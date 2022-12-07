Warner Music blok zinciri tabanlı müzik platformu kuruyor

Tam Boyutta Gör Blok zinciri teknolojilerinde sadece hızlı ve güvenli kripto para ticaretinin yanı sıra içerik tüketimi de öne çıkmaya başladı. Audius gibi platformların öne çıkması sektör devlerinin de ilgisini çekiyor.

LGND Music kuruluyor

Warner Music, Polygon blok zinciri ve interaktif platform geliştiricisi LGND.io bir araya gelerek Web3 tabanlı bir müzik platformu kurma kararı aldı. LGND Music adı verilen yeni platform Spinnin’ Records plak şirketini de bünyesinde barındıracak ve gelecek yıl kullanıma sunulacak.

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Polygon ağında faaliyet gösterecek olan müzik platformu Warner Music Group ve Spinnin’ Records kataloğundaki parçalarla başlayacak. Sonrasında katalog genişleyecek. Platform çok düşük transfer ücretleri ve çok hızlı transferler sunacak. Kullanıcılar deneyimi olmasa bile müzik tokenleri kolayca alıp satabilecek. Ayrıca sanatçılar hayranları ile etkileşime girerek çeşitli etkinlikler düzenleyebilecek.

Önümüzdeki yıllarda müzik endüstrisinde önemli oyuncuların web3 tabanlı ve merkeziyetsiz müzik platformlarını tercih edeceği ön görülüyor. Warner Music Group bu anlamda önemli bir hamle yaptı denebilir.

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