuhan 10 yıl
Şok şekeeeeeeeer cok cok güzel bir görünüme sahip inanılmaz bir olay :P tamam biraz abartı ama cidden icim gitti birden bi benim e-hdd ye baktım bir de buna :o
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mutaki 10 yıl
Güzelmiş.
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Mirable 10 yıl
tipi hoşuma gitti
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