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LG'nin Nvidia Tegra 2 tabanlı ve 4G destekli süper telefonu göründü

8 yıl
17,4b
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27
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden LG, akıllı telefon pazarındaki artan rekabet koşullarına, Nvidia Tegra 2 tabanlı modellerle yanıt vermeye hazırlanıyor. Firma tarafından bir süre önce yapılan resmi açıklamada, üst seviye telefon gamında, Nvidia'nın Tegra 2 platformuna yer verecekleri doğrulanmış ve bu girişimin sadece tek bir model ile sınırlı kalmayacağının altı çizilmişti. Aradan geçen süre zarfında LG cephesinden resmi duyurusu yapılan Tegra 2 tabanlı herhangi bir model pazara girmese de, girmeye hazırlanan yeni bir modelin detayları gün ışığına çıktı. LG'nin, Amerika'nın en büyük telefon operatörlerinden Verizon için geliştirdiği sahip olduğu yazılım ve donanım özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Tegra 2 platformuna ek olarak 4G LTE desteğiyle de heyecan verici olan yeni modelin, 5 Ocak'ta başlayacak CES 2011 fuarında tanıtılması bekleniyor.

Bazı kaynaklara göre Android 2.2, bazılarına göreyse Android 3.0 işletim sistemini kullanması beklenen yeni telefon, Motorola'nın Terminator adını verdiği Tegra 2 tabanlı yeni model(ler)ine rakip olacak gibi görünüyor. LG'nin iddiasına göre Tegra 2 platformu sayesinde 2 kat daha yüksek internet deneyimi ve 5 kat daha hızlı oyun performansı sunması beklenen telefon ile firma, özellikle HTC, Samsung ve Motorola'nın önemli satış rakamlarına ulaştığı Amerika'daki Android pazarında iddialı olmayı hedefliyor. Bilindiği üzere Amerika'da şu anda yaygın olarak kullanılan 4G telefonlar, HTC'nin EVO 4G ve Samsung'un Galaxy S serisi EPIC 4 G modelleri.

Editörün Notu:Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, Tegra 2 tabanlı yeni nesil telefonları, "süper telefon" olarak tanımlıyor.


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bortecinenumu 8 yıl
Tasarıma diyecek bir şey yok süper...
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ekoman245 8 yıl
i4 ün 640x960 pixelini bi geçse .. telefonda asla pixel göremiyorsunuz ya o kadar çok pixeller ..
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ekoman245 8 yıl
Cikicak insallah ..
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ekoman245 8 yıl
Nvidia sonucta grafik islemcileri üreten firma. İncelemek istiyorum bir an önce.
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Guest-83CCFA9C4 8 yıl
çıkması lazım bu telefonun.
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vidoko 8 yıl
4g bize gelene kadar bu telefonlar tedavülden kalkar....
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ekoman245 8 yıl
5 ocak ta tanıtılıcak .. bence beklemek için uzun bir süre türkiyeye geliş ve maliyet .. ilk çıkış 2bin tl olabilir diye düşünüyorum.

lg yine en kaliteli işçilikle hazırlamış belli. bir nvidia fanı olarak telefonun grafik işlemci performansını heyecanla bekliyorum.

android 3 koyarlarsa piyasadaki en iyi telefon olabilir ..

pixelleri nasıl acaba hiçbir yerde bulamadım
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drxx 8 yıl
yaza gelirse olmaz ozaman tegra 3-4 konuşuyor olacağız :)))
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drxx 8 yıl
tegra 2 olayı bitirir android ile tadından yenmez o telefonun
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aldncl 8 yıl
bu telefon ocak ta duyurulsa 3 ay sonra cıksa ki kesin ilk abd için cıkar, 1 ay sonra avrupaya gelir, +3 ay sonrada türkiyede olur.yani yaza gelmiş olur
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hacı.basat 8 yıl
Bunların fiyatlarını üreticiler ezberlemişler, son zamanların ilk çıkış fiyatı 599$, Türkiye'de üstüne +KDV, 6 ay geçtikten sonraki fiyatı çıkışındaki satış başarısına göre değişiyor.
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Hyperchondriac 8 yıl
yani bunda simdi nvidia ekran kartı gibi biseymı var?
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djxray 8 yıl
LG konuşturmuş.
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Batuist 8 yıl
şekil olarak oldukça hoşuma gittiğini söyleyebilirim. şayet android 3.0 ile gelirse oldukça başarı yakalar gibime geliyor..
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