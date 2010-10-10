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LG'den 1024x480 ekran çözünürlüğüne sahip akıllı telefon: canU XOXO T1200

8 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'den 1024x480 ekran çözünürlüğüne sahip akıllı telefon: canU XOXO T1200
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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden LG, anavatanı Güney Kore için hazırladığı canU XOXO T1200 isimli yeni akıllı telefon modeliyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Tasarım olarak güncel LG modelleriyle benzer bir anlayışın ürünü olan yeni model, sahip olduğu yüksek çözünürlüklü ekranla merak uyandırmayı başarıyor. 1024 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.8-inç büyüklüğünde HXGA ekrana sahip olan telefon, HD video (720p) kaydı yapabilen 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile geliyor.

118 x 54 x 13.9mm boyutlarında ve 139 gram ağırlığında olan LG canU XOXO T1200'ün diğer özellikleri arasında GPS, WiFi ve dahili televizyon alıcısı gibi detaylara da yer veriliyor. Siyah, Beyaz, Gümüş ve Mor olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile sunulan yeni telefonun, uluslararası pazarlara sunulup sunulmayacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

LG'den 1024x480 ekran çözünürlüğüne sahip akıllı telefon: canU XOXO T1200
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bortecinenumu 8 yıl
Tipsiz gibi geldi bana. Ya da çocuk telefonu gibi bir tasarım.nokıa 5800 özelliklerine yakın gibi. ,fiyatı nedir acaba?
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kesbi 8 yıl
Saçma bir telefon. 1024x480 nedir yahu. Dar ve uzun ekranı ne yapayım. 1024 iyi hoş ta 480 olmamış. Ayfon gibi 640x960 yapsalarmış bari.
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ekoman245 8 yıl
çözünürlük en büyük silahı olucak bu telefonun.

720p kayıt 5mp kamera fln varsa android olsa sistem kapış kapış gider

bence javadır ..

aynı bl40. süper özellikler ama java sistem.

multimedya telefonu olarak cıkıcak smartphone olarak değil ..
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acbold 8 yıl
aynen işletim sistemi ne bunun.? class s (java) ise,hiç iş yapıcağa benzemiyor.
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ÇVK 8 yıl
Kullandığı işletim sistemi?
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Grader 8 yıl
İş yapcak telefonlar genelde uluslarası pazara sunulmuyor nedense. Sanmıyorum ben. Bikaç özelliğini kırparsa belki. Televizyon filan olmaz en azından. Bİtek LG değil. Japonyada ne aletler var ama hiçbirini göremiyoruz.
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