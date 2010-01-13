LG'den tasarım odaklı yeni medya oynatıcısı: XF2

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Bu yıl 140 milyon telefon satmayı planlayan LG, yeni ürünlerle tüketici elektroniği pazarındaki iddiasını arttırma peşinde. Firmanın bu hedefleri doğrultusunda pazara sunacağı yeniliklerden biri de XF2 isimli harici medya oynatıcısı olacak. Kompakt yapısı ve şık tasarımıyla dikkat çeken XF2, 1080p videoları oynatabildiği gibi HDMI üzerinden 5.1 kanal ses çıkışı da sunuyor. MPEG 1/2/4, h.264, Xvid, DivX, FLAC, WMA ve AC3 gibi popüler medya formatlarıyla uyumlu olan üstelik alt yazı desteği de sunan yeni medya oynatıcısı, çoklu ortam dosyaları için 500GB depolama kapasitesi de sunuyor.

Herhangi bir ağ bağlantısına sahip olmayan ve içerik transferini USB ara birimi üzerinden gerçekleştiren LG XF2, 240$ seviyesindeki yurt dışı etiket fiyatıyla Nisan ayında satışa sunulacak.