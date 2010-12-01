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LG'nin Nvidia Tegra 2'li telefonu Star için yeni video ve fotoğraflar yayınlandı

8 yıl
38,5b
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18
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'nin ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Nvidia Tegra 2'li yeni akıllı telefonu Star'a ait yeni detaylar yayınlandı. LG Star'ın bir örneğini ele geçiren GSM Israel sitesi hem kapsamlı bir video hem de cihaza ait çok sayıda görsel yayınlandı. 4-inç boyutunda kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan LG Star'ın en büyük özelliği, Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alması. Bu sayede hem 3D hızlandırma hem de 1080p video oynatma yeteneklerine sahip olan telefon, GSM Israel sitesinin videosunda da görülebileceği üzere piyasaya çıkmaya oldukça yakın görünüyor. İşte bu detaydan yola çıkılarak LG Star'ın, Android 2.2 işletim sistemiyle geleceği ancak kısa bir süre sonra Android 2.3 ile güncelleneceği belirtiliyor. 1500 mAh kapasiteli pil kullandığı belirtilen telefon, LG'nin yeni yıldaki en güçlü silahlarından birisi olacak gibi görünüyor.

Üzerinde yer alan 8MP çözünürlüğünde kamerası ile 1080p video kaydı yapabilen LG Star'ın panel detayları hakkında net bir bilgi olmasa da, bu konuda Apple'ın tedarikçisi de olan LG'nin, ekran konusunda da iddialı olması bekleniyor. Piyasaya çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilgi olmasa da CES 2011 fuarında tanıtılması beklenen LG Star'ın fiyatı hakkında da henüz net bir bilgi bulunmuyor.


http://translate.google.com.tr/translate?js=n&prev=_t&hl=tr&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=iw&tl=en&u=http://www.gsm-israel.co.il/%25D7%2597%25D7%2593%25D7%25A9%25D7%2595%25D7%25AA/lg-star-hands Yorum Yaz
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acbold 8 yıl
tegra olması yeterli bence.çoğu telefonda alamadığımız görüntü ve video kalitesini bu telefonda bulucağımıza inanıyorum.iphone4 den ucuz olursa çok iş görür.
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canberx 8 yıl
Batuist kardeşime katılıyorum çok güzel biçimde açıklamış aynen dediğin gibi retina ekran olduğü için konforlu bir kullanımı var gerçekten...
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sadtneverdie 8 yıl
Büyük ekran istiyorsanız sizi tablet bilgisayar bölümümüze alalım.
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Batuist 8 yıl

sadtneverdie

Büyük ekran istiyorsanız sizi tablet bilgisayar bölümümüze alalım.

bu bana mıydı??? anlamadıysan yazımı bir daha oku!!!
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thorismund 8 yıl
Tegra 2 ler yavaş yavaş hakkettikleri yerlere geliyor...
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almila1299 8 yıl
soluksuz ve ağzım açık izledim resmen. iphone'dan soğudum. nasıl bir cihazdır o.
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Batuist 8 yıl
LGnin iphone için ürettiği ekrana bak kendi telefonları için ürettiği ekrana bak!!
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almila1299 8 yıl

Batuist

LGnin iphone için ürettiği ekrana bak kendi telefonları için ürettiği ekrana bak!!


sonuna kadar izlersen, lg şarza tak diyor ki bu halde bile lg daha keskin görünüyordu. iphone'nun gereksiz parlak olduğunu anladım lg yi görünce.
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sadtneverdie 8 yıl
iphone umdan soğudum :S
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DH Misafiri 8 yıl
bence iphone un diğerinden parlak olmasının sebepi lg kinin jarzı bitmiş durumda olduğu için pek parlak durmuyo ama güzel telefon galaxyS in bi değişik versiyonu
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umutarslan.com 8 yıl
cihaz süper ya.lg olması beni itiyor ama bakalım..
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gunescan 8 yıl
iphone'un ekranı daha canlı ve parlak görünüyor. Ayarlanıyo mudur ki ?
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