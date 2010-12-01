LG'nin Nvidia Tegra 2'li telefonu Star için yeni video ve fotoğraflar yayınlandı

LG'nin ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Nvidia Tegra 2'li yeni akıllı telefonu Star'a ait yeni detaylar yayınlandı. LG Star'ın bir örneğini ele geçiren GSM Israel sitesi hem kapsamlı bir video hem de cihaza ait çok sayıda görsel yayınlandı. 4-inç boyutunda kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan LG Star'ın en büyük özelliği, Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alması. Bu sayede hem 3D hızlandırma hem de 1080p video oynatma yeteneklerine sahip olan telefon, GSM Israel sitesinin videosunda da görülebileceği üzere piyasaya çıkmaya oldukça yakın görünüyor. İşte bu detaydan yola çıkılarak LG Star'ın, Android 2.2 işletim sistemiyle geleceği ancak kısa bir süre sonra Android 2.3 ile güncelleneceği belirtiliyor. 1500 mAh kapasiteli pil kullandığı belirtilen telefon, LG'nin yeni yıldaki en güçlü silahlarından birisi olacak gibi görünüyor.

Üzerinde yer alan 8MP çözünürlüğünde kamerası ile 1080p video kaydı yapabilen LG Star'ın panel detayları hakkında net bir bilgi olmasa da, bu konuda Apple'ın tedarikçisi de olan LG'nin, ekran konusunda da iddialı olması bekleniyor. Piyasaya çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilgi olmasa da CES 2011 fuarında tanıtılması beklenen LG Star'ın fiyatı hakkında da henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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