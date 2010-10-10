LG'den 1024x480 ekran çözünürlüğüne sahip akıllı telefon: canU XOXO T1200

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden LG, anavatanı Güney Kore için hazırladığı canU XOXO T1200 isimli yeni akıllı telefon modeliyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Tasarım olarak güncel LG modelleriyle benzer bir anlayışın ürünü olan yeni model, sahip olduğu yüksek çözünürlüklü ekranla merak uyandırmayı başarıyor. 1024 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.8-inç büyüklüğünde HXGA ekrana sahip olan telefon, HD video (720p) kaydı yapabilen 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile geliyor.

118 x 54 x 13.9mm boyutlarında ve 139 gram ağırlığında olan LG canU XOXO T1200'ün diğer özellikleri arasında GPS, WiFi ve dahili televizyon alıcısı gibi detaylara da yer veriliyor. Siyah, Beyaz, Gümüş ve Mor olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile sunulan yeni telefonun, uluslararası pazarlara sunulup sunulmayacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.