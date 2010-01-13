LG'den tasarım odaklı yeni medya oynatıcısı: XF2

Bu yıl 140 milyon telefon satmayı planlayan LG, yeni ürünlerle tüketici elektroniği pazarındaki iddiasını arttırma peşinde. Firmanın bu hedefleri doğrultusunda pazara sunacağı yeniliklerden biri de XF2 isimli harici medya oynatıcısı olacak. Kompakt yapısı ve şık tasarımıyla dikkat çeken XF2, 1080p videoları oynatabildiği gibi HDMI üzerinden 5.1 kanal ses çıkışı da sunuyor. MPEG 1/2/4, h.264, Xvid, DivX, FLAC, WMA ve AC3 gibi popüler medya formatlarıyla uyumlu olan üstelik alt yazı desteği de sunan yeni medya oynatıcısı, çoklu ortam dosyaları için 500GB depolama kapasitesi de sunuyor.
Herhangi bir ağ bağlantısına sahip olmayan ve içerik transferini USB ara birimi üzerinden gerçekleştiren LG XF2, 240$ seviyesindeki yurt dışı etiket fiyatıyla Nisan ayında satışa sunulacak.
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Aşağıya link ekliyorum.Birde buraya sor bakalım.Belki ellerinde patlamamış bomba vardır.
Link >> bilginetbilgisayar.net/...
ps3'ün mkv oynatmasını da beklemeyin bence yoksa bluray'i nasıl satacaklar? Ayırca bırakın şu pes'i artık ya hele ps3'ünüz varsa alın bir fifa görün aradaki farkı ;)
Media player isteyen "Dark Media", NMT isteyen için "eGreat" gibi ürünler varken macera aramaya gerek yok. Ki bende dark alacaktım ama nmt istediğime karar verdiğim için egreat m34a aldım. Rapid'den dosyaları bile indiriyor daha ne olsun :)
14.01.2010 Saat: 07:48
quote:
Orijinalden alıntı: IhtiyarDelikanli
media oynatıcısı kullanmayı denedim en ii markası bile rezalet.. bi filmde ses çıkmaz bi filmde ses çıkar görüntü gelmez.. hali hazırda netten indirilen korsan filmler oynatılıor.. çok çeşitli codec ler var.. en sonunda Mini itx Bi sistem yapıp Full HD LCD min yanına koydum Uzaktan kumanda aldım USB simdi pes 2010u bile ondan oynuors PS nin pabucunu dama attı
Valla bence büyük konuşma kardeş. Demek ki doğru dürüst araştırmadan denemişsin.
Ben sana bir media oynatıcısı getireyim. Her filmde ses çıkar, dünyadaki tüm kodekleri ve türleri destekliyor. Hatta denemek için 43Gb lık Bluray film dosyası da taktım onu bile bir gram takılmadan ve sorunsuzca çalıştırdı. Tüm sesleri de destekliyor. DTS dahil buna.
Kodek sorunu da yok. Sen bana desteklemediği bir kodekli video bul getir ben onu 2 gün içerisinde çalıştıracak şekilde desteklettiririm.
O derece iddialıyım yani. NTFS falan hikaye. Tanımadığı dosya formatı, boyutu yok. İstersen 2 USB portundan birisine Wireless tak kablosuz olsun...
PS neymiş. MKV bile oynatmıyor kendi başına.
Bahsettiğiniz oynatıcı hangisi ?
Kusura bakmayın kardeşim mesajı geç gördüm.
Bahsettiğim tabii ki Dark Media Mania.
Dark şu anda 48Gb lık Bluray filmi klasör olarak çalıştırıp, içerisinde ne kadar ses varsa altyazı varsa seçilebilir halde oynatabiliyor.
Ve görüntüde bir gram takılma bile olmuyor.
Üstelik bunları 400Mhz işlemcisi ile nasıl yapabildiğini anlamış değilim. Sanırım içerisinde bir de Video Processor falan olsa gerek...
Valla bence büyük konuşma kardeş. Demek ki doğru dürüst araştırmadan denemişsin.
Ben sana bir media oynatıcısı getireyim. Her filmde ses çıkar, dünyadaki tüm kodekleri ve türleri destekliyor. Hatta denemek için 43Gb lık Bluray film dosyası da taktım onu bile bir gram takılmadan ve sorunsuzca çalıştırdı. Tüm sesleri de destekliyor. DTS dahil buna.
Kodek sorunu da yok. Sen bana desteklemediği bir kodekli video bul getir ben onu 2 gün içerisinde çalıştıracak şekilde desteklettiririm.
O derece iddialıyım yani. NTFS falan hikaye. Tanımadığı dosya formatı, boyutu yok. İstersen 2 USB portundan birisine Wireless tak kablosuz olsun...
PS neymiş. MKV bile oynatmıyor kendi başına.
x264 yok derken bunu bilerek mi soyluyosun? X264 ve H264 ayni kategori degil, biri format digeri yazilim :D
H264 format destegi var demis, bedava x264 neden olmasin?