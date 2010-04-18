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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'den 3D destekli 120Hz'lık Full HD monitör: W2363D

LG, 120 Hz tazeleme oranına sahip, 3D destekli Full HD monitörünü duyurdu
9 yıl
26,7b
1
23
Monitör
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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LG'den 3D destekli 120Hz'lık Full HD monitör: W2363D
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Dünya'nın önde gelen elektronik üreticilerinden LG, yeni monitörü W2363D'yi duyurdu. LG'nin Full HD çözünürlüğe sahip olan monitörünün boyutu 23 inç olarak belirlendi. LG W2363D, sahip olduğu 3D desteği ve 3D teknolojisinin gereksinimi olan 120 Hz tazelem oranı ile dikkat çekiyor. Nvidia 3D Vision destekli olan monitör'de SRS TruSurround HD hoparlörler kullanılmış. LG, 3D destekli monitörü W2363D'de kontrast oranını 70.000:1 olarak belirlerken parlaklık seviyesinin 400cd/m2 olduğunu belirtti. LG'nin 3D destekli 120 Hz tazeleme hızına sahip Full HD monitörü W2363D'nin önümüzdeki ay içinde 433$ fiyat etkitiyle satışa sunulması bekleniyor.

LG'den 3D destekli 120Hz'lık Full HD monitör: W2363D
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DH Misafiri 9 yıl
lg nin panel uretmedıgnı bılıyorum ben ama samsung uretıyor bu da ıkısı arasındakı fark panelı dısarıdan alan sırket bence fıyatta rekabet edebılmek ıcın muhtemelen bazı parcalarında kalıtesız uretmek durumunda kalıyordur
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huseyincarnege 9 yıl
LG züper ürünler çıkarıyo ama bazışeyleri samsungtan alıyo :)
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DH Misafiri 9 yıl
lg bana göre önce logosunu değiştirsin.
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alito 9 yıl
LG nin crt monitörleri berbattı ama lcd leri için birşey diyemem
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K@ptan41 9 yıl
Lg yıne yapmıs yapacagını fıyatı ve tasarımıyla albesını olan bır monıtor cok ıyı dusunulmus monıtorde entegre görsel iisıkli ses sistemi 3d 120 hz daha ne olsun hepsi bır araya getirmis haber ıcın tesekkurler

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taskin57 9 yıl
Batuist
19.04.2010 Saat: 00:02
LG ve samsung zaten son kullanıcı pazarında hakim iki marka.. LGye biri kalkıpta kötü diyorsa hiç aldırmayın bile o vatandaşı ya yaşı çok küçüktür yada marstan filan yeni gelmiştir dünyaya hiçbirşeyden haberi yoktur :))

Aynen katılıyorum
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burakdc 9 yıl
Hayalımdakı lcd monitor ise s-ıps panel kullanacak quad hd olacak full rgb ultrabrıght led olacak scanning light ile resim bulanıklıgının onune gececek 1ms olacak minimum 240 hz olacak 3d olacak gelistirilmis multitouch olacak fılmler icin sdden hd ye 2d den 3d ye cevrım ozellıgı olacak 32 ınch olacak herturlu gırıs cıkıs bulunacak dvi hdmi video port vga gibi ses icin üzerinde 7.1ses veren saound array hoperlör bulunacak kullnımı kolay menusu olacak fakat tweak yonunden guclu olacak aynızmanda tasarımı ve ergonomısı harıka olacak en onemlısı UCUZ herkesin rahatlıkla alabilecegi gibi olacak :D
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Batuist 9 yıl

burakdc

Hayalımdakı lcd monitor ise s-ıps panel kullanacak quad hd olacak full rgb ultrabrıght led olacak scanning light ile resim bulanıklıgının onune gececek 1ms olacak minimum 240 hz olacak 3d olacak gelistirilmis multitouch olacak fılmler icin sdden hd ye 2d den 3d ye cevrım ozellıgı olacak 32 ınch olacak herturlu gırıs cıkıs bulunacak dvi hdmi video port vga gibi ses icin üzerinde 7.1ses veren saound array hoperlör bulunacak kullnımı kolay menusu olacak fakat tweak yonunden guclu olacak aynızmanda tasarımı ve ergonomısı harıka olacak en onemlısı UCUZ herkesin rahatlıkla alabilecegi gibi olacak :D

Böyle bir monitör için yüzyıl beklemen gerekebilir... Hatta hiç çıkmayabilir çünkü o zamana kadar farklı teknolojier gelişir..
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Batuist 9 yıl
LG ve samsung zaten son kullanıcı pazarında hakim iki marka.. LGye biri kalkıpta kötü diyorsa hiç aldırmayın bile o vatandaşı ya yaşı çok küçüktür yada marstan filan yeni gelmiştir dünyaya hiçbirşeyden haberi yoktur :))
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burakdc 9 yıl
Daha yeni samsung LX2370 adım hemen eskidi monitörüm :)
monitör alacak arkadaşlara tavsiyem monitöralırkan fullhd led hdmi falan derken aman kullanılan panelı gozden kacırmayın cogu uretici samsung dahil ust seviye monitörlerinde tn panel kullanıyor ben monitörümden cok menunum ama 2002 yılında aldıgım sony sdm s93 m19 ınc monıtorum mva panel kullanıyordu sımdıkısı ıse tn kullanıyor benim fıyat parformans dahılınde baska secenegım yoktu monıtorden cok cok memnunum fakat bu konudada ufak bır hayal kırıklıgı yasamıyorum desem yalan olur kısısel gorusum 3d olayı cın henuz daha erken bence normal bır monıtor alıp
3d ıcın beklemek cunku hd olayını hatırlayın oncelıkle 1366x768 monıtorler hatta tvler piyasaya suruldu cogu kısı dah hd yayın baslamadan gıttı dah ıyı dıye bunlardan aldı
ve hd yayınlar 1920x1080 olarak gelınce dah henuz hd ozellıgını kullnamadan tvlerı ve monıtyorlerı cagın gerısınde kaldı ılerleyen zaman ıcınde daha yuksek tazeleme hızlşeırna sahıp 3d monıtorler gelecektır dıye dusunuyorum
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Hakanonur 9 yıl
güzel fiyat lg led monitor kullanıyorum çok memnunum
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captanico 9 yıl
soylenen fiyatla türkiye de satısa cıkarsa rakiplerinden cok daha fazla satar.
samsung un 120 hz modeli full hd degil ustelik 22'' ,
acer ın 120 hz modeli 23,6'' full hd tum (vga hdmi dvi mevcut)
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
LG'nin bu modeli Playstation 3'e yapılacak olan 3D güncellemesiyle de faydalı olacaktır..
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