Meizu yeni akıllı kamerasını duyurdu

Mobi cihaz haricinde daha fazla sektöre ulaşarak ekosistemini genişletmeye çalışan firmalardan birisi de Meizu. Aynı Xiaomi gibi firma da Lifeme markası altında farklı ekosistem cihazlarını piyasaya sürüyor. Lifeme Smart Camera Pro buna son örnek oldu.

Lifeme Smart Camera Pro özellikleri ve fiyatı

Bilgisayar sistemleri ile entegre gelen web kameralar genelde düşük çözünürlükte olduğu için kullanıcılar ya mobil cihazlarla görüntülü görüşmelere katılıyor ya da yeni bir web kamerası ediniyor. Lifeme de bu alanı hedefliyor.

Meizu ilk katlanabilir telefonu için tasarım arayışında 2 ay önce eklendi

Lifeme Smart Camera Pro web kamerası 48MP çözünürlüğünde Sony IMX581 sensör barındırıyor. 107 derecelik lensi olan sensör piksel bindirme ile daha keskin görüntüler elde edebiliyor. Yüksek performanslı görüntü işlemcisi sayesinde sahne derinliği için özelleştirilmiş algoritmalar çalıştırılabiliyor.

4K 30fps video kaydı yapabilen kamera 4 mikrofonu ile 7 metreye kadar çok yönlü ses algılayabiliyor. Ayrıca arka plan gürültülerini de filtreleyebiliyor. 6 profesyonel optik lens barındıran sensör parlamayı engelleyen 42 katmanlı bir kaplamaya sahip.

Yazılım tarafında tek kişi takibi, çoklu konferans modu, panoramik mod, nesne takibi gibi özellikler mevcut ve bunlara el hareketleri ile erişilebiliyor. Meizu Lifeme Smart Camera Pro web kamerası 97$ fiyat etiketi ile satılacak.

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Lifeme Smart Camera Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı