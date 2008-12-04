LG yeni taşınabilir disk ailesi XD4'ü gösterdi

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Güney Koreli teknoloji devlerinden LG, XD4 serisi yeni taşınabilir disklerini gösterdi. Siyah renkli şık kasasıyla dikkat çeken 3.5" boyutundaki depolama çözümlerinin 35mm kalınlığında olduğu belirtiliyor.

Tek tuşla yedek alma özelliğine sahip olan XD4 serisi yeni disklerin 500GB, 750GB ve 1TB'lık kapasite alternatiflerine sahip olduğu belirtilmekte. PC'ler ile USB 2.O arabirimi üzerinden bağlantı kuran sürücülerin kullanıma sunulacağı tarih ve fiyat bilgisi ise açıklanmadı.