LG'nin Nvidia Tegra 2 tabanlı ve 4G destekli süper telefonu göründü

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden LG, akıllı telefon pazarındaki artan rekabet koşullarına, Nvidia Tegra 2 tabanlı modellerle yanıt vermeye hazırlanıyor. Firma tarafından bir süre önce yapılan resmi açıklamada, üst seviye telefon gamında, Nvidia'nın Tegra 2 platformuna yer verecekleri doğrulanmış ve bu girişimin sadece tek bir model ile sınırlı kalmayacağının altı çizilmişti. Aradan geçen süre zarfında LG cephesinden resmi duyurusu yapılan Tegra 2 tabanlı herhangi bir model pazara girmese de, girmeye hazırlanan yeni bir modelin detayları gün ışığına çıktı. LG'nin, Amerika'nın en büyük telefon operatörlerinden Verizon için geliştirdiği sahip olduğu yazılım ve donanım özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Tegra 2 platformuna ek olarak 4G LTE desteğiyle de heyecan verici olan yeni modelin, 5 Ocak'ta başlayacak CES 2011 fuarında tanıtılması bekleniyor.

Bazı kaynaklara göre Android 2.2, bazılarına göreyse Android 3.0 işletim sistemini kullanması beklenen yeni telefon, Motorola'nın Terminator adını verdiği Tegra 2 tabanlı yeni model(ler)ine rakip olacak gibi görünüyor. LG'nin iddiasına göre Tegra 2 platformu sayesinde 2 kat daha yüksek internet deneyimi ve 5 kat daha hızlı oyun performansı sunması beklenen telefon ile firma, özellikle HTC, Samsung ve Motorola'nın önemli satış rakamlarına ulaştığı Amerika'daki Android pazarında iddialı olmayı hedefliyor. Bilindiği üzere Amerika'da şu anda yaygın olarak kullanılan 4G telefonlar, HTC'nin EVO 4G ve Samsung'un Galaxy S serisi EPIC 4 G modelleri.

Editörün Notu:Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, Tegra 2 tabanlı yeni nesil telefonları, "süper telefon" olarak tanımlıyor.