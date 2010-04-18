LG'den 3D destekli 120Hz'lık Full HD monitör: W2363D

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Dünya'nın önde gelen elektronik üreticilerinden LG, yeni monitörü W2363D'yi duyurdu. LG'nin Full HD çözünürlüğe sahip olan monitörünün boyutu 23 inç olarak belirlendi. LG W2363D, sahip olduğu 3D desteği ve 3D teknolojisinin gereksinimi olan 120 Hz tazelem oranı ile dikkat çekiyor. Nvidia 3D Vision destekli olan monitör'de SRS TruSurround HD hoparlörler kullanılmış. LG, 3D destekli monitörü W2363D'de kontrast oranını 70.000:1 olarak belirlerken parlaklık seviyesinin 400cd/m2 olduğunu belirtti. LG'nin 3D destekli 120 Hz tazeleme hızına sahip Full HD monitörü W2363D'nin önümüzdeki ay içinde 433$ fiyat etkitiyle satışa sunulması bekleniyor.
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Aynen katılıyorum
Böyle bir monitör için yüzyıl beklemen gerekebilir... Hatta hiç çıkmayabilir çünkü o zamana kadar farklı teknolojier gelişir..
monitör alacak arkadaşlara tavsiyem monitöralırkan fullhd led hdmi falan derken aman kullanılan panelı gozden kacırmayın cogu uretici samsung dahil ust seviye monitörlerinde tn panel kullanıyor ben monitörümden cok menunum ama 2002 yılında aldıgım sony sdm s93 m19 ınc monıtorum mva panel kullanıyordu sımdıkısı ıse tn kullanıyor benim fıyat parformans dahılınde baska secenegım yoktu monıtorden cok cok memnunum fakat bu konudada ufak bır hayal kırıklıgı yasamıyorum desem yalan olur kısısel gorusum 3d olayı cın henuz daha erken bence normal bır monıtor alıp
3d ıcın beklemek cunku hd olayını hatırlayın oncelıkle 1366x768 monıtorler hatta tvler piyasaya suruldu cogu kısı dah hd yayın baslamadan gıttı dah ıyı dıye bunlardan aldı
ve hd yayınlar 1920x1080 olarak gelınce dah henuz hd ozellıgını kullnamadan tvlerı ve monıtyorlerı cagın gerısınde kaldı ılerleyen zaman ıcınde daha yuksek tazeleme hızlşeırna sahıp 3d monıtorler gelecektır dıye dusunuyorum
samsung un 120 hz modeli full hd degil ustelik 22'' ,
acer ın 120 hz modeli 23,6'' full hd tum (vga hdmi dvi mevcut)