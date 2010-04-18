LG'den 3D destekli 120Hz'lık Full HD monitör: W2363D

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Dünya'nın önde gelen elektronik üreticilerinden LG, yeni monitörü W2363D'yi duyurdu. LG'nin Full HD çözünürlüğe sahip olan monitörünün boyutu 23 inç olarak belirlendi. LG W2363D, sahip olduğu 3D desteği ve 3D teknolojisinin gereksinimi olan 120 Hz tazelem oranı ile dikkat çekiyor. Nvidia 3D Vision destekli olan monitör'de SRS TruSurround HD hoparlörler kullanılmış. LG, 3D destekli monitörü W2363D'de kontrast oranını 70.000:1 olarak belirlerken parlaklık seviyesinin 400cd/m2 olduğunu belirtti. LG'nin 3D destekli 120 Hz tazeleme hızına sahip Full HD monitörü W2363D'nin önümüzdeki ay içinde 433$ fiyat etkitiyle satışa sunulması bekleniyor.